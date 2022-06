Arrivano 400 euro di Bonus per queste famiglie che presentano subito domanda all’INPS

Mai come in questo momento le famiglie italiane si trovano sommerse dalle difficoltà economiche. L’emergenza epidemiologica da Covid-19, prima, e l’attuale guerra in Ucraina stanno minando le tasche dei cittadini spingendo sempre di più verso una contrazione dei consumi.

Far quadrare i conti non è assolutamente semplice. E quando si hanno dei figli a carico le spese non sono mai poche. Non stiamo parlando solo dei costi legati all’affitto, al pagamento di un mutuo, alla spesa alimentare mensile o al pagamento delle bollette. Spesso e volentieri la cura e l’assistenza dei figli comporta un esborso monetario di non poco conto.

Le spese aumentano notevolmente a scuola terminata per quelle famiglie che a causa del lavoro non possono concedersi qualche giorno di relax per occuparsi dei figli durante le vacanze. L’iscrizione a centri estivi privati si rivela essere molto salata e si finisce per perdere la testa tra lavoro e famiglia.

Un aiuto in tal senso è però offerto dall’INPS. L’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale ha di recente pubblicato il tanto atteso Bonus Centri estivi 2022 attraverso cui si potrà ottenere il rimborso delle spese sostenute per l’iscrizione dei propri figli ai centri ricreativi estivi.

Stiamo parlando di un importante aiuto economico che permetterà alle famiglie di ottenere fino a 100 euro di rimborso per ogni settimana di frequentazione del centro estivo, per un Bonus di 400 euro massimo nell’anno in corso.

Rispetto all’iniziativa INPS dello scorso anno, non cambiano i requisiti da rispettare per presentare domanda all’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale entro il 20 giugno 2022. Ancora una volta il rimborso fino a 400 euro spetta per i figli a carico di età non superiore ai 14 anni, regolarmente iscritti ai centri estivi diurni sparsi in tutt’Italia.

Essendo un contributo pensato per venire incontro alle famiglie in preda alle difficoltà economiche, il Bonus 400 euro verrà corrisposto unicamente ai titolari di un ISEE basso. La fissazione di una soglia dell’Indicatore della Situazione da rispettare è solo una dei tanti requisiti da rispettare per ottenere il riconoscimento del contributo da parte dell’INPS.

Anticipiamo fin da subito che il Bonus Centri Estivi 2022 è già stato pubblicato dall’INPS e si può già fare richiesta per accedere al contributo.

Particolare attenzione va fatta sui termini di invio delle istanze: le domande per fruire dei 400 euro di Bonus dovranno essere inoltrate all’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale entro e non oltre la scadenza fissata al 20 giugno 2022.

Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Bonus 400 euro alle famiglie: quali sono i requisiti fissati dall’INPS

Nonostante molte volte venga confuso con il Bonus baby sitter attivato dal Governo italiano durante l’emergenza da Covid-19, il Bonus da 400 euro destinato alle famiglie con figli iscritti ai centri estivi si presenta essere molto diverso dal primo contributo non più disponibile.

Scacciato via ogni timore su una possibile cancellazione del Bonus Centri estivi 2022 da parte dell’INPS, l’Istituto ha pubblicato il bando di concorso sul proprio sito internet ufficiale, seppur con molto ritardo.

Come dicevamo, il funzionamento del Bonus da 400 euro non differisce molto rispetto alle precedenti versioni.

Il contributo da richiedere all’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale garantisce il rimborso delle spese pagate dalle famiglie per consentire la frequentazione di un centro estivo ai propri figli di età anagrafica superiore ai tre anni, ma inferiore ai 14.

Le domande sono già attive e lo saranno fino al 20 giugno 2022. Ancora pochi giorni, dunque, è il Bonus da 400 euro non potrà essere più richiesto.

Fino a 100 euro a settimana per un Bonus complessivo di 400e uro: ecco tutti gli importi

L’ISEE del nucleo familiare gioca un ruolo fondamentale nella determinazione del rimborso spese spettante. Più basso è il reddito della famiglia, più alta sarà la somma da ricevere a titolo di Bonus centri estivi 2022.

L’importo da ricevere varierà in base all’ISEE e spetterà in forma percentuale.

Nello specifico, la restituzione del 95% di quanto speso spetterà alle famiglie con valori dell’Indicatore della Situazione Economica Equivalenti compresi fra 8.000 e 24.000 euro. La percentuale scende al 90% per quei nuclei familiari con ISEE superiore a 24.000 euro ma entro la soglia di 32.000 euro.

Per un ISEE compreso tra 32.001 e 56.000 euro spetterà un Bonus pari all’85% delle spese sostenute, mentre l’importo minimo (80% di rimborso) verrà accordato alle famiglie con ISEE sopra a 56.000 euro.

Come facilmente intuibile, l’importo da restituire potrà essere totale o parziale, ma non dovrà superare il tetto massimo di 100 euro a settimana, per un Bonus centri estivi di complessivi 400 euro.

Arrivano 400 euro di Bonus per queste famiglie che presentano subito domanda all’INPS

Se i tuoi figli sono in possesso dei requisiti appena visti e l’ISEE rientra nei parametri sopra citati, puoi richiedere e ottenere il Bonus INPS da 400 euro a copertura delle spese sostenute per la frequentazione dei centri estivi.

Presentare domanda è abbastanza semplice.

Basta collegarsi al sito internet dell’INPS ed effettuare il login tramite SPID, CNS (Carta Nazionale dei Servizi) o CIE (Carta d’Identità Elettronica).

Dopo aver effettuato l’accesso alla piattaforma, basta accedere all’area del sito INPS dedicata al Bonus da 400 euro, inserire i dati necessari nei campi vuoti e allegare la certificazione ISEE.

Occhio alla scadenza: il Bonus da 400 euro a titolo di rimborso delle spese per i centri estivi non potrà essere più richiesto dopo il 20 giugno 2022.