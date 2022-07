In molti non vogliono rinunciare al ristorante, ma con gli attuali prezzi è molto difficile. Per fortuna che si può risparmiare grazie alle app! Ce ne sono due che dovresti prendere in considerazione, se vuoi addirittura prenotare al ristorante con lo sconto minimo al 50%, e massimo al 70%!

In molti non vogliono rinunciare al ristorante, ma con gli attuali prezzi è molto difficile. Per fortuna che si può risparmiare grazie alle app!

Ce ne sono due che dovresti prendere in considerazione, se vuoi addirittura prenotare al ristorante con lo sconto.

Sono due app che ti permettono di avere fino al 50% di sconto già alla sola prenotazione. Ovviamente ci sono dei requisiti specifici per poter avere una cifra del genere, e infatti ora andremo a vedere come ottenere funzionano queste due app e quando puoi ottenere fino al 50% di sconto per prenotare al ristorante.

Ecco due fantastiche app per prenotare al ristorante con tanto di sconto fino al 50%:

Ci sono un sacco di app che ti permettono di mangiare bene spendendo poco, ma quelle perfette se vuoi prenotare al ristorante con tanto di sconto sono TheFork e Groupon. Parliamo di due app che tutt'oggi sono molto usate da chi vuole risparmiare al ristorante fin da subito, anche durante la fase di prenotazione.

TheFork è un'app mobile disponibile su Google Play e Apple Store, e permette di avere una lista di tutti i ristoranti che accettano non solo la prenotazione online, ma anche le offerte e le promozioni dell'app stessa.

Attualmente ci sono ben 19.000 ristoranti che hanno aderito a TheFork, anche se la maggior parte si trovano nei principali capoluoghi regionali (Milano, Torino, Firenze ecc.).

Per prenotare con TheFork è sufficiente scaricare l'app, cercare il locale che più ti aggrada, e vedere gli sconti che offre sulle proprie pietanze. Inoltre, con pochi click, potrai richiedere una prenotazione e avere la conferma in pochi minuti, direttamente in app.

E una volta consumato il pasto, tra sconti e punti, potrai avere uno sconto anche del 50% sul prezzo finale, senza nemmeno dover pagare in anticipo.

Anche Groupon garantisce degli sconti, e per certi versi è molto simile a TheFork. Si tratta però di un app/sito web che raccoglie tutte le offerte e gli sconti disponibili in quel determinato giorno, e presso alcuni locali di una determinata località. Ma con uno sconto decisamente superiore rispetto a TheFork.

Se ancora non sai quale scegliere, forse è meglio se ti spieghiamo tutti i pregi e difetti di ognuna di queste applicazioni, così avrai modo di trovare l'app perfetta per le tue esigenze.

Prenotare al ristorante con The Fork: sconto di 50 euro grazie ai punti Yums

Prenotare al ristorante con TheFork significa anche di poter pagare tranquillamente a fine pasto, con tanto di sconto applicato sulla consumazione. Inoltre, con lo sconto, riceverai fin da subito i punti Yums.

Si trattano di punti fedeltà che potrai ottenere alla fine della consumazione di un pasto presso un locale convenzionato. In genere lo sconto si aggira sui 100 Yums a pasto: già sono sufficienti per poter essere scalati dal conto.

A quanto ammontano 100 Yums in euro? In genere pochi euro. Se vuoi avere un risparmio notevole, dovrai raggiungere quote come 1000 Yums, se non 2000 Yums, che corrispondono rispettivamente a 20 euro e a 50 euro di sconto.

Inoltre non c'è il rischio di perdere né il coupon né i punti Yums. Se prenoti al ristorante ma non riesci ad andarci per vari motivi, non subirai alcuna perdita.

In pratica TheFork è l'app d'elezione per questa situazione. Anche se Groupon può offrirti uno sconto decisamente migliore.

Prenotare al ristorante con Groupon: fino al 70% di sconto, ma occhio alle limitazioni

Uno dei vantaggi nel prenotare al ristorante con Groupon è che potrai avere uno sconto fino al 70%, cioè il 20% in più rispetto a quanto prenderesti con TheFork.

Basta andare sull'app o sul sito web e cliccare una delle offerte disponibili. Potrai prenotare fin da subito e ricevere una risposta immediata in tempo brevi.

Semmai il problema di questo servizio è nel fatto di non essere così aggiornato come TheFork.

Le prenotazioni con Groupon sono stabilite dal locale, in un determianto giorno e solo per un tipo di menù fisso. Questo significa che non potrai scegliere né i tuoi piatti preferiti, né le bevande, altrimenti dovrai pagare fuori dallo sconto.

A differenza di TheFork, Groupon richiede il pagamento anticipato del servizio, sottoforma di coupon. In caso di cancellazione della prenotazione o di "assenza", rischi di non avere alcun rimborso. L'unico modo per averlo è quello di dimostrare che tutte le date proposte erano già state prenotate.

Diciamo che Groupon potrebbe essere considerata come valida alternativa nel caso in cui su TheFork non ci fosse la minima traccia di locali nei tuoi paraggi. Anche se alla fine il benefit migliore è solo sullo sconto del 70%.

Se alla fine nessuna delle due non ti convince, ci sono un sacco di altre applicazioni che puoi utilizzare per prenotare al ristorante.

Ecco altre app per prenotare al ristorante con lo sconto

Se cerchi delle alternative alle due app che abbiamo menzionato, se vuoi prenotare al ristorante con lo sconto basta scaricare:

Easy Dinner,

Mi Siedo,

NIO.

La prima garantisce uno sconto del 20% se prenoti direttamente in app, e ti permette di accedere anche a locali con formula all-you-can-eat.

Altrimenti puoi scegliere Mi Siedo, che permette di prenotare solo previa registrazione sull'app.

Un piccolo disagio ch però verrà ripagato all'istante: con Mi Siedo potrai avere dei crediti che, convertiti in voucher, ti fanno avere sconti da 15 euro fino ad un massimo di 50 euro. Ma in caso di mancata prenotazione, perdi tutti i punti.

Mentre con NIO avrai modo di acquistare anche delle bevande, e ad uno sconto davvero spettacolare: fino all'80%!

Come vedi, c'è l'imbarazzo della scelta in fatto di applicazioni o servizi che ti permettano di prenotare al ristorante con lo sconto.

Leggi anche: App per ristoranti: ecco le migliori per sconti e offerte!