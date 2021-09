Bonus affitti per studenti universitari: cos'è e come funziona l'agevolazione sui canoni di locazione a livello statale e regionale: scopri subito come risparmiare sul canone di affitto per studenti fuori sede. Ecco i migliori consigli e trucchi.

Settembre segna l’inizio di moltissime attività: dalla ripresa della scuola e dell’Università al ritorno in ufficio dopo la pausa estiva, fino a importanti scadenze per quanto riguarda il pagamento delle tasse. Ma non solo: a settembre le famiglie sono sottoposte a spese cospicue per quanto riguarda le bollette e le utenze e soprattutto i rincari sul corredo scolastico.

Anche la questione degli affitti di appartamenti per studenti universitari fuori sede, oltre alle tasse accademiche, costituisce un costo non da poco per i giovanissimi ragazzi che stanno affrontando un percorso di studi lontano da casa. Molto spesso risparmiare sugli affitti non è semplice, soprattutto se ci si trova a studiare in un’Università situata in città come Roma, Milano o Torino.

Dopo aver chiarito come si può risparmiare sull’acquisto di materiale per la scuola, andiamo a scoprire come risparmiare sugli affitti per studenti universitari. Esistono dei bonus regionali che risultano utilissimi in vista del rientro in presenza, oltre a una serie di accorgimenti, consigli e trucchi da adottare per risparmiare sulle spese.

Costi per studenti universitari: libri, affitti e tasse

Non solo affitti di appartamenti, ma anche acquisto dei libri e pagamenti di tasse obbligatorie: sono tante le voci di spesa che un giovane studente universitario deve affrontare per frequentare un corso di studi accademico. Se per quanto riguarda i libri è possibile volgere lo sguardo al mondo dell’usato, per le tasse universitarie non c’è altro modo per risparmiare se non la richiesta delle borse di studio.

Molte Università danno la possibilità di richiedere le borse di studio soltanto agli studenti e alle famiglie che si trovano in difficoltà economica, mentre altri atenei puntano sulla distanza dalla sede accademica, favorendo i fuori sede. Non sempre, però, è possibile ottenere la borsa di studio: molto spesso le richieste eccedono le risorse disponibili e occorre favorire, chiaramente, i redditi più bassi.

Per quanto riguarda gli affitti di appartamenti, infine, risparmiare è difficile: soprattutto nelle grandi città, spesso i prezzi non si abbassano facilmente. Tuttavia, è possibile optare per alloggi universitari oppure cercare inquilini per dividere le spese. Oltre a questi piccoli accorgimenti, per risparmiare sull’affitto è bene evitare i centri cittadini e prediligere la periferia (ove possibile), magari scegliendo l’abitazione vicino alla fermata dei mezzi pubblici per potersi spostare agevolmente.

Affitti per studenti universitari: prezzi in crescita

Il mercato immobiliare degli affitti per studenti universitari si sta riaccendendo: l’introduzione dell’obbligo di Green pass per il rientro in presenza è un segnale di speranza per le agenzie. I giovani universitari tornano alla ricerca di stanze e appartamenti, ma i prezzi sono ancora in lieve calo rispetto ai livelli pre-Covid.

Un’indagine di SoloAffitti ha notato come il prezzo di una stanza doppia, ancora in calo per una minore richiesta, sia calato del -4% rispetto al 2019; mentre il prezzo di una stanza singola rimane pressoché invariato al +1%.

Le richieste sono ancora piuttosto lontane dai livelli pre-crisi pandemica: attualmente le domande di affitto da parte di giovani universitari sono al -44% rispetto al 2019, ma registrano una lieve crescita rispetto al 2020 (+36%), quando le lezioni si svolgevano a distanza e le città erano svuotate dai fuori sede.

Affitti per universitari: le città più care in Italia

Nell’indagine di SoloAffitti si possono stilare anche alcune classifiche: tra le città più care, per esempio, troviamo Milano e Rimini.

Nella città della Madonnina i prezzi medi per l’affitto di una camera doppia per studenti universitari si aggirano attorno ai 300 euro al mese, mentre per l’affitto di una stanza singola il costo si alza fino a 500 euro al mese. Situazione analoga a Rimini, dove i prezzi sono rispettivamente 275 euro al mese per la doppia e 425 euro al mese per la singola.

Occorre chiarire, comunque, che gli affitti per studenti universitari a Milano sono diminuiti del 15% rispetto al 2019 (ovvero quasi 100 euro in meno), mentre nella Capitale si spendono quasi 64 euro in meno (con un calo sempre del 15%).

Al contrario, i prezzi sono in crescita a Genova, che registra un +20% (circa 50 euro in più) e a Bari, Brescia e Modana, tutte con un aumento del +14% (ovvero circa 30 euro in più).

Affitti per universitari: dove spendere meno in Italia

Al contrario, tra le città più convenienti, SoloAffitti ha inserito Varese e Palermo. Nella Provincia lombarda una camera doppia costa 125 euro al mese, mentre una singola costa 180 euro al mese. A Palermo, invece, una camera doppia costa 100 euro al mese, mentre una singola viene affittata a un prezzo di 170 euro al mese.

La città in cui è stato registrato il calo maggiore dei prezzi degli affitti è Cagliari, con -17%, ovvero 40 euro in meno. Prezzi in discesa a doppia cifra anche a Firenze (-15%), Torino (-15%) e Trieste (-13%). Bologna e Napoli, invece, si ferma a cifra unica, ma sempre in calo: rispettivamente -7% e -4%.

Affitti per studenti universitari: cosa cercano i giovani?

Quello che cercano gli studenti nel 2021 non è più la convivenza con un inquilino, che scivola all’ultimo posto tra le motivazioni che guidano la scelta (7%). Molto più apprezzati sono invece i comfort e i servizi aggiuntivi che può offrire un’abitazione: aria condizionata (9%), lavatrice e lavastoviglie (17%), arredamento moderno e connessione ad Internet (entrambi al 35%).

Per quanto riguarda, invece, l’ubicazione dell’immobile, sono sempre di più i giovani che cercano una casa vicino all’università (67%) oppure vicino alla fermata dei mezzi pubblici (59%). La soluzione preferita è la stanza singola, scelta da circa il 65% dei ragazzi.

Per quanto riguarda, infine, la tipologia contrattuale, la forma prediletta è quella di contratto a canone concordato e transitorio.

Bonus affitti per studenti universitari: quali Regioni lo prevedono?

Sempre nell’ottica di risparmiare sulla ricerca di un affitto per studenti universitari, oltre a seguire i consigli che abbiamo elencato sopra e a cercare una stanza nelle periferie anziché in centro città, è possibile anche richiedere i bonus e i contributi regionali o statali sugli affitti.

La Legge di Bilancio aveva introdotto – dal primo gennaio 2021 – il bonus affitti per studenti universitari (comma 526 articolo 1). Per poterlo richiedere occorre avere un ISEE non superiore a 20 mila euro all’anno ed essere regolarmente iscritti presso un Ateneo nazionale senza fruire di ulteriori contributi economici. I fondi di disposizione (ovvero 15 milioni di euro) sono gestiti direttamente dei singoli Atenei: per qualsiasi informazione è bene affidarsi al sito ufficiale della propria Università.

Alcune Regioni italiane, inoltre, hanno introdotto dei bonus per gli studenti universitari fuori sede che permettono di ottenere delle somme di denaro da spendere per pagare il canone di locazione di un immobile nella città dove si sta frequentando l’Università.

Sono attualmente disponibili i bonus affitto per studenti universitari di Puglia, Lombardia, Emilia Romagna, Abruzzo e Sicilia. Analizziamo i bandi uno ad uno e cerchiamo di capire come risparmiare sul canone di affitto in queste Regioni.

Bonus affitto per studenti universitari in Puglia

Con un ammontare complessivo di poco superiore a 200 mila euro, la Regione Puglia ha istituito il “Contributo straordinario canone di locazione”, destinato a tutti gli studenti universitari che non hanno avut accesso al bonus statale.

Il bando prevede l’erogazione di un rimborso per il canone di affitto dei contratti stipulati nel corso dell’emergenza sanitaria. Per poter richiedere il bonus, però, occorre soddisfare i seguenti requisiti:

essere iscritti a un corso di laurea presso una delle Università AFAM pugliese nell’anno accademico 2019-2020 e/o 2020-2021;

possedere un ISEE inferiore a 15 mila euro.

La quota di rimborso mensile non può essere superiore a 186,70 euro.

Bonus affitto per studenti universitari in Lombardia

Con oltre 3 milioni di euro di dote finanziaria, anche la Regione Lombardia ha concesso agli studenti universitari la possibilità di richiedere un contributo sugli affitti.

Oltre ai bandi pubblicati dalle singole università, il bando regionale consente di richiedere il bonus in presenza dei seguenti requisiti:

possesso di un regolare contratto di affitto;

ISEE non superiore a 15 mila euro.

Bonus affitto per studenti universitari in Emilia Romagna

Anche l’Emilia Romagna ha messo a disposizione 1,6 milioni di euro per l’erogazione di contributi per l’affitto a studenti universitari che hanno pagato regolarmente un canone di locazione nel periodo compreso tra febbraio 2020 e dicembre 2020.

Per richiedere il bonus occorre possedere altresì i seguenti requisiti:

essere iscritti presso una facoltà universitaria con sede in Regione;

risiedere in un Comune diverso da quello presso il quale si è affittato l’immobile;

aver stipulato un regolare contratto di locazione;

ISEE non superiore a 15 mila euro.

Bonus affitto per studenti universitari in Abruzzo

L’Abruzzo ha reso disponibili delle risorse per l’erogazione di bonus in favore di studenti universitari che hanno affittato camere o appartamenti in Regione. Il bonus che si può richiedere ha un valore massimo di 1.500 euro.

Per ottenere il contributo occorre:

essere uno studente universitario fuori sede regolarmente iscritto presso una facoltà universitaria della Regione;

possedere un regolare contratto di locazione regolarmente registrato presso l’Agenzia delle Entrate;

possedere un ISEE non superiore a 15 mila euro.

Bonus affitto per studenti universitari in Sicilia

Infine, la Sicilia ha stabilito un contributo economico una tantum pari a 500 euro per gli studenti universitari iscritti a un corso di laurea o master in Regione e con un regolare contratto di locazione.

Per conoscere i documenti da allegare, le modalità di presentazione delle domande e le eventuali informazioni utili a riguardo, è possibile consultare il bando completo sul sito della Regione Sicilia.