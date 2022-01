Con Amazon puoi acquistare online, comodamente da casa tua, senza dover per forza perdere parte del tuo tempo per andare in un negozio fisico. I prezzi di Amazon sono molto competitivi: puoi trovare prodotti di ottima qualità a dei prezzi inferiori rispetto a quelli che troveresti in un negozio fisico. Continua a leggere l'articolo per scoprire quali sono le migliori offerte Amazon per il 2022! Amazon offerte: abbigliamento, arredamento, tecnologia, mascherine, salute, benessere e molto altro!

[PRESTITI 2021: Arrivano le Convenzioni, ma non tutti rientrano, perché?] Grazie a queste speciali Convenzioni alcune categorie di dipendenti e pensionati potranno richiedere prestiti a tassi vantaggiosi. Verifica subito se rientri! CLICCA LA TUA ETA': [25-45]- [46-65] - [66-80]

Con l'ingresso in scena di Amazon, il mondo del commercio è cambiato del tutto.

Prima dovevi spendere parte del tuo tempo per muoverti ed andare a comprare l'oggetto che desideravi o che ti serviva.

Adesso, invece, con Amazon e con le altre piattaforme di acquisti online, è possibile evitare di perdere del tempo per recarsi in un negozio fisico e comprare, invece, immediatamente il prodotto che desideri o che ti serve.

L'unica pecca potrebbero essere i tempi di spedizione, anche se questi dipendono dal venditore e dal luogo in cui parte la merce. C'è da dire, comunque, che i tempi di spedizione sono piuttosto rapidi se acquisti con Amazon.

Inoltre, il colosso del commercio mondiale mette a disposizione dei suoi utenti, la possibilità di usufruire del servizio a pagamento Amazon Prime, con il quale l'utente può ricevere il prodotto che acquista anche il giorno stesso, se lo acquista entro le 12:00.

Amazon è sempre in prima linea e al passo con i tempi che corrono e con le innovazioni che si succedono.

Il colosso mondiale segue con attenzione tutte le questioni importanti della vita quotidiana e, quindi, anche della questione legata al coronavirus.

Da subito, infatti, ha deciso di mettere in vendita tutti i prodotti utili per contrastare il covid, che puoi trovare anche in farmacia, come le mascherine, le soluzioni igienizzanti, i tamponi, ecc...

Un altro grandissimo punto di forza di Amazon sono i prezzi, i quali, grosso modo, sono più competitivi e, dunque, inferiori, rispetto a quelli che puoi trovare in un negozio fisico, quando decidi di acquistare un determinato prodotto. Inoltre, ogni giorno su Amazon puoi trovare centinaia di nuove offerte sull'acquisto di prodotti relativi a tutte le categorie che potresti immaginare: abbigliamento, accessori, arredamento, bellezza, cucina, sport, tecnologia e chi più ne ha, più ne metta...

Come detto in precedenza, Amazon aggiorna in continuazione le offerte che sono disponibili sui prodotti in vendita online e ti consiglio di seguirle se non vuoi perderti alcuni sconti mozzafiato.

Il mio consiglio è quello di aprire con una certa costanza l'applicazione mobile di Amazon per vedere le offerte del giorno, della settimana e del mese, seguire i siti, i blog, le pagine sui social network e i canali Telegram, nei quali potrai trovare numerose offerte e codici sconto per effettuare degli acquisti di prodotti su Amazon.

Continuando a leggere questo articolo potrai conoscere tutto ciò che riguarda le migliori offerte Amazon previste per il 2022.

Nello specifico, andremo a parlare, inizialmente, di quando iniziano i saldi invernali nel 2022 e di come si comporta Amazon su questa questione.

Poi, andremo a vedere che cos'è amazon e come funziona.

Infine, andremo a concludere questo articolo, andando a parlare di come funzionano le offerte Amazon e per quali prodotti sono previste, suddividendole per le diverse categorie di prodotto.

Nello specifico, andremo ad elencare tutta una serie di prodotti scontati che potrai acquistare su Amazon, riguardo i settori dell'abbigliamento, dell'arredamento, della tecnologia e della salute.

Quando iniziano i saldi invernali?

Il primo passo che andremo ad effettuare in questo breve articolo sulle migliori offerte Amazon previste per il 2022, sarà quello di andare a vedere quando iniziano i saldi invernali e di come si comporta Amazon su questa questione.

Tendenzialmente, ogni anno, i saldi invernali iniziano il 2 gennaio, ma andiamo a vedere quando iniziano i saldi invernali nel 2022.

Nello specifico, ecco le date di inizio e di fine dei saldi invernali per il 2022, divise per ogni regione d'Italia:

Abruzzo, dal 5 gennaio 2022 al 5 marzo 2022;

Basilicata, dal 2 gennaio 2022 al 1° marzo 2022;

Calabria, dal 5 gennaio 2022 al 28 febbraio 2022;

Campania, 5 gennaio 2022 al 2 aprile 2022;

Emilia Romagna, dal 5 gennaio 2022 al 5 marzo 2022;

Friuli Venezia Giulia, dal 5 gennaio 2022 al 31 marzo 2022;

Liguria, dal 5 gennaio 2022 al 6 febbraio 2022;

Lazio: dal 5 gennaio 2022 al 6 febbraio 2022;

Lombardia: dal 5 gennaio 2022 al 5 marzo 2022;

Marche, dal 5 gennaio 2022 al 1° marzo 2022;

Molise, dal 5 gennaio 2022 al 4 marzo 2022;

Piemonte, dal 5 gennaio 2022 al 28 febbraio 2022;

Puglia: dal 5 gennaio al 28 febbraio 2022;

Sardegna, dal 5 gennaio 2022 al 4 marzo 2022;

Sicilia, dal 2 gennaio 2022 al 15 marzo 2022;

Toscana, dal 5 gennaio 2022 al 15 marzo 2022;

Trentino Alto Adige, dall' 8 gennaio 2022 al 16 gennaio 2022;

Umbria, dal 5 gennaio 2022 al 4 marzo 2022;

Veneto, dal 5 gennaio 2022 al 31 marzo 2022;

Valle d’Aosta, dal 3 gennaio 2022 al 31 marzo 2022.

In questo periodo di saldi invernali, quasi tutti i negozi fisici d'Italia espongono in vendita i propri prodotti a dei prezzi scontati e in offerta, sia nei propri punti vendita fisici che nei propri store online.

In questo periodo, anche Amazon, per tenere il passo con gli negozi fisici, mette in vendita tutta una serie di prodotti a dei prezzi molto convenienti.

Andiamo a vedere insieme quali sono questi prodotti Amazon in offerta nel 2022, ma prima andiamo a vedere che cos'è Amazon e come funziona questo colosso del commercio mondiale online.

Amazon: che cos'è?

In questo paragrafo andremo a vedere che cos'è Amazon, come è nato e qual è il suo scopo principale.

Amazon è stata fondata il 5 luglio del 1994 ed è stata lanciata da Jeff Bezos nel 1995, con il nome di Cadabra, con lo scopo di vendere i libri su una piattaforma online.

Poco tempo dopo, ci si è accorti che la categoria dei libri online non bastava, e si è deciso di ampliare la vendita dei prodotti online anche ad altre categorie, come l'abbigliamento, l'arredamento, la cucina e molto altro.

Ma soprattutto, il successo di Amazon è dovuto alla vendita dei prodotti tecnologici.

Il suo scopo principale è quello di lavorare in una maniera che sia finalizzata e focalizzata sul cliente finale. Ma per fare questo, ha sicuramente bisogno di essere rivolto a più tipologie di soggetti, sia privati, che aziende, che enti, che qualunque altro soggetto.

Amazon ha la sua sede legale a Seattle, Washington, e possiede anche altri popolari marchi presenti sul mercato, tra cui:

Inoltre, Amazon mette a disposizione dei suoi clienti una piattaforma apposita per la compravendita di prodotti online.

Il venditore per avere la possibilità di caricare i suoi prodotti da vendere in rete, deve pagare una commissione in denaro di un ammontare pari a:

39 euro al mese;

Una percentuale compresa tra il 7% e il 45%, per ogni prodotto che viene venduto.

Oltre alla vendita dei prodotti online, Amazon si occupa anche di offrire ai suoi clienti i seguenti servizi:

Amazon Prime e Prime Now;

Amazon Studios;

Amazon Web Services;

Self Publishing.

Amazon Prime è un servizio a pagamento che consente al cliente che acquista un prodotto, di riceverlo con delle tempistiche più brevi. Inoltre, consente anche di usufruire di altri servizi, tra cui anche la consegna gratuita.

Amazon Studios è un servizio che si occupa di sviluppare film, spettacoli televisivi e fumetti.

Amazon Web Services è una piattaforma di cloud computing e di servizi online che si occupa di gestire l'enorme quantità di dati che ogni giorno gli arriva dalle varie piattaforme e, tra le altre cose, di rivendere a soggetti terzi questi dati.

Self publishing (KDP Amazon) è una piattaforma nella quale chiunque può pubblicare un proprio ebook.

Per tutti queste sue caratteristiche e per tutti questi servizi che offre, Amazon si pone oggi come leader indiscusso del commercio online a livello mondiale.

Ormai, al giorno d'oggi, viene usato in maniera indistinta da tutti: sia dai più giovani che dai più anziani, sia dai privati che dalle imprese e, persino, dalle pubbliche amministrazioni.

Il suo successo è dovuto alle sue capacità di percepire gli interessi dei clienti e dalla sua capacità di adattarsi e di evolversi in continuazione per riuscire a fare questo, fornendo, così, un prodotto assolutamente innovativo, di qualità ed in continuo miglioramento.

Amazon: come funziona?

Dopo aver parlato di che cos'è Amazon, passiamo adesso a vedere come funziona.

Per acquistare o vendere dei prodotti su Amazon, occorre effettuare la registrazione, andando a creare un proprio account, con le proprie credenziali.

Dopodiché, dovrai effettuare il login, scrivendo la tua email e la tua password per gestire il tuo profilo ed iniziare a comprare e a vendere i tuoi prodotti online.

Per vendere avrai bisogno di fare altri passaggi, ma in questo modo sarai già in grado di comprare tutti i prodotti che desideri.

Per comprare, invece, le uniche cose che dovrai fare sono: Selezionare il prodotto e aggiungerlo al carrello, inserire l'indirizzo di spedizione, selezionare la modalità di pagamento e confermare l'ordine.

In un momento successivo, potrai rivedere e modificare i tuoi ordini nell'apposita sezione dedicata.

Amazon offerte: come funzionano?

Dopo aver parlato di che cos'è e di come funziona Amazon, addentriamoci adesso all'interno del nocciolo della questione ed andiamo a spiegare come funzionano le offerte Amazon.

Ecco quali sono le tipologie di offerte che Amazon offre ai suoi clienti:

Le offerte generali;

Le offerte lampo;

Le offerte del giorno;

Il mese gratuito;

I buoni regalo;

Le variazioni dei prezzi dei prodotti.

Andiamo adesso a vedere tutte le migliori offerte Amazon previste per il 2022, divise in base alla categoria di appartenenza.

Nello specifico, parleremo delle offerte Amazon delle seguenti categorie:

Abbigliamento;

Arredamento;

Tecnologia;

Salute e benessere.

Amazon offerte: abbigliamento

Ecco quali sono le migliori offerte Amazon 2022 sull'abbigliamento:

Gilet riscaldato UNISEX;

Giacca in pile da donna GOLDENPOINT;

Kit termico da uomo MOBIUSPHY;

Giacca da uomo GEOGRAPGHICAL NORWAY;

Tuta sportiva da donna BUOYDM.

Amazon offerte: arredamento

Ecco quali sono le migliori offerte Amazon 2022 sull'arredamento:

Poltrona CRIBEL RELAX SPIK;

Sedia girevole ergonomica HBADA;

Sgabelli AC DESIGN FURNITURE TILLE.

Amazon offerte: tecnologia

Ecco quali sono le migliori offerte Amazon 2022 sulla tecnologia:

Fire TV STICK con comando vocale Alexa;

Laptop MSI Modern 14;

Smartphone OPPO Find X3;

Cuffie da gaming LOGITECH G435 Lightspeed;

Proiettore WiFi YABER;

Cavo micro HDMI MUMBI;

Powerbank 20000 mAh SVARTGOTI;

Smartphone XIAOMI 11T.

Amazon offerte: salute e benessere

Ecco quali sono le migliori offerte Amazon 2022 su salute e benessere:

Olio essenziale di rosa KIZENKA;