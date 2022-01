La nascita delle compagnie low cost ha creato un' enorme concorrenza e ha fatto scendere il prezzo dei biglietti dei voli aerei. Le maggiori compagnie aeree ne hanno risentito. Ma ora, invece, le cose sono cambiate; e queste ultime, come Alitalia, offrono delle soluzioni più vantaggiose per i propri clienti, in termini di costi. Continua a leggere l' articolo per scoprire le offerte Alitalia giovani, indirizzate ai ragazzi di età compresa tra i 12 e i 25 anni.

Da pochi decenni, grazie all' introduzione di nuove e molte compagnie aeree, che hanno creato un' enorme concorrenza ed un notevole calo dei prezzi dei biglietti aerei, le maggiori compagnie aeree, come Alitalia, ne hanno risentito.

A livello globale, però, negli ultimi anni c' è stata un' inversione di tendenza.

Infatti, dopo un periodo in cui tutti cercavano nuove compagnie, anche sconosciute, che offrissero il prezzo dei propri voli più basso possibile; adesso, invece, le cose sono un po' cambiate.

Da qualche anno, dunque, anche le maggiori compagnie aeree riescono ad offrire ai propri clienti delle soluzioni vantaggiose a livello di prezzi. Queste offerte sono denominate "low cost".

Nello specifico, in questo articolo tratteremo il tema delle offerte Alitalia indirizzate ai più giovani, i quali hanno un' età compresa tra i 12 anni e i 25 anni. Se hai un' età anagrafica che sia compresa tra quelle elencate proprio qui sopra, allora potrai beneficiare di numerose offerte sui tuoi voli, che potranno subire degli sconti anche fino al 50%, rispetto al prezzo di base.

Queste tariffe di tipo agevolato potranno essere fatte valere per effettuare dei voli sia all' interno del territorio italiano, che per viaggiare nei Paesi esteri.

Questi prezzi dei voli scontati delle maggiori compagnie aeree, come quelli di Alitalia, sono molte volte anche migliori in termini di prezzo rispetto ai voli che vengono offerti dalle compagnie low cost.

Inoltre, le tariffe Alitalia giovani presentano anche dei vantaggi in più per i ragazzi di età compresa tra i 12 e i 25 anni.

Scegliendo questo tipo di offerte, infatti, potrai scegliere il tuo posto a sedere, portare con te, oltre che un bagaglio a mano, anche un ulteriore bagaglio in stiva, del peso massimo di 23 kg, e tanti altri vantaggi ancora a livello di comfort, di sicurezza, ecc...

Inoltre, Alitalia ha stipulato un' apposita convenzione con le università italiane, per consentire sia ai professori, che al personale, che agli studenti di beneficiare di offerte ad hoc per viaggiare sia in Italia che all' estero.

Continua a leggere questo breve articolo per sapere tutto ciò che ti serve ed aderire alle offerte Alitalia giovani per i ragazzi di età anagrafica compresa tra i 12 anni e i 25 anni.

Scoprirai che cos' è Alitalia giovani, come funziona, se hai diritto di beneficiarne e quali sono le migliori offerte disponibili e prenotabili se hai meno di 26 anni.

Alitalia giovani: che cos' è?

Alitalia giovani è una tipologia di offerta riservata ai ragazzi e alle ragazze che abbiano compiuto i 12 anni di età, fino al giorno del compimento dei 26 anni di età anagrafica.

I giovani di età compresa tra i 12 e i 25 anni, quindi, possono viaggiare in Italia e all' estero con dei voli scontati fino al 50%.

Tutti noi giovani possiamo beneficiare quindi di numerose offerte per i voli all' interno del nostro Paese e verso gran parte del mondo e di tariffe agevolate.

Beh, in realtà, io posso beneficiare delle offerte Alitalia giovani ancora per pochi mesi, e, probabilmente, neanche quello, dato la situazione che perversa in tutto il mondo a causa dello scoppio della pandemia da Covid-19.

Resta il fatto, che, con Alitalia giovani, comunque, i ragazzi possono viaggiare in Italia e in tutto il mondo, pagando delle tariffe per i voli aerei estremamente basse, al pari, se non meglio, di quelle offerte dalle compagnie aeree low cost.

L' unico limite per viaggiare è posto ai giovani che abbiano un' età anagrafica compresa tra i 12 e i 13 anni per i voli aerei effettuati all' interno del territorio italiano.

Questi ragazzi, per poter viaggiare sui voli nazionali, devono essere tassativamente accompagnati da un maggiorenne.

Mentre, per i voli aerei effettuati verso l' estero, l' età anagrafica per cui i giovani devono essere, per forza di cose, accompagnati è tra i 12 anni e i 14 anni, per i voli internazionali.

Dunque, ecco quale età anagrafica minima è richiesta per viaggiare sui voli aerei di Alitalia giovani, in base alla tipologia di volo in questione:

Età anagrafica minima di 14 anni, per viaggiare sui voli di tipo nazionale;

Età anagrafica minima di 15 anni, per viaggiare sui voli di tipo internazionale.

Se questo unico limite posto da Alitalia non dovesse essere rispettato, allora la compagnia aerea, dopo gli opportuni controlli che verranno effettuati, sarà costretto a far allontanare dall' imbarco il ragazzo oppure a fargli pagare la differenza di prezzo, come un adulto.

Alitalia giovani: come funziona l' offerta sui voli?

Dopo aver visto brevemente che cos' è Alitalia giovani, passiamo adesso a vedere come funziona l' offerta sui voli.

I ragazzi che abbiano un' età anagrafica che sia compresa tra i 12 anni e i 25 anni possono viaggiare in Italia o all' estero, beneficiando dell' offerta Alitalia giovani.

Questo tipo di offerta consente di poter acquistare un biglietto per un volo aereo scontato dello 50%, con un minimo di 49 euro per il volo di andata all' interno del territorio italiano e di 69 euro per le tratte che comprendono sia l' andata che il ritorno.

Al di là di questo, nel prezzo del biglietto aereo scontato, ci saranno anche numerosi servizi offerti da Alitalia, tra i quali troviamo:

Le tasse incluse;

La possibilità di cambiare la data e l' ora della prenotazione, entro e non oltre la partenza del volo aereo, in maniera gratuita;

La possibilità di cambiare anche altre volte la data e l' ora della prenotazione, entro e non oltre la partenza del volo aereo, pagando, però, una penale di 60 euro;

La possibilità di scegliere in maniera gratuita il proprio posto a sedere;

Gli snack da poter mangiare a bordo dell' aereo;

La possibilità di portare con sé, sull' aereo, un bagaglio a mano del peso massimo di 8 kg;

La possibilità di portare un bagaglio del peso massimo di 23 kg nella stiva;

4.000 miglia bonus per i giovani che si sono iscritti al programma "Mille Miglia Young";

Il 50% di miglia aggiuntive gratis per ogni volo aereo effettuato successivamente con Alitalia.

Gli unici servizi, che non sono compresi nelle offerte Alitalia giovani, sono:

La possibilità di cambiare la destinazione del viaggio;

La possibilità di richiedere il rimborso, per la mancata effettuazione del viaggio;

La possibilità di acquistare il biglietto del volo aereo all' ultimo momento.

Chi può ottenere le offerte Alitalia giovani?

Dopo aver visto come funziona l' offerta sui voli Alitalia giovani, adesso passiamo a vedere chi è che può beneficiare delle offerte Alitalia giovani.

Le offerte Alitalia giovani sono indirizzate per i ragazzi e per le ragazze di età anagrafica compresa tra i 12 anni e i 25 anni, che quindi non abbiano ancora compiuto i 26 anni.

L' unico limite, come già detto in precedenza, è posto ai giovani di età compresa tra i 12 e i 13 anni sui voli nazionali e ai giovani di età compresa tra i 12 e i 14 anni sui voli internazionali.

Questi ragazzi per poter viaggiare con le tariffe sui voli aerei derivanti dall' offerta Alitalia giovani, devono essere necessariamente accompagnati da una persona adulta maggiorenne.

Offerte Alitalia giovani per studenti

Altre offerte Alitalia indirizzate ai giovani si possono trovare per gli studenti, grazie alla convenzione firmata da molte università italiane con la compagnia aerea.

Alitalia, insieme alla Conferenza dei rettori delle università italiane, ha avviato il programma "University", il quale prevede numerose offerte ed agevolazioni sia per i docenti e il personale universitario, che per gli studenti stessi.

Grazie al fatto che tante università italiane hanno aderito a questo programma, molti studenti universitari italiani potranno beneficiare dell' acquisto di biglietti aerei di voli scontati del 15% / 20%.

Le offerte Alitalia giovani per gli studenti universitari prevedono, anche, l' aderimento al programma "Mille Miglia University", il quale prevede numerosi vantaggi tramite un' apposita carta, rilasciata da Alitalia.

Tra questi benefici troviamo:

La possibilità di scegliere in maniera gratuita il proprio posto a sedere;

La possibilità di portare con sé un bagaglio con peso massimo superiore nella stiva;

La possibilità di avere la priorità sia ai controlli di sicurezza che al momento dell' imbarco.

Le migliori offerte Alitalia giovani sotto i 26 anni!

Su molti siti online si possono trovare ogni mese numerosi buoni sconto e numerose offerte per viaggiare con Alitalia.

Alcune volte troviamo le offerte per l' acquisto dei biglietti dei voli aerei scontati per le famiglie con bambini; altre volte troviamo le tariffe agevolate sui voli aerei per i bambini.

Aspettando con pazienza e cercando su molti siti online, si possono trovare i codici sconto e le offerte Alitalia anche per i giovani.

In questo modo si potrà risparmiare sul costo del biglietto e viaggiare in Italia o in tutto il mondo, a prezzi vantaggiosi e alla portata di tutti.

Le tariffe Alitalia giovani per viaggiare in Italia

Qui sotto puoi trovare una lista delle tariffe previste dall' offerta Alitalia giovani, per volare all' interno del territorio italiano (questi prezzi dei voli aerei si riferiscono al viaggio di sola andata):

Bari, 49 euro;

Bologna, 59 euro;

Brindisi, 49 euro;

Cagliari, 74 euro;

Catania, 49 euro;

Comiso, 49 euro;

Firenze, 69 euro;

Genova, 59 euro;

Lamezia Terme, 49 euro:

Napoli, 49 euro;

Palermo, 49 euro;

Pescara, 49 euro;

Pisa, 69 euro;

Reggio Calabria, 49 euro;

Roma, 49 euro;

Torino, 59 euro;

Trapani, 59 euro;

Trieste, 69 euro;

Venezia, 69 euro;

Verona, 59 euro.

Le tariffe Alitalia giovani per andare all' estero

Qui sotto, invece, puoi trovare una lista delle tariffe previste dall' offerta Alitalia giovani, per viaggiare all' estero (questi prezzi dei voli aerei si riferiscono ai viaggi sia di andata che di ritorno):

Amsterdam, 144 euro;

Atene, 123 euro;

Barcellona, 113 euro;

Beirut, 210 euro;

Belgrado, 220 euro;

Berlino, 110 euro;

Bruxelles, 129 euro;

Budapest, 169 euro;

Ginevra, 118 euro;

Il Cairo, 343 euro;

Londra, 126 euro;

Madrid, 130 euro;

Malta, 118 euro;

Monaco, 142 euro;

Mosca, 452 euro;

Nizza, 145 euro;

Parigi, 126 euro;

Praga, 151 euro;

Sofia, 130 euro;

Tel Aviv, 183 euro;

Tirana, 113 euro;

Tunisi, 251 euro;

Varsavia, 141 euro;