I nuclei familiari a basso reddito hanno diritto a un sostegno da parte dello Stato. Motivo per cui è doveroso, da parte nostra, segnalare tutti i sostegni disponibili per le famiglie a basso reddito, soprattutto perché in tanti fanno confusione tra un bonus e l’altro e rischiano di perdere distrattamente qualche incentivo dovuto.

I nuclei familiari a basso reddito hanno diritto a un sostegno da parte dello Stato. Semmai una polemica deve esserci, questa dovrebbe riguardare chi quegli aiuti li elargisce senza controllo e non chi ne usufruisce, avendone diritto.

Ormai il Governo italiano è sempre più alle prese con emergenze di vario tipo, dal momento che l’Italia è nel pieno delle sue difficoltà da affrontare, in questo periodo. Dalla pandemia alla guerra, dal caro bollette alla crisi energetica, passando per emergenza siccità e ora anche politica.

In questo articolo presentiamo due forti aiuti economici che tante famiglie con Isee basso riceveranno a luglio, l’uno una tantum, e l’altro invece che potranno continuare a percepire anche nei mesi a venire.

Ecco di quali si tratta.

Che aiuti ci sono per le famiglie in difficoltà, da richiedere subito

Partiamo innanzitutto da un bonus una tantum ovvero una tipologia di aiuti che viene prevista, a livello governativo, soltanto una volta, in un determinato periodo. È il caso, in riferimento a ciò che stiamo trattando in questo articolo, dei buoni spesa comunali previsti per il mese di luglio, di cui abbiamo già trattato qui nel nostro giornale.

Grazie a questo tipo di intervento, il Governo prevede dei contributi in denaro (si tratta di voucher) da assegnare alle famiglie più bisognose, per poter provvedere alla spesa alimentare, agli acquisti di medicinali oppure al pagamento di utenze domestiche.

Per il mese di luglio, in alcuni comuni della penisola, si arriva fino a 700€ a famiglia, in particolar modo in virtù del fatto che sia numerosa o che rientri in una situazione economica disagiata, come indicato nel bando di assegnazione dei buoni.

L’altro contributo previsto, a livello nazionale, ed erogato direttamente dall’Inps, riguarda invece l’aiuto economico mensile pari a 445€, per tutti i nuclei familiari con figli piccoli e Isee inferiore a 15.000€. In tal caso, bisogna distinguere tra due contributi differenti.

Il primo è un accredito diretto sul conto corrente, vale a dire l’importo massimo di 175€ previsto per ogni figlio a carico dall’assegno unico. Il secondo contributo, pari a 270€ al mese, si concretizza invece in un rimborso sul conto del beneficiario, per quanto riguarda le spese sostenute per pagare le rette dell’asilo nido.

Il totale dei due bonus equivale, per l’appunto, a 445€.

Aiuti per le famiglie: basso reddito e altri requisiti fondamentali

Per ottenere questi bonus, che in questo articolo stiamo presentando, il reddito basso senza dubbio è il requisito fondamentale.

Per ciò che concerne i due bonus Inps, la soglia Isee massima da raggiungere, per poter ottenere i contributi economici, è di 15.000€.

Diversamente per ciò che riguarda i buoni spesa, dal momento che ogni comune fissa dei limiti che possono risultare differenti tra loro.

Se per i buoni Inps è ovvio che l’altro requisito essenziale, per poterne beneficiare, sta nel fatto di avere figli, non così per ottenere i buoni spesa.

Infatti, è possibile assegnare i buoni spesa anche a coppie in difficoltà oppure a single che si sono ritrovati, da un giorno all’altro, senza lavoro.

Ciò che invece è basilare, per potere avvantaggiarsi di buoni spesa, è non deve risultare percettore di altri sussidi già a carico dello Stato, quale è ad esempio il reddito di cittadinanza oppure la Naspi e via di seguito.

Non così per quanto riguarda gli aiuti Inps, come l’assegno unico, che non solo è cumulabile con il bonus nido bensì anche con gli altri sussidi statali.

Aiuti per le famiglie con figli: come richiederli

Veniamo ora alle modalità previste per richiedere i bonus in questione. Per le famiglie con figli, i contributi Inps si richiedono direttamente all’ente, online oppure tramite Caf o commercialista di fiducia.

L’importo spettante dell’assegno unico si concretizza in un accredito diretto sul conto mentre il bonus nido consiste in un rimborso a fronte delle spese affrontate per l’iscrizione e frequenza del proprio figlio, fino a 3 anni, di una struttura nido privata.

Differenti le modalità di richiesta ed erogazione, per ciò che riguarda i bonus spesa. Infatti, è necessario rivolgersi al proprio comune di appartenenza, attraverso il sito web ufficiale oppure presso gli uffici competenti.

A seconda delle linee guida previste dall’amministrazione comunale, i parametri a cui uniformarsi possono variare. Ad esempio, in alcuni comuni, si distribuiscono voucher anche cartacei, con cui poter recarsi in supermercati e farmacie, spendendo la cifra spettante

In altre realtà invece, magari più piccole, sono gli stessi assistenti sociali che individuano le famiglie più bisognose e provvedono ad erogare i buoni spesa oppure a recapitare a domicilio i pacchi contenenti i beni alimentari.