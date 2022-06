Addio macchie ostinate di olio e crema solare dai teli mare con questo trucco infallibile

Estate, sole, mare, tintarella… olio e crema solare da portare sempre dietro in spiaggia, ovviamente insieme al telo da mare. Spalmare la protezione diverse volte è consigliato per tutti i tipi di pelle, non solo quelle più di delicate. Spesso e volentieri, però, ci troviamo a fare i conti con le macchie ostinate lasciate sull’asciugamano a seguito del loro utilizzo. Niente paura: è possibile dire addio alle stesse grazie ad un semplice trucco. Quale?

L’estate è già arrivata, almeno per chi può concedersi qualche giorno di relax lontano dal trantran quotidiano e dal lavoro. Considerate le alte temperature, ogni occasione è buona per godersi il sole in spiaggia, nelle località desiderata.

Nel “corredo da mare” non possono certamente mancare gli occhiali da sole, la crema solare, l’olio e l’ombrellone. Tutti utili ed indispensabili, ma mai quanto l’asciugamano.

Senza teli da mare è assolutamente impossibile stare in spiaggia a stretto contatto con la sabbia bollente o sdraiarsi su un lettino senza correre il pericolo di rimanere “attaccati” alla sdraio.

Avete mai provato? La sensazione non è sicuramente delle più piacevoli.

Pur essendo molto simili agli asciugamani, almeno per consistenza, i teli da mare tendono a macchiarsi di olio e crema solare molto facilmente, per via del loro utilizzo, diventando oggetto di un vero e proprio rompicapo quando occorre lavarli in lavatrice.

Buona abitudine vuole che i teli da mare vengano lavati accuratamente dopo ogni utilizzo, per evitare che sabbia, salsedine, crema solare, olio o altri abbronzanti penetrino a fondo nei tessuti rovinandoli ulteriormente

Ma esiste un metodo per smacchiarli senza sprecare tempo, soldi ed energie? Assolutamente sì!

Come proteggere i teli mare

Prima ancora di vedere quale trucco consente di smacchiare i teli mare da crema solare o olio, occorre fare una serie di precisazioni. Sono tantissime le macchie ostinate che possono minacciare i nostri asciugamani.

Oltre a quelle di cui ci occuperemo nel corso dell’articolo, la più difficile da mandare via è la macchia di sangue.

Un piccolo taglietto può sempre capitare al mare o in piscina. L’inconveniente va preso in considerazione soprattutto se in spiaggia abbiamo a che fare con i bambini attivi e curiosi che mettono le mani ovunque.

D’istinto, per tamponare la ferita, ci serviamo del telo da mare quasi fosse un cerotto o una garza.

Il più delle volte per debellare la macchia basta un po' di sapone liquido e olio di gomito per strofinare fino a quando non scompare del tutto.

I metodi, però, sono diversi. La differenza la fa una macchia di sangue fresca o vecchia.

Nel primo caso, un ottimo rimedio è dato dal detersivo liquido per il bucato. Basta versarne qualche goccia sulla macchia, sfregare energicamente per qualche minuto, per poi lavare il tutto in lavatrice.

Nel secondo caso (sangue vecchio) è sufficiente versare sulla macchia un po' di candeggina e acqua fredda, spazzolare la zona interessata dall’alone e lasciare il telo mare ammollo per l’intera notte o trascorse almeno due ore dall’applicazione.

Addio macchie ostinate di olio e crema solare dai teli mare con questo trucco infallibile

Fornito il rimedio per contrastare le macchie di sangue, entriamo ora nel merito dell’articolo concentrando la nostra attenzione sugli aloni lasciati sui teli da mare da creme solari e olio abbronzante.

Con questo semplice trucco, a breve svelato, le protezioni solari e i prodotti abbronzanti non rappresenteranno più una minaccia per i nostri asciugamani.

Non tutti lo sanno ma la quasi totalità di creme solari sono composte da avobenzone, un particolare ingrediente responsabile degli aloni lasciati sui teli da mare che, a contatto con l’acqua della lavatrice, crea una macchia per certi versi simile alla ruggine.

Ancora una volta è il bicarbonato di sodio a fornire la soluzione al problema. Diversamente da come si potrebbe pensare, l’acido carbonico combinato con il sodio ha un potente potere smacchiante.

Nulla può, invece, contro le macchie di olio. In questo caso si può dire definitivamente addio agli aloni spruzzando sulla zona del telo mare macchiata uno spray a base di solvente, per poi mettere il sapone lasciandolo agire per 10-15 minuti.

Quali altri rimedi

Il trucco per rimuovere le macchie lasciate sui teli da mare dalle creme solari e quello visto per l’olio abbronzante sono i migliori metodi in circolazione per risolvere alla radice il problema senza spendere molto e nel minor tempo possibile.

Attenzione, ciò non significa che siano gli unici.

Un altro ottimo prodotto per eliminare la ruggine creata sui teli da spiaggia è il sapone di Marsiglia. Il problema può essere risolto addirittura in spiaggia strofinando sulla macchia una mangiata di sabbia.

Questo per le macchie da creme solari. Per l’olio, invece, è consigliato anche mettere del sapone liquido per piatti sulla macchia, per poi agire in modo delicato con olio di gomiti.