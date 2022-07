Tra le monete rare ne esistono alcune dal valore esagerato: fino a ben 6.350 euro ! Ecco quali sono quelle da ricercare (e rivendere) immediatamente.

Gli appassionati di numismatica lo sanno sicuramente molto bene: spesso, dietro una piccola monetina, si nasconde in realtà una fortuna.

Quando si parla di denaro, infatti, molto spesso alcuni pezzi rari possono essere rivenduti ad un prezzo di gran lunga superiore rispetto a quello indicato sulla loro testa.

Oggi ci occuperemo di individuare alcune delle monete rare più ricercate.

Partiremo con le lire, ma attenzione: anche alcuni pezzi in euro, coniati di recenti, possono valere un capitale.

Potrà ottenere fino a 6.350 euro chi troverà queste monete rare da rivendere subito

Quando parliamo di monete rare, spesso le immaginiamo o come dei pezzi antichissimi, oppure come poco comuni.

Eppure, possiamo trovare dei pezzi di valore anche tra gli spiccioli più utilizzati. È il caso di un particolare pezzo, il cui valore stimato è di ben 6.350 euro, che all’apparenza potrebbe sembrare molto comune.

In molti ricorderanno, tra le monete delle vecchie lire, le comunissime 50 lire Vulcano. Si tratta di monete prodotte dalla Zecca in enormi quantità e che, negli anni, hanno subito moltissime modifiche.

In effetti, a partire dal 1989, la classica 50 lire Vulcano è stata sostituita da una monetina molto simile, ma coniata in formato molto ridotto.

Lo spicciolo in questione, qualunque sia la dimensione da noi posseduta, porta raffigurata sulla faccia di croce l’immagine del dio Vulcano intento a battere il proprio martello su un’incudine.

Ovviamente, la classica moneta che è stata tra le lire più utilizzate nel nostro Paese non è quella che ci potrebbe fruttare un capitale.

Prima dell’emissione ufficiale in enormi quantità, ne sono state coniate tantissime versioni. Tra queste, nell’anno 1954 ne fu coniata una, che riporta la dicitura “Prova” sulla faccia di croce.

Si tratta dunque di uno spicciolo di prova, che venne messo in circolazione e di cui esistono pochissimi pezzi. Per via della sua rarità, i collezionisti sono disposti a pagare questa moneta fino a 6.350 euro.

Inutile sottolineare che tale cifra si riferisce a dei pezzi in perfetto stato di conservazione. In caso di usura o graffi, la moneta potrebbe subire un deprezzamento.

Non solo lire: ecco gli euro che valgono di più

Cambiamo valuta, ma non importo che è possibile ottenere grazie a queste monete rare: ci sono infatti anche dei centesimi di euro che ne valgono fino a 6.000.

In molti conosceranno la storia del famoso centesimo di euro italiano, un pezzo che viene ricercato dai collezionisti di monete di tutto il mondo.

Lo spicciolo si caratterizza per un cosiddetto errore di conio, ossia uno sbaglio, causato da un problema avvenuto in fase di produzione.

A causa dell’errore, la Zecca produsse vari esemplari di questa moneta con la Mole Antonelliana in una delle sue facce. Invece, sappiamo tutti benissimo che il centesimo “canonico” riporta impresso il Castel del Monte.

C’è inoltre un secondo errore: le dimensioni dello spicciolo in questione sono maggiori, come quelle di una classica moneta da due centesimi.

Prima che ci si accorgesse dell’errore, vennero messi in circolazione almeno settemila pezzi con errore. Di questi, la maggior parte venne individuata e distrutta, ma almeno un centinaio sono ancora disponibili e, ovviamente, super ricercati dagli appassionati. I quali sono disposti a sborsare, anche in questo caso, fino a più di 6.000 euro per avere questa particolare monetina.

C’è comunque da fare una considerazione: non tutte le monete rare possono essere rivendute a tali cifre.

Ci sono infatti dei pezzi, altrettanto ricercati, che possono essere rivenduti a prezzi considerevoli, ma ben lontani dai 6.000 euro, come le monete fino ad ora analizzate.

Un caso molto particolare è rappresentato dalle monete commemorative. Si tratta di spiccioli di cui viene coniato un numero limitato di pezzi per poter ricordare un evento o un personaggio famoso.

Tra questi, ricordiamo:

2 euro del Vaticano coniati nel 2015 per la Giornata Mondiale della Gioventù, che valgono 300 euro;

per la Giornata Mondiale della Gioventù, che valgono 300 euro; 2 euro del Principato di Monaco, coniati nel 2007 per ricordare Grace Kellly, che ne valgono circa 2.000;

per ricordare Grace Kellly, che ne valgono circa 2.000; 2 euro, anch’essi di Monaco, coniati nel 2015 e denominati “Fondation del la forteresse”, che ne valgono 1.000.

Come rivendere le monete rare

I fortunati possessori di una o più monete rare hanno due opzioni per rivenderle e guadagnare migliaia di euro. È possibile rivolgersi al più vicino negozio di antiquariato e richiedere informazioni circa il valore della moneta, chiedendo poi di essere messi in contatto coi collezionisti interessati.

Il modo più semplice, veloce e probabilmente anche più remunerativo è però quello di mettere la moneta all’asta online. Esistono tantissimi siti specializzati che organizzano periodicamente aste e ai quali ci si può rivolgere per vendere i propri esemplari in tutta sicurezza.

