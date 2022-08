Comincia a risparmiare soldi, basta solo seguire questi consigli e potrai arrivare alla fine del mese in totale tranquillità. Purtroppo ci prospetta un autunno molto movimentato, tra rincari, caro benzina e nuove stangate sui prezzi. Per avere il massimo del risparmio abbiamo selezionato per te 5 consigli che ti saranno molto utili per la spesa, per le bollette di casa, per il pieno di benzina.

Comincia a risparmiare soldi, basta solo seguire questi consigli e potrai arrivare alla fine del mese in totale tranquillità.

Purtroppo ci prospetta un autunno molto movimentato, tra rincari, caro benzina e nuove stangate sui prezzi. E risparmiare soldi può fare la differenza se non si vuole arrivare a metà mese con il portafoglio vuoto.

Per avere il massimo del risparmio abbiamo selezionato per te 5 consigli che ti saranno molto utili per la spesa, per le bollette di casa, per il pieno di benzina. O addirittura per ridurre il più possibile i tuoi sprechi domestici.

5 consigli per risparmiare soldi che ti aiuteranno in autunno ad arrivare a fine mese

Per risparmiare soldi bisogna fare delle importanti modifiche su questi aspetti della vita quotidiana, quali la spesa alimentare, le bollette della luce e del gas, il pieno di benzina, e tutti i vari sprechi che bisogna evitare fin da subito.

Sono tutti elementi che da quest'autunno soffriranno nuovi rincari, in particolar modo le bollette del gas e la benzina, se in futuro non verranno disposte ulteriori misure emergenziali.

Intanto partiamo dal principio, e vediamo quali sprechi devi assolutamente sospendere se vuoi risparmiare soldi ogni giorno. Per tua fortuna sono tutti sprechi facilmente rimpiazzabili (tranne uno).

Evita questi sprechi, così potrai risparmiare soldi ogni giorno

Ci sono quattro sprechi che devi evitare se vuoi risparmiare soldi ed evitare il peggio in autunno:

il caffè al bar,

le sigarette,

gli snack,

il giornale cartaceo.

Sono tutte micro-spese, da 1-2 euro. Se fatte una volta ogni tanto non creano problemi, ma, se si fanno ogni giorno, a fine mese sono anche 300 euro di spesa! E se non vuoi rinunciare a caffè, dolci e al giornale, ci sono alcuni trucchetti che puoi seguire:

al posto del caffè al bar, prendilo a casa ;

; se vuoi uno snack, compralo in confezioni formato convenienza ;

; invece del giornale cartaceo, acquista un abbonamento per la versione digitale.

Per le sigarette non ci sono rimpiazzi, anzi consigliamo di smettere subito di fumare, almeno per la propria salute. Al limite puoi optare per le sigarette elettroniche: costano di più, ma il prezzo è faiclmente ammortizzabile nel tempo.

Occhio al carrello della spesa: ecco gli alimenti che ti svuotano il portafoglio

Altro modo per risparmiare soldi è quello di fare attenzione a tutta una serie di prodotti che, causa rincari, non fanno altro che svuotare il porafoglio a chi li compra.

Si parla di prodotti come l'olio, il burro, la farina, la pasta e tanti altri: sono ben 10 i prodotti che stanno rendendo la vita difficile a milioni di italiani. Non sarà facile risparmiare soldi in questo caso, a meno che non si valuti di acquistare, a titolo d'esempio, la margarina al posto del burro e dell'olio, o il riso al posto della pasta.

Al limite, dovrai rinunciare a prodotti dolciari come gelati, torte e snack, che oltre ad essere costosi non sono molto salutari.

Al peggio, se sei in difficoltà, ti consigliamo di fare domanda per accedere ai buoni alimentari, così potrai ammortizzare al meglio la spesa alimentare. E se usi anche questi coupon puoi risparmiare ancora di più.

Leggi anche: Se vuoi salvare centinaia di euro, inizia a risparmiare coi coupon seguendo queste regole

Come risparmiare soldi sulla benzina con un semplice tasto sul cruscotto

Un altro consiglio è quello di dare un'occhiata alla tua macchina. Forse non lo sai, ma c'è un pulsante sul tuo cruscotto che, se lo utilizzi spesso, ti può aiutare a risparmiare soldi e benzina ogni giorno.

E' quello del cruise control. Se sei in superstrada, o anche in autostrada, utilizzare il cruise control ti permette di mantenere una velocità di crociera senza dover accelerare di continuo. Così facendo, risparmi un sacco di benzina con un semplice tasto.

Ma attenzione, il cruise control non funziona nelle strade urbane: in caso di arresti improvvisi, comincerebbe a bloccarsi, e ciò metterebbe a rischio il motore stesso.

In alternativa puoi premere il pulsante Eco, se la tua macchina ne è dotata: permette di ottimizzare il risparmio di carburante riducendo parzialmente le prestazioni dell'auto. Non andrai velocissimo, ma almeno risparmierai soldi e carburante meglio di prima.

Leggi anche: Pochi conoscono questo trucco che permette di risparmiare benzina fino a 50 euro ogni mese

Il miglior consiglio per risparmiare soldi e contrastare il caro bollette

Nel caso del caro bollette, il miglior consiglio ce lo dà direttamente ENEA. Per ridurre il più possibile i consumi, basta solo seguire questa scaletta per il prossimo autunno:

ridurre la temperatura di almeno un grado centigrado ;

; accendere il riscaldamento tra novembre e dicembre;

il tra novembre e dicembre; ridurre di almeno un'ora l'utilizzo giornaliero.

Solo con la prima mossa ENEA ha calcolato un risparmio nazionale di circa 100 milioni di metri cubi di gas. Tradotti in soldi, sono all'incirca 170-180 euro in meno sulla bolletta energetica, per ogni famiglia.

Fai attenzione a questo prodotto se vuoi risparmiare soldi

Per finire, come ultimo consiglio, ti segnaliamo un prodotto che può crearti qualche problema a fine mese.

Parliamo delle lenzuola. In molti hanno l'abitudine di comprare lenzuola di seconda scelta, pur di risparmiare soldi. Il problema è che si rompono facilmente, se di seconda mano, e tocca ricomprarle.

Il miglior consiglio in questo caso è di spendere un po' di più, ma con la sicurezza di non ritrovarsi in pieno autunno col dover ricomprarle. Col timore di ritrovarsi con un rincaro perfino sulle lenzuola.

Leggi anche: Risparmiare soldi sui vestiti è facile ma solo se ti affidi a questi negozi e siti online