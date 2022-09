Nel nostro Paese sono diverse le agevolazioni per studenti universitari. Con l’avvio del nuovo anno 2022-2023, ecco alcuni modi per risparmiare sull’iscrizione e la frequenza, sugli spostamenti casa-università e sull’affitto per gli studenti fuori sede.

Un nuovo anno è alle porte e sono diverse le famiglie in cerca di agevolazioni per gli studenti universitari.

Frequentare l’università, infatti, comporta una serie di spese che non tutte le famiglie sono disposte a sostenere, specialmente nel bel mezzo della crisi energetica, con bollette e altre spese che pesano sul bilancio familiare.

Ecco perché è bene fare attenzione a quali sono i metodi per risparmiare su questo genere di spese, grazie ad agevolazioni statali, ma anche a bonus o iniziative degli enti locali.

Le famiglie possono, infatti, garantire l’educazione ai figli grazie non solo all’esonero o la riduzione delle tasse universitarie, ma anche beneficiando di misure pensate per risparmiare sugli spostamenti casa-università o sull’affitto nel caso di studenti fuori sede.

Per usufruire di alcune di queste agevolazioni è fondamentale aver richiesto l’ISEE universitario, lo strumento il cui valore determina anche l’esenzione oppure la riduzione, in base a diverse percentuali, delle tasse universitarie. Si tratta, infatti, di aiuti pensati per le famiglie a basso reddito.

Quali sono le agevolazioni per studenti universitari per l’iscrizione 2022-2023

Per l’iscrizione e per il pagamento delle rette 2022-2023, le famiglie possono contare su diverse agevolazioni in favore degli studenti universitari.

In particolare, per quanto riguarda le tasse universitarie, la famiglia ha la possibilità di ottenere o l’esonero oppure una riduzione. Perché questo sia possibile è fondamentale aver presentato l’ISEE.

Stiamo parlando di una particolare tipologia di ISEE. Un tempo, infatti, poteva essere utilizzato un solo tipo di ISEE per richiedere e accedere a diverse agevolazioni e bonus. Oggi, invece, se si intende beneficiare di agevolazioni per l'università è necessario richiedere l’ISEE universitario.

È proprio in base al valore di quest’ultimo che lo studente può risparmiare o non pagare affatto le tasse universitarie. In particolare, l’esonero è riservato agli studenti che presentano un ISEE pari o inferiore a 22.000 euro.

Anche se si ha un ISEE più alto, però, è possibile ottenere una riduzione:

• dell’80% per ISEE pari o inferiori a 24.000 euro;

• del 50% per ISEE tra 24.000 e 26.000 euro;

• del 25% per ISEE tra 26.000 e 28.000 euro;

• del 10% per ISEE tra 28.000 e 30.000 euro.

Agevolazioni per studenti universitari per risparmiare sull’affitto

Con la fine dello stato di emergenza e l’allentamento della maggior parte delle misure restrittive per il contenimento dei contagi da Covid-19, molti sono gli studenti che si allontano da casa per studiare.

Purtroppo, i recenti rincari e l’inflazione hanno portato anche a un’impennata dei prezzi per l’affitto. Se da una parte, come vedremo a breve, esistono diversi modi per risparmiare sul tratto casa-università, dall’altro non tutti gli studenti hanno la possibilità di raggiungere il proprio ateneo agevolmente e sono costretti a trasferirsi in un’altra città.

Un ottimo modo per risparmiare su questo genere di spese è conoscere alcuni bonus e agevolazioni per l’affitto destinate proprio ai più giovani. Per esempio, il bonus riconosciuto ai giovani tra i 20 e i 31 anni che consiste in una detrazione del 20% del canone di locazione fino a un massimo di 2.000 euro.

In particolare, questa agevolazione si rivela interessante per gli studenti universitari fuori sede in quanto è concessa anche nel caso di affitto di una singola stanza.

Inoltre, nuove proposte si stanno facendo strada in vista delle elezioni del 25 settembre, per esempio la possibilità avanzata dal PD di introdurre un bonus di 10.000 euro proprio per sostenere, tra le altre spese, quelle legate all’affitto.

Agevolazioni per studenti universitari per il tratto casa-università, tra novità nel 2022 e aiuti regionali

Anche se si decide o si ha la possibilità di rimanere nella propria città, i costi per il trasporto pesano su uno studente universitario, soprattutto se sommati ai rincari di questi tempi.

Da questo punto di vista, nel 2022 ha visto il via una nuova agevolazione, riconosciuta anche agli studenti universitari, per risparmiare sugli abbonamenti per il trasporto pubblico.

Non bisogna dimenticare, però, che oltre a questa gradita novità sono diverse le agevolazioni pensate per gli studenti da parte delle Regioni.

Solo per fare un esempio, la Regione Campania ha confermato per quest’anno gli abbonamenti gratuiti per il percorso casa-università su tutti i mezzi del trasporto pubblico per gli studenti fino a 26 anni. In questo caso, è necessario rispettare le soglie ISEE che non deve superare i 35.000 euro.

Il consiglio, quindi, è cercare informazioni relative a eventuali agevolazioni sugli abbonamenti sul sito della propria Regione di residenza.

Attenzione ai bonus e alle agevolazioni per studenti universitari da parte delle Regioni

Per concludere questo elenco delle agevolazioni riservate agli studenti universitari delle quali è possibile usufruire per l’anno 2022-2023, ricordiamo che alcune Regioni mettono in campo ricchi bonus per gli studenti meritevoli.

Un esempio è il bonus del Friuli Venezia Giulia che può arrivare fino a 6.000 euro per gli studenti iscritti a corsi di laurea triennale, magistrale o a ciclo unico. A questa iniziativa abbiamo anche dedicato un approfondimento.

In questo caso, oltre al valore dell’ISEE (che non deve superare i 24.335,11 euro) è necessario anche rispettare un certo valore dell'Indicatore della Situazione Patrimoniale Equivalente (ISPE) che deve essere inferiore a 52.902,43.