Se sei un patito dell'abbigliamento low cost, ma non vuoi più servirti presso zara, ci sono molti marchi alternativi dove comprare, perfetti anche per bambini, giovani e per tutti coloro a cui piace lo stile elegante e casual. Ma occhio alle offerte, agli sconti e al tipo di tessuto!

In molti vogliono risparmiare al meglio sul proprio abbigliamento, specie in tempi come questi. A causa della crisi economica anche l'abbigliamento uomo e donna ha subìto un rincaro abbastanza corposo, pari al 15% in più rispetto al 2021

Però non è detto che tu debba ormai rassegnarti a non acquistare più capi di abbigliamento di buona qualità, se questo significa dover risparmiare.

Avevamo già visto in un recente articolo su come vestirsi bene spendendo poco, come uno dei modi migliori per risparmiare è con l'abbigliamento low cost. Si tratta di un fenomeno abbastanza particolare, che si è sviluppato fino alla creazione di marchi specializzati dove comprare abiti a costi irrisori.

Una strategia di grande successo, anche perché da lì in avanti l'abbigliamento low cost s'è esteso anche a bambini, giovani e anche a stili anche molto particolari. Per non parlare anche dei siti online, ognuno con le proprie opzioni di vendita e col proprio catalogo.

E non si parla solo di Zara, ma di molti altri marchi, come quelli che andremo ora a vedere.

Ricordiamo però che, nonostante i grandi marchi e i siti online, bisogna sempre tenere gli occhi aperti, anche alle offerte e alla qualità del prodotto.

Abbigliamento low cost: ecco dove comprare! Scegli OVS per i capi di tutti i giorni

Tra le principali marche dell'abbigliamento low cost abbiamo in cima, assieme a Zara, l'italiana OVS.

Simile al brand spagnolo ormai diffuso ovunque, si tratta di una marca italiana, anch'essa molto diffusa all'estero, che ha dalla sua il vantaggio di essere un marchio made in Italy, ovvero sinonimo di eleganza e di qualità.

Già con questa marca è possibile avere il massimo del risultato nella ricerca di un abbigliamento low cost dal buon rapporto qualità e prezzo.

E a queste, altri negozi dove comprare abiti a basso costo sono le storiche Primark e Liabi, due marchi attivi dagli anni Sessanta e Settanta, anche se non così famosi come Zara e OVS.

Entrambi puntano al brand di moda a basso costo, in modo da venire incontro a chi vuole vestirsi bene spendendo poco, e al tempo stesso essere in sintonia con la moda più recente.

Ma va detto che la forza di Zara e OVS sta nel fatto che si rivolgono a tutta la popolazione, e a praticamente a tutti i gusti. Non hanno delle vere e proprie collezioni, anzi dopo pochi mesi marchi come Zara e OVS propongono subito nuovi capi d'abbigliamento low cost, e sempre ad un prezzo molto contenuto.

Diciamo che è perfetto se non si è alla ricerca di un tipo di abbigliamento low cost su misura per la propria età. Altrimenti, se cerchi qualcosa per bambini, il posto giusto dove comprare certi abiti è Uniqlo.

Abbigliamento low cost: Uniqlo è la miglior scelta dove comprare vestiti per bambini

Se cerchi un abbigliamento low cost per i tuoi figli, ci sono alcuni marchi che possono fare al caso tuo, come Uniqlo.

Si tratta di un brand giapponese che negli ultimi anni ha cominciato a proporre sempre più capi di abbigliamento low cost non solo per uomo e donna, ma anche per i bambini.

In genere tutti i marchi dell'abbigliamento low cost propongono nel proprio catalogo anche vestiti per bambini, ma Uniqlo, forse più di tutti, ha voluto concentrare buona parte della sua produzione proprio in questo tipo di vestiario.

Se vuoi cercare non solo risparmio, ma anche garanzia, questa marca può fare al caso tuo, anche perché siamo sempre su un intervallo di prezzo attorno ai 20-100 euro massimo.

Se invece cerchi una marca dove comprare un abbigliamento low cost ma al tempo stesso elegante, ti consiglio una marca in particolare: Dan John.

Abbigliamento low cost per l'uomo e la donna elegante: il miglior posto dove comprare è Dan John

L'abbigliamento low cost può essere anche elegante, e Dan John ne è un esempio eclatante.

Si tratta di un brand tutto italiano, dove puoi comprare facilmente abiti che richiamano molto l'alta sartoria e il capo d'abito elegante e classico. Ovvero un tipo di abbigliamento che è tutto meno che low cost, se si dà un'occhiata alle principali griffe, e ai loro prezzi.

Eppure Dan John non solo propone dei vestiti eleganti e al tempo stesso casual, ma anche dei prezzi molto abbordabili, raramente sopra i 100-150 euro.

E' un tipo di vestiario che raramente trovi presso i grossi marchi, perché potrebbe risultare fuori moda o non fashion, nonostante nell'ambiente si parli ormai di "fast-fashion".

Il vestiario che puoi trovare da Dan John è prevalentemente composto da abiti e vestiti quali giacche, cappotti, polo e maglie dallo stile "londinese", quasi vintage per certi versi.

Difficilmente si possono trovare capi del genere negli altri negozi. Dove comprare un abito simile a quello d'alta sartoria? Forse nelle boutique, ma con uno zero in più.

Pertanto, se hai gusti classici e vuoi vestirti senza spendere troppo, Dan John può fare al caso tuo.

Altrimenti, se tutte le marche che ti abbiamo proposto non ti convincono, puoi sempre optare per gli acquisti online.

Abbigliamento low cost: scegli l'online! Ecco i migliori siti dove comprare

Oggi con Internet è sempre più facile trovare online i capi che ti permettano di risparmiare e di portare a casa un ottimo capo d'abbigliamento low cost.

Un esempio è con Shein, uno dei migliori siti dove comprare capi o vestiti a basso costo, anche di marche imitatrici. E con la possibilità di raccogliere dei punti facendo foto e piccole descrizioni degli articoli ricevuti.

Shein purtroppo non permette il pagamento alla consegna. Di contro puoi usare pagamenti digitali come Paypal, Coupon, o addirittura il servizio di rateizzazione Clearpay.

Generalmente Shein vende solo capi in tendenza, e non abbigliamento second hand, cioè di seconda mano. In quel caso ti consiglio di affidarti a un sito come Vinted.

Quest'ultimo è infatti il posto perfetto dove comprare e vendere un tipo di abbigliamento low cost di seconda mano, non necessariamente di marca.

Come Shein, non permette il pagamento alla consegna: dovrai sempre pagare in anticipo. Ma almeno potrai chattare con il venditore/acquirente, così potrai controllare il prodotto in tempo utile.

In alternativa a queste, c'è sempre Zalando. La multinazionale berlinese, specializzata nella vendita ecommerce, offre lo stesso servizio di Shein e Vinted, ma in compenso:

prevede il servizio di pagamento alla consegna , senza spese aggiuntive;

, senza spese aggiuntive; offre il reso entro 90 giorni dalla data dell'ordine.

Questi sono le principali marche dove comprare capi di abbigliamento low cost. Ti consigliamo comunque di stare attento ad alcuni dettagli, tipici del settore low cost.

Abbigliamento low cost: sì al risparmio, ma occhio a dove comprare!

I marchi di abbigliamento low cost sono i posti migliori dove comprare, ma non sono esenti da difetti o da "contro."

Potrebbe succedere infatti che, per chi è molto attento al risparmio, le marche comincino a proporre all'improvviso delle offerte e gli sconti sui propri capi.

Se una catena comincia a offrire un capo di abbigliamento low cost con un grosso sconto, che è già di per sé costa poco, potrebbe significare che stanno mettendo in vendita della merce che proviene dalle rimanenze della stagione ormai alle porte.

Ma questo varrebbe per i marchi che hanno delle collezioni, cosa che di norma l'abbigliamento low cost non ha. Pertanto potrebbe esserci il sospetto che possano aver messo in vendita degli articoli invenduti e risalenti ad un periodo antecedente.

Inoltre l'abbigliamento low cost ha in genere la pecca di non garantire sempre un ottimo tessuto, dati i bassi costi di produzione. Raccomandiamo infatti di fare molta attenzione alla selezione dei capi, perché può succedere di ritrovarsi con dei vestiti che comincino a scolorire dopo un lavaggio, o che al tatto risultino "sgradevoli".

Sono i tessuti di cui è composto, in genere poliestere e cotone di bassa qualità. E' il prezzo da pagare se si arrivi al supersconto, o se si cade nel tranello del prodotto a bassissimo costo.

Quindi, occhio alle offerte, e se capita una roba del genere è meglio passare ad altre marche dove comprare i tuoi vestiti.