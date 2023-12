Affitto breve o lungo, quale conviene? Breve test per non sbagliare nella scelta

Chi è proprietario di un immobile da dare in locazione potrebbe trovarsi di fronte a un dubbio importante da risolvere: quale conviene tra affitto breve o lungo?

Senza dubbio, chi si trova in questa situazione ha sentito parlare più volte di AirBnb. Un vero e proprio fenomeno a livello mondiale e in tanti sono tentati dal seguire questo modello quasi imprenditoriale, si potrebbe dire.

Ebbene sì, perché affittare una villetta o un appartamento per pochi giorni a clienti differenti, proprio come un B&B per l’appunto, è un business a dir poco profittevole.

Il punto è che non sempre è applicabile: dipende dalle caratteristiche della locazione e dal contesto in cui ci si trova ad operare.

Ecco come scegliere per non sbagliare.

Quanto si guadagna con l’affitto breve

La stima va fatta in base al mercato degli affitti della città in cui si trova l’immobile. Per intendere, è evidente che la locazione di un bilocale a Milano per 4-5 giorni non è paragonabile al canone da richiedere in un borgo di provincia.

Se però è vero che un appartamento in città rende di più, va considerato a ogni modo che anche le spese da sostenere sono differenti. A partire dalle pulizie agli interventi di manutenzione, le cifre da mettere in conto possono variare notevolmente.

Se l’appartamento è di proprietà, allora bisogna considerare anche il pagamento delle tasse (come l’IMU) così come eventuali lavori di manutenzione straordinaria, i cui costi sono a carico del proprietario di casa.

Molto spesso però, per chi decide di intraprendere la strada degli affitti brevi, la casa non è di proprietà ma a sua volta presa in affitto, In sostanza, si paga la locazione a un padrone di casa e poi si provvede alla sublocazione (in modo legale) secondo il modello di business degli affitti brevi.

Va da sé che in questo caso, per sapere quanto si guadagna, bisogna decurtare dai costi fissi anche l’affitto da corrispondere mensilmente al legittimo proprietario.

Quanto si ricava da un affitto

L’affitto di tipo tradizionale di un immobile a uso abitativo prevede la formula 4+4 anni, che eventualmente è possibile rinnovare.

In questo caso, si sceglie con cura l’inquilino o la famiglia a cui consegnare le chiavi della propria casa.

Senza dubbio è la soluzione ideale per chi desidera una seconda entrata mensile che alla fine è quasi passiva, nel senso che è automatica e non bisogna dedicare tempo alla sua gestione, come avviene invece per gli affitti brevi (che però rendono di più).

L’affitto tradizionale inoltre resta l’unica via percorribile per quanto concerne i paesi non a vocazione turistica o in piccoli centri abitati dove risulterebbe complicato garantire un’occupabilità costante delle camere in affitto, non solo per mancanza di turisti ma anche di manager che viaggiano per affari oppure partecipanti a eventi fieristici e via di seguito.

In altri termini, se l’appartamento si trova in una zona di scarso interesse, da più punti di vista, conviene optare per l’affitto lungo e ospitare ad esempio un nucleo familiare.

Affitto breve o lungo, quale conviene: il test

Alla luce di queste considerazioni, ci sono alcune differenze di cui è impossibile non tener conto, nel momento in cui si deve stabilire se conviene l’affitto breve o lungo, per soddisfare al meglio le proprie esigenze.

Ecco alcune domande di cui tener conto per giungere a una decisione senza sbagliare:

• La casa è vicino a un centro universitario o a un grande ospedale ?

• La città in cui si trova la casa da affittare è meta di fiere, concerti, partite di calcio o grandi eventi?

• Il luogo in cui si ha a disposizione un immobile a uso abitativo da dare in locazione è ad elevata vocazione turistica ?

• Si ha tempo da dedicare a un vero e proprio business, per garantirsi elevati guadagni nel tempo?

Se la risposta a queste domande è sì, allora la soluzione ideale è l’affitto breve.

• L’appartamento o la villetta da affittare è in periferia o in un piccolo centro abitato?

• Si vive in un piccolo centro dove tutti si conoscono e il passaparola è una garanzia , nei confronti di un inquilino “fisso”?

• Non si ha tempo da dedicare a un’attività supplementare, motivo per cui si desidera creare una rendita passiva (ovvero una seconda entrata mensile fissa) grazie al canone di affitto da riscuotere mese dopo mese?

Ebbene, in questi casi invece, se la risposta è affermativa, è di gran lunga preferibile optare per un affitto lungo.

Inoltre, è importante ricordare che se l’obiettivo ultimo invece è vendere l’immobile, allora senza dubbio si deve prediligere la modalità di affitto breve, in maniera tale da poter disporre della casa non appena si trova il giusto acquirente.

Infine, suggeriamo di testare il calcolatore per confrontare i redditi generati da affitto breve o lungo, come ad esempio quello messo a disposizione da Il Sole 24 ore.