Vorresti dire addio per sempre alla tassa più odiata dagli italiani, ovvero il bollo auto? Questa tassa regionale sul possesso viene considerata da molti ingiusta e da abolire. Vediamo che cos'ha fatto il Governo Draghi in merito!

Sei stufo di pagare il bollo auto e vorresti poter evitare questa tassa automobilistica obbligatoria? Ebbene, un modo c’è. Se ne è parlato a lungo con l’intervento del Governo Draghi e ora è finalmente realtà.

Come abbiamo letto su motorisumotori.it, agenziadelleentrate.gov e fiscomania.it il bollo auto è una tassa automobilistica che i possessori di auto e moto devono versare obbligatoriamente, dunque com’è possibile che sia stato abolito?

Vediamo insieme in cosa consiste il bollo auto, chi lo paga, cosa cambia con il Governo Draghi e come fare a non pagarlo più!

Che cos’è il bollo auto e perché lo paghiamo?

Il bollo auto è una tassa di proprietà, difatti tutti i proprietari di automobili e motocicli sono tenuti a pagarla annualmente.

Il pagamento viene fatto a favore della Regione in cui si risiede e per calcolare la spesa effettiva da pagare si terrà conto della regione – e della città - di residenza, la classe d’inquinamento del veicolo.

Ovviamente la proprietà della vettura verrà verificata attraverso il Pubblico Registro Automobilistico.

Si ricorda che – visto l’avvento del Superbollo – uno dei requisiti necessari per il pagamento dell’automobile sono i Kilowatt della vettura.

Difatti, se la vettura ha più di 185 kw (251 cv), si dovrà pagare il Superbollo.

Se si è interessati a fare un breve calcolo su quanto bisognerà pagare di bollo auto, basterà andare o sul sito dell’Agenzia delle Entrate o sul sito dell’ACI, i quali mettono un servizio totalmente gratuito e telematico a disposizione dell’automobilista, il quale potrà fare il calcolo del suo bollo auto online.

E’ importante rispettare le date di pagamento del bollo auto, poiché esso verrà maggiorato con multe e sanzioni in base al ritardo effettuato.

Fino ad un mese dalla scadenza, bisognerà aggiungere il 2,5% all’importo iniziale ed aggiungervi una quota dell’1% all’anno che si dovrà calcolare sui giorni effettuati di ritardo. Dopo un anno di ritardo la percentuale sale al 10% - ma in alcune Regioni la quota può arrivare al 30% - oltre all’interesse dell’1% per ogni sei mesi di ritardo.

Dopo tre anni di mancati pagamenti si provvederà – attraverso la direzione generale della Motorizzazione Civile – a ritirare la targa e la carta di circolazione del veicolo attraverso le forze dell’ordine e per poter di nuovo usufruire del veicolo bisognerà iscrivere nuovamente il veicolo al PRA e pagare tutti i tre anni di bollo arretrati oltre che le more e sanzioni.

Se non avete mai ricevuto un bollo auto è perché probabilmente il vostro veicolo non è soggetto al bollo auto ma anzi vi è esentato.

Ebbene sì, esistono veicolo esentati dal pagare il bollo auto.

Essi possono essere le automobili per disabili, invalidi e portatori di handicap – se il soggetto è intestato al suddetto invalido e lo stesso fa richiesta di esenzione 90 giorni prima della scadenza di pagamento -, sono esonerate le auto d’epoca, le auto storiche, le auto a GPL o a metano, le auto elettriche o ibride elettriche.

A chi è rivolto il bollo auto?

Come precedentemente detto, il bollo auto – come tassa di possesso – colpisce tutti i possessori di un’automobile o di un motociclo.

Questa tassa automobilistica viene gestita dalle Regioni stesse – nel caso delle Province autonome di Bolzano e Trento esse faranno fede a loro stesse – sono un’eccezione la regione Friuli- Venezia – Giulia e la Sardegna, per queste ultime la gestione della tassa di possesso automobilistica viene gestita dall’Agenzia delle Entrate.

Come sappiamo, sono tenuti al pagamento del bollo auto tutti coloro che alla scadenza risulti attraverso il Pubblico Registro Automobilistico – detto PRA – proprietari della vettura.

In caso di contratto leasing, usufrutto, acquisto con patto di riservato dominio o di noleggio a lungo termine senza conducente le questioni cambiano.

In caso di leasing, usufrutto o acquisto con patto di riservato dominio pagherà il bollo auto colui che risulti essere utilizzatore, usufruttuario o acquirente con patto di riservato dominio della vettura. Da gennaio 2020 con un veicolo a noleggio a lungo termine senza conducente, pagheranno il bollo auto coloro che risulteranno utilizzatori del veicolo.

A quanto ammonta il bollo auto e cosa succede se non lo pago?

L’importo del bollo auto è piuttosto variabile, difatti da regione a regione questa tassa può cambiare e variare sia in positivo – attraverso alcune scontistiche varate dalle regioni stesse – che in negativo – per aumenti delle singole regioni.

Se quindi siete in dubbio su quanto paghereste di bollo auto vi converrà visionare il sito dell’ACI o il sito dell’Agenzia delle entrate e fare la simulazione di pagamento.

Sul sito dell’ACI, inserendo il modello dell’auto, la targa, i Kw della vettura e la regione di residenza potrete ottenere la cifra esatta e la data di scadenza del vostro bollo auto.

Per pagare il bollo auto si può utilizzare il sito stesso dell’ACI, il sito dell’Agenzia dell’entrate, il sito PagoPa, tabacchini autorizzati o uffici abilitati.

Ricordiamo che le sanzioni per il mancato pagamento possono passare da una maggiorazione della rata stessa, al ritiro della targa con fermo amministrativo.

Col governo Draghi stop al bollo auto: ecco come

Eccoci giunti, dunque, al nocciolo della questione: la possibilità di cancellare il bollo auto per gli automobilisti.

Questa possibilità è fattibile solo a metà, ovvero: vi sarà una cancellazione del bollo auto, solo nel caso in cui esso non sia stato pagato.

Difatti lo stop ai vecchi pagamenti del bollo auto fa parte del condono fiscale attraverso la rottamazione delle cartelle esattoriali.

Per tutti coloro che abbiano degli insoluti con l’Agenzia delle Entrate e l’Agenzia delle Entrate e Riscossione – ovvero l’ex Equitalia – nel periodo fra il 2000 e il 2010 potranno vedersi condonati gli importi inferiori a 5000 euro l’uno, purché si abbia un reddito totale inferiore ai 30 mila euro.

Ovviamente fra questi può tranquillamente comparire anche il bollo auto insoluto ed insieme ad esso le more che ne seguono.

Per chi pensava di poter evitare di pagare il bollo auto 2021, purtroppo, si ritroverà con una cocente delusione a cui far fronte: difatti, la rottamazione delle cartelle è una agevolazione solo per chi in passato non ha pagato ed ha evaso le rate che gli spettavano e non una agevolazione per chi ha sempre rispettato i pagamenti del bollo auto.

Per tutti coloro che, invece, avessero delle cartelle esattoriali insolute – che esse siano multe o bolli auto non pagati e arretrati – con la rottamazione delle cartelle esattoriali fino a 5000 euro sarà possibile dare un colpo di spugna su questi insoluti.

Quindi, attraverso una fitta comunicazione fra Agenzia delle Entrate e Agenzia delle Entrate e Riscossioni – ex Equitalia – sarà possibile rientrare o meno fra coloro che possono ottenere il condono e la rottamazione delle proprie cartelle esattoriali fino a 5000 euro.

Quindi, per chi voglia cancellare qualche bollo auto insoluto dal 30 agosto saranno inviate le notifiche dei debiti cancellati agli enti creditori.

Non solo il bollo auto: il condono anche per le multe.

Come possiamo apprendere anche da leggioggi.it, fra lo stralcio possibile delle cartelle esattoriali non vi è solo il bollo auto ma anche le multe o le imposte da pagare.

Da notar bene che ciò sarà possibile solo per le cartelle accumulate fra il 2000 e il 2010, da notare che questa data non vale per la ricezione stessa della multa ma per il momento in cui l’agente di riscossione ha segnalato il debito.

Quali debiti possono essere stralciati con la rottamazione delle cartelle esattoriali?

Debiti contratti da Imu, Tasi, bollo auto, multe – purché non penali – ovviamente non bisognerà superare i 5000 euro di debiti delle cartelle.

Difatti, saranno escluse tutte le somme derivanti dal recupero di aiuti di Stato, da pronunce di condanna della Corte dei Conti e le multe o sanzioni derivanti da sentenze penali di condanna.

Se, infatti, per esempio si ottenesse una multa per guida in stato di ebbrezza con tasso alcolemico superiore allo 0,8 g/l – dove è previsto l’arresto – e si avesse una condanna passata non si potrebbe ottenere il condono per questa multa.

Per chiunque fosse in dubbio sulla propria posizione in merito alle cartelle esattoriali, potrà accedere al sito dell’AdE e nella propria area personale – a cui si accede con Spid, CdI elettronica – potrà visionarla.

Ma tornando al calendario per la rottamazione delle cartelle esattoriali, quest’ultimo è piuttosto fitto: dal 20 agosto l’Agenzia delle Entrate e Riscossioni comunicherà all’Agenzia delle Entrate l’elenco di tutti i codici fiscali dei contribuenti con debiti fino ai 5 mila euro, l’Agenzia delle Entrate – entro il 30 settembre – si occuperà di rimandare i nominativi filtrati di tutti coloro che non rientrino nei 30 mila euro di reddito annuo nel 2019.

Così facendo, entro il 31 ottobre 2021 tutti i contribuenti che avranno diritto al condono potranno vedersi rottamate le proprie cartelle esattoriali.

Ciò significa che non vi sono domande da compilare, moduli da inviare o richieste da effettuare ma saranno automaticamente l’Agenzia delle Entrate e l’Agenzia delle Entrate e Riscossione a decretarne l’effettiva idoneità.

Si ricorda che anche coloro che abbiano aderito alla rottamazione-ter del 2018 potranno avvalersi del condono delle cartelle esattoriali fino a 5000 euro.

Quindi, per tornare alla domanda originaria e alla speranza che ha illuminato i volti di moltissimi automobilisti alla notizia che finalmente la tassa più odiata dagli italiani sarebbe stata abolita – speranza vana – ahimè ciò non è vero e non sembra essere negli interessi del Governo.

Toccherà accontentarsi di poter condonare qualche vecchio bollo auto non pagato o qualche multa insoluta e ignorare il fatto che questo tipo di condono in fatto dei proprietari di autoveicoli o motoveicoli è piuttosto iniquo, poiché sembra strizzare l’occhio a chi – seppur soggetto a fermo amministrativo e a cancellazione della targa – abbia continuato a non pagare il bollo auto in passato, rispetto a chi invece ha sempre rispettato le regole e pagato questa tassa sul possesso di un veicolo regionale.

Nel dubbio, se volete non pagare più il bollo auto – come succede in molte regioni italiane – e salvaguardare al contempo l’ambiente: comprate un’auto elettrica.