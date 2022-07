Alcuni consigli per risparmiare sulle spese per gli animali domestici e per vivere l’estate in serenità con il tuo cane o il tuo gatto. Le spese, infatti, possono essere ingenti, ma non se segui questi piccoli consigli dai grandi risultati.

Avere un cane, un gatto o un qualsiasi altro animale domestico è fonte di grande gioia. Gli animali fanno compagnia, donano amore e serenità sia che si viva da soli, sia nel contesto familiare.

È pur vero che molti di coloro che possiedono un cane o un gatto si chiedono spesso come risparmiare sulle spese per gli animali domestici. Non sono pochi i soldi che devono essere impiegati per la cura dei nostri amici a quattro zampe, partendo dalle spese veterinarie fino a quelle che più frequentemente vengono sostenute in estate, per esempio per viaggiare oppure per il soggiorno in canili o pet hotel.

Così come è possibile risparmiare sulla spesa alimentare per la famiglia, però, anche per quanto riguarda le spese per gli animali domestici è possibile spendere poco e meglio, offrendo a se stessi un vantaggio in termini economici e al proprio amico a quattro zampe soluzioni che giovano al suo benessere fisico e mentale.

Vediamo, allora, 5 consigli per risparmiare sulle spese per gli animali domestici.

Come risparmiare sulle spese per il cibo per gli animali domestici

Quando si comincia a riflettere sui metodi per risparmiare sulle spese per il cibo per il cane o per il gatto, automaticamente scatta una certa resistenza in merito a questo tema dal momento che si è soliti pensare che il risparmio debba sempre essere a sfavore della qualità.

Ebbene, in realtà non è così. La qualità del cibo per il nostro animale domestico deve sempre rispettare alcuni standard, deve permettergli di star bene e di assumere tutti i nutrienti fondamentali per la sua alimentazione.

Detto questo, però, alcuni consigli possono essere utili per ottenere un buon risparmio. Per esempio, preferire i cibi secchi a quelli umidi, prediligendo i croccantini che si conservano per più tempo e che, dunque, possono essere acquistati in grandi quantità, cosa che già di per sé porta a un risparmio, sia che si decida di acquistare online (e, quindi, risparmiando sulle spese di spedizione), sia che si scelga di acquistare all’ingrosso.

Prima di fare scorta, però, è sempre bene ricordare che cani e gatti, in particolare, hanno i loro gusti, esattamente come gli esseri umani: per non rischiare di comprare un’eccessiva quantità di cibo e scoprire che non sia gradita dal nostro animale, meglio fare prima una prova e, solo se apprezzato, acquistare in grosse quantità.

Come risparmiare sulle spese veterinarie: prevenzione e bonus per animali domestici

Una delle domande più frequenti da parte di chi possiede un animale domestico è come risparmiare sulle spese veterinarie. Stiamo parlando, in effetti, di una delle spese più ingenti per i nostri pet.

In sostanza, il risparmio deve partire da un imprescindibile fattore: la prevenzione.

Questo tema si lega indubbiamente a ciò che abbiamo detto nel primo paragrafo. Una sana alimentazione, infatti, permette al nostro cane o gatto di vivere meglio e più a lungo. Vanno, dunque, evitati comportamenti che possono nuocere da questo punto di vista, per esempio offrendo più spesso del dovuto gli scarti della cena e limitare i “regalini” a poche, sporadiche occasioni.

Per risparmiare sulle spese veterinarie, però, c’è anche un aiuto da tenere in considerazione:

anche nel 2022 è infatti possibile usufruire della detrazione Irpef del 19% sulle spese sostenute per le visite dal veterinario, per interventi o per l’acquisto di farmaci per gli animali domestici.

Per tutte le informazioni sul bonus, consigliamo la lettura del nostro approfondimento su tutti gli incentivi a livello nazionale, regionale e comunale.

Come risparmiare sulle spese per animali domestici e viaggiare sereni

Con l’arrivo dell’estate, e specialmente dopo il periodo pandemico, la voglia di andare in vacanza è aumentata per tutti. Anche da questo punto di vista, avere un animale domestico comporta alcune riflessioni e anche un certo dispendio economico.

Alcune persone, infatti, scelgono di lasciare il cane o il gatto in pet hotel appositi. Soluzione, questa, che richiede un esborso non indifferente.

Ci sono però un paio di alternative da prendere in considerazione:

affidare il proprio cane o gatto a dog/cat sitter oppure portare con sé il proprio animale in viaggio.

Per quest’ultima possibilità, ci sono anche delle occasioni da cogliere al volo nell’estate del 2022. Per esempio, Trenitalia ha lanciato un’offerta che permette di far viaggiare del tutto gratis il proprio animale domestico fino a metà settembre.

L’offerta è valida solo per i cani di piccola taglia, mentre per i cani di taglia grande è possibile acquistare il biglietto anche tramite app. Per tutti i dettagli, consigliamo di leggere il nostro approfondimento sull’offerta Trenitalia.

Come risparmiare sulle spese per animali domestici: prediligi i giochi fai da te

Al di là di quelle che sono le spese più strettamente necessarie per i nostri pet, ci sono altri tipi di acquisti ai quali, sebbene non siano fondamentali, spesso non riusciamo a dire di no. È il caso, per esempio, di acquisti per giochi, tiragraffi, corde e così via.

Acquisti di questo tipo, però, sono per lo più impulsivi, mossi principalmente dalla voglia di soddisfare il nostro cane o gatto più che per reale necessità, tanto più che ci sono animali che si divertono anche con ben poco. Il tuo cane non sentirebbe alcuna differenza se decidessi, anziché di acquistare un giocattolo, di creargliene uno fai da te. Allo stesso modo in cui il tuo gatto non avrebbe nulla da ridere se gli costruissi un castello di scatole, invece di spendere soldi per un albero per gatti.

Come risparmiare sulle spese per gli animali domestici… sin dall’inizio

Chiudiamo con un ultimo consiglio che, in realtà, dovrebbe essere il primo da seguire prima di prendere la scelta di allargare la famiglia con un cane, un gatto o un qualsiasi altro pet.

Se vuoi cominciare subito a risparmiare e, allo stesso tempo, far del bene agli animali, scegli di adottare piuttosto che comprare un cane o un gatto di razza. Nei canili e nei gattili ci sono tanti animali che stanno aspettando proprio te.