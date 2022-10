Un nuovo pacchetto di agevolazioni per gli studenti universitari che frequentano gli atenei del Sud Italia: oltre a un bonus 400 euro per i fuori sede in affitto, ci sono anche 280 euro di buoni libri, premi per la tesi di laurea, borse di studio e una card Io Studio per ottenere sconti nelle attività commerciali aderenti. Ecco come funziona il bonus studenti universitari e chi può ottenerlo.

Al via un nuovo pacchetto di agevolazioni e bonus per studenti universitari: se dapprima era Milano la città che elargiva sconti e aiuti ai giovani, ad oggi anche alcuni atenei del Sud permettono ai ragazzi di risparmiare sulle spese di affitto o sull’acquisto dei libri scolastici.

Infatti, grazie al nuovo bonus 400 euro per gli studenti universitari fuori sede si potranno pagare le spese di affitto di un intero anno accademico, da ottobre 2022 a settembre 2023.

Non solo, grazie agli ulteriori bonus libri scolastici si potranno risparmiare soldi anche sui testi universitari. Infine, anche la tessera Io Studio permetterà di ottenere agevolazioni e sconti interessanti.

Ecco quindi come funziona il nuovo bonus per studenti universitari fuori sede: 400 euro per l’affitto, 280 euro per i libri e tantissime altre agevolazioni per la cultura e la formazione. A chi spetta, come funziona e come richiederlo: ecco cosa sapere.

400€ al mese agli studenti universitari fuori sede: dove si possono ottenere

Nuovi incentivi e agevolazioni per gli studenti universitari fuori sede: dopo l’approvazione del kit universitario per i ragazzi che frequenteranno l’Università a Milano, arriva anche un nuovissimo bonus da 400 euro al mese per gli studenti universitari di alcune città italiane del Sud Italia.

Il pacchetto include anche tutta una serie di agevolazioni, sconti e buoni libri scolastici fino a 280 euro per risparmiare sulle spese legate alla frequenza universitaria.

In particolare, l’incentivo intende spingere il maggior numero di ragazzi a frequentare le Università pugliesi, oltre ad avere l’obiettivo di frenare la fuga di cervelli.

Saranno quindi gli studenti universitari fuori sede di due Università pugliesi i fortunati che potranno ottenere un bonus da 400 euro al mese per un anno dal Comune: si tratta dei ragazzi e giovani che sono iscritti a corsi di laurea presso gli atenei di Bari o i corsi con sede a Taranto.

Da qui deriva il nome del pacchetto di agevolazioni: “UniversiTaranto”. Vediamo subito che cosa comprende, come funziona, chi può ottenerlo e come richiederlo.

400€ al mese agli studenti universitari fuori sede per pagare l’affitto

Per richiedere il bonus studenti universitari, ovvero il pacchetto di agevolazioni previste dal progetto “UniversiTaranto”, sono stati messi a disposizione 3 milioni di euro derivanti dai fondi dell’Ilva in amministrazione straordinaria.

Quali sono le agevolazioni che si possono ottenere?

La più importante è un contributo pari a 400 euro al mese erogato per un intero anno (precisamente da ottobre 2022 a settembre 2023) a tutti gli studenti universitari fuori sede: tali risorse si dovranno utilizzare per pagare il canone di affitto mensile relativo all’alloggio locato.

Per poter ottenere il bonus studenti universitari, però, occorre possedere un ISEE basso oltre a frequentare uno degli atenei indicati nel bando.

Bonus studenti universitari: tutte le agevolazioni che si possono ottenere

Non solo contributi per il pagamento dell’affitto: sono disponibili anche 280 euro di buoni libri per l’acquisto di testi universitari, un premio per la miglior tesi di laurea, e la carta universitaria “Io studio a Taranto”.

Grazie a questa card, gli studenti universitari potranno ottenere sconti a agevolazioni presso le attività commerciali convenzionate, oltre a poter accedere a tirocini formativi retribuiti presso gli uffici comunali.

Infine, ci saranno anche dei fondi destinati alle borse di studio e di ricerca: in questo caso, però, la gestione delle risorse è affidata ai singoli atenei del territorio.

400€ al mese per un anno agli studenti universitari fuori sede: i requisiti

Quali sono i requisiti per ottenere il bonus 400 euro al mese per un anno riservato agli studenti fuori sede degli atenei pugliesi?

Come detto, la prima condizione da soddisfare per ottenere un contributo mensile di 400 euro per un intero anno (utile per pagare le spese di affitto dell’alloggio) è l’iscrizione e la frequenza di uno degli atenei pugliesi: sono ammessi gli studenti iscritti all’Università degli Studi di Bari o al Politecnico di Bari, che risultino immatricolati in corsi di laurea con sede a Taranto.

Un’ulteriore condizione da soddisfare per ottenere il contributo mensile sull’affitto è il possesso di un ISEE basso, sotto i 26.000 euro all’anno.

Per quanto riguarda gli altri contributi – ovvero il buono libri da 280 euro e le agevolazioni per gli studenti – non sono stati specificati i requisiti perla richiesta. Il rinvio è al sito web del Comune di Taranto.

400€ al mese per un anno ai fuori sede: come richiederli

E sempre sul sito web dell’amministrazione comunale, tutti i ragazzi interessanti al bonus 400 euro per studenti universitari fuori sede e all’intero pacchetto “UniversiTaranto” potranno inviare la propria domanda online.

Sarà necessario, soprattutto per il contributo mensile relativo all’alloggio, allegare alla domanda una certificazione ISEE 2022 in corso di validità.