Ci concentriamo spesso su figli minori, per ciò che riguarda gli aiuti statali a disposizione, ma anche quelli iscritti all’Università, restano a carico dei genitori, la maggior parte delle volte!

Ecco dunque che abbiamo selezionato, nell’articolo che segue, tutti i bonus universitari a oggi disponibili, con aiuti fino a 3.500€ che possono contribuire a dare una mano alle famiglie, per ciò che concerne le principali voci di spesa ovvero pagamento delle rette, acquisto di libri di testo, mensa, trasporto e affitto di un posto letto, per chi è uno studente fuori sede.

Ecco allora che può risultare utile la lettura di questo articolo, in cui presentiamo tutti i bonus universitari a disposizione, fino a 3.500€ all’anno.

Alcuni bandi 2022-2023 per posti letto e mensa sono già aperti. Ecco tutti i dettagli.

Aiuti fino a 3.500€ per studenti all’Università: posti letto, mensa e trasporti

Bandi aperti in alcune regioni d’Italia, a cominciare da Roma Capitale. Ecco infatti tutte le notizie relative al Lazio , le cui misure, in favore degli studenti universitari, sono attive dal 2013.

Ovviamente, il requisito principale, per poter accedere alle agevolazioni messe a disposizione (oltre al pagamento regolare delle rette) resta sempre l’Isee. Infatti, in base al valore di tale indicatore economico, si stabilisce la graduatoria degli aventi diritto a posti letto e mensa.

Per quanto riguarda i bonus universitari, ogni Regione gestisce in maniera autonoma i fondi, motivo per cui il consiglio principale è di monitorare direttamente il sito dell’Ateneo oppure di contattare la singola per richiedere informazioni.

Per avere un’idea dell’ammontare del contributo economico, per ciò che concerne la mensa universitaria, nell’arco di un anno, possiamo stimare che il valore dell’aiuto è pari a circa 80 euro al mese in media, per un pasto completo.

La novità per quest’anno riguarda un ulteriore contributo una tantum, pari a 60€, in qualità di rimborso dell’abbonamento ai mezzi di trasporto pubblici, che spetta ad ogni studente universitario che non superi i 35 mila euro annui di reddito Irpef personale.

Per illustrare la differenza tra reddito Isee e reddito Irpef, abbiamo preparato questo articolo di approfondimento.

Aiuti fino a 3.500€ per universitari tra 18 e 21 anni: assegno Inps mensile

Prima di prendere in esame quali sono gli aiuti fino a 3.500€ previsti dal Governo in favore dei giovani universitari, elenchiamo quelle che sono le principali voci di spesa che è indispensabile affrontare, nel momento in cui si iscrivono i figli all’Università.

Nella fattispecie:

pagamento delle tasse universitarie

mensa

trasporto

affitto per chi è fuori sede

acquisto dei libri di testo

Partiamo da quella che è la novità di quest’anno vale a dire l’assegno unico e universale. In alcuni casi, e nello specifico proprio se il figlio è impegnato in un percorso accademico, ha ancora diritto percepire un importo mensile, nonostante la maggiore età.

Quindi tra i 18 anni, e fino ai 21 anni di età, lo Stato riconosce un contributo mensile compreso tra 85 euro a 25 euro.

L’oscillazione del contributo dipende dal valore dell’Isee e le somme previste per i maggiorenni sono inferiori a quelle per i minorenni.

Dal momento che il figlio ha raggiunto la maggiore età, ha facoltà di richiedere in maniera autonoma la quota mensile che gli spetta, ricevendo l'erogazione in proprio favore direttamente all’Inps, comunicando, in fase di presentazione della domanda, il numero del proprio conto corrente o al massimo quello di una prepagata con iban.

Aiuti fino a 3.500€ per studenti universitari: ecco chi è esente dal pagamento delle rette

Tasto dolente, quello delle tasse universitarie da pagare, dal momento che, in alcune circostanze, si arriva perfino a superare la soglia di 2.000€ all’anno.

Le rette però vanno pagate per frequentare le lezioni ma non solo: solo chi è regolare nel pagamento, può accedere ai bandi pubblicati dall’Ateneo e quindi cercare di entrare in graduatoria per un posto letto o un contributo per la mensa.

Anche per ciò che riguarda il pagamento delle tasse universitarie, il calcolo si basa sul valore dell’Isee come riferimento principale.

Nella fattispecie, la famiglia è esente dal pagamento delle tasse universitarie nel momento in cui l’ISEE risulta inferiore a 20.000 euro.

Ecco fino a quanto si risparmia, considerando i seguenti importi da pagare:

541,30€ per la prima fascia con Isee entro 6000€

583,78€ per Isee fino a 10.000€

899,76 euro, Isee fino a 20.000€

1240,38 euro, Isee fino a 30.000€

2193,39 euro per la fascia massima.

È bene sottolineare che, presso la maggior parte degli Atenei, è possibile ottenere l’esenzione anche per motivi di merito. Ad esempio, può prevedersi che lo studente con un voto di diploma pari a 100, non paghi la prima retta. E che abbia la possibilità di mantenere l’esenzione, continuando a rispettare determinati requisiti di merito (ad esempio la media di voto degli esami).

Aiuti fino a 3.500€ per figli universitari : sconti e contributi senza Isee

Veniamo dunque a quelli che sono gli aiuti che invece non prevedono la presentazione di un Isee basso, per poterne usufruire.

Il riferimento è innanzitutto alla carta giovani nazionale, riservata a tutti i maggiorenni, fino a 35 anni di età

Grazie all’apposita App Io, è possibile acquistare una serie di prodotti o servizi convenzionati, a prezzi scontati: promozioni per manifestazioni sportive, iniziative culturali e di intrattenimento ma anche attività di orientamento professionale.

L’altro bonus previsto per tutti i neo-maggiorenni è il cosiddetto bonus cultura.

Anche quest’ultimo è un bonus senza Isee, per quest’anno riservato ai nati nel 2003. Le domande scadono il 31 agosto.

Per ottenere la card virtuale, bisogna collegarsi al sito 18App.

La somma a disposizione ammonta a 500€, da utilizzare per attività culturali da svolgere nel tempo libero, come cinema o teatro ad esempio, oppure per frequentare un corso musicale o teatrale, di lingua straniera o ancora per abbonarsi a riviste e quotidiani online.

Anche 500€ di contributo per l’affitto, tra gli aiuti fino 3.500€ previsti per universitari

Concludiamo fornendo qualche informazione per chi è uno studente universitario fuori sede. Come già abbiamo avuto modo di illustrare, se si ha un Isee basso è bene controllare i bandi aperti per l’anno accademico 2022-2023, in modo tale da verificare se ci sono gli estremi per avere diritto a un posto letto presso la Casa dello Studente.

In alternativa, per quest’anno è in vigore un’altra importante novità e riguarda il contributo per il pagamento del canone di affitto, per tutti i giovani di età compresa tra i 20 e i 31 anni non compiuti. Lo sconto infatti si può applicare anche sull’affitto di una sola stanza e non necessariamente sull’intero appartamento.

La detrazione fiscale prevista è pari al 20% del canone di affitto, per un massimo di 2 mila euro complessivi per i quattro anni del contratto di locazione (quindi 500€ nell’arco di un anno). Il limite Isee richiesto è di 15.500 euro annui.