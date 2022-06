Scopri tutte le migliori app per ristoranti che ti permettano di avere accesso a servizi come il domicilio, così come sconti, offerte o addirittura la possibilità di avere una cena gratis! Occhio però a tutti i pro e contro, e a cosa ti tocca pagare a seconda del servizio!

app per ristoranti, PUBBLICATO: 2 ore fa

Anche in piena crisi in moltissimi non vogliono rinunciare al ristorante. Per questo ti vogliamo consigliare le migliori app per ristoranti, che ti garantiscano non solo il miglior servizio, ma anche il miglior risparmio.

Si tratta di applicazioni digitali che ti permettano di vedere direttamente non solo il menù, i prezzi e l'ambiente del ristorante, o commenti e feedback, ma anche sconti, offerte e coupon per avere addirittura la cena gratis!

Le app per ristoranti sono molto comode in un periodo in cui, tra Covid e crisi internazionale, molta gente si ritrova a dover risparmiare ancora di più. Grazie ad esse, potrai contenere il tuo budget senza privarti dei piaceri della tavola.

Ma vediamo meglio quali sono, e come funzionano!

Quali sono le migliori app per ristoranti? Ecco una lista

Le app per ristoranti ce ne sono a iosa, anche perché la progettazione app sta diventando sempre più facile e alla portata di tutti.

Ma se vuoi avere un ottimo risultato tra servizi e risparmio, dovrai affidarti alle migliori app in circolazione, in particolare quelle che permettono non solo di avere maggiori dettagli sulle offerte, ma anche di poter confrontare e valutare attentamente.

La più nota in questo campo è TripAdvisor, che permette di avere non solo informazioni sul cibo, sugli orari e sulla tipologia della cucina, ma anche feedback, recensioni e valutazioni da parte degli utenti e dei precedenti clienti.

Un'altra app per ristorante utile in caso di risparmio è TheFork, che garantisce non solo gli stessi servizi di Trip Advisor, ma anche una raccolta punti che permette di accedere a sconti sul conto del ristorante.

In questo caso, dovrai registrarti all'applicazione, e a seconda della frequenza delle visite potrai ricevere sconti anche per la tua prima prenotazione in un ristorante.

Altrimenti, se vuoi avere il massimo del multi-service, c'è Google Maps. Ha letteralmente tutto: immagini, valutazioni, recensioni, inoltre, collegandoti al tuo account Google, potrà aiutarti anche nella scelta dei locali più vicini a casa tua, e a salvarli sulla cronologia dati del tuo account.

Ma questo riguarda i ristoranti che prevedono la consumazione all'interno dei propri locali. Diversamente, se cerchi il take-away, ci sono altre applicazioni che puoi valutare.

App per ristoranti a domicilio: scopri come risparmiare sulle spese e avere sconti!

Andare al ristorante utilizzando un app per la prenotazione potrebbe convenire se si riesce a portare a casa qualche sconto o un'offerta ristorativa molto conveniente.

In alternativa, se vuoi risparmiare almeno sul coperto, puoi optare per il take-away, ovvero al servizio di domicilio.

Se cerchi app per ristoranti a domicilio, e vuoi risparmiare, puoi optare per applicazioni quali JustEat, Deliveroo e Moovenda. Sono tutte app che permettono il servizio take-away, e anche un comodo risparmio, sia sul fronte dell'acquisto, sia sul fronte delle commissioni.

JustEat ad esempio garantisce moltissime modalità di pagamento, e permette, in caso di consegne superiori ad una certa soglia, di annullare ogni spesa di trasporto. Come app per ristoranti a domicilio è funzionale se si abita nei paraggi dei locali di ristorazione, altrimenti il ristorante può provvedere ad aumentare la spesa minima richiesta.

O addirittura aggiungere ulteriori spese per il trasporto, come nel caso di Deliveroo. Ha il vantaggio di permettere anche un servizio di ristorazione a domicilio specifico per le aziende, ma il limite è sempre quello: bisogna mantenersi nelle vicinanze dei locali segnalati.

Altrimenti, oltre alle spese di commissione, dovrai pagare anche quelle di trasporto.

Però è un piccolo difetto davanti al fatto che queste app per ristorante mettano in vetrina anche ulteriori sconti o promozioni, come nel caso di Deliveroo e di Moovenda.

Quest'ultima app è ancora abbastanza limitata sul territorio italiano, ma ha dalla sua la possibilità di farti vincere sconti e crediti utili per le consegne successive, se partecipi alle sfide promosse dall'app.

Altrimenti, puoi sempre passare direttamente ad app per ristoranti che applicano direttamente degli sconti, o meglio specializzati nello sconto.

Ecco le migliori app per ristoranti scontati: occhio alle offerte!

Oltre alla ricerca delle offerte e alla possibilità o meno di avere sconti o esenzioni per le spese di trasporto, ci sono app per ristoranti scontati, cioè che garantiscono nelle proprie offerte degli importanti sconti, anche del 30%.

Parliamo del già citato TheFork, che fortunatamente non prevede alcuna iscrizione, ma solo la ricerca direttamente sull'app.

Se si vuole ottenere lo sconto, dovrai prenotare direttamente con l'app, così la riduzione sarà applicata direttamente.

Il sistema inoltre è premiale. Oltre a garantire un 30% di sconto generale, potrai accedere anche a supersconti del 50% in caso di eventi speciali, più la possibilità di raccogliere dei punti fedeltà (Yims), che permettono sconti monetari che vanno dai 20 ai 50 euro.

Altre app per ristoranti scontati sono Easy Dinner, che permette uno sconto minimo del 20% per tutti coloro che prenotato con l'app, alla stregua di The Fork. A differenza di quest'ultima, però, su Easy Dinner ci sono molti più locali con formula all-you-can-eat.

Diversamente, con Mi Siedo, dovrai procedere alla registrazione sull'app per ristorante, se vuoi anche prenotare. Altrimenti potrai solo consultare le offerte.

Se non altro, agli sconti previsti da Mi Siedo si aggiungono dei crediti, che possono essere convertiti in voucher che vanno da un minimo di 15 euro ad un massimo di 50 euro.

Il sistema però non è premiale. In caso di prenotazione ma mancata presentazione, il sistema azzera tutti i punti.

Un'altra app per ristoranti scontati è anche NIO. Quest'app però è più specifica per chi vuole acquistare bevande scontate. NIO è specifica per questo genere di acquisti, dato che permette un risparmio fino all'80% se consumi presso wine bar, cocktail bar e pub.

Anche in questo caso dovrai provvedere alla presentazione del tuo smartphone, collegato all'app NIO, se vuoi beneficiare dello sconto.

Se invece vuoi ambire al massimo, cioè al servizio gratis, purtroppo ci sono delle brutte notizie.

App per ristoranti gratis? Facciamo chiarezza!

C'è stata la possibilità di mangiare gratis qualche anno fa, per la precisione nel 2020. Era un'iniziativa della catena Ten Restaurant: ispirandosi al famoso "caffè sospeso", la catena aveva offerto per una settimana, per la precisione tra il 21 e il 28 giugno 2020, la possibilità di poter pranzare e cenare gratis.

L'offerta prevedeva la sottoscrizione di una carta fedeltà, che garantiva un pranzo/cena gratis se effettuato entro questa settimana di giugno.

Come iniziativa però era benefica, oltre che pubblicitaria, anche perché si stava uscendo dalla prima ondata Covid, che ha messo KO la stragrande maggioranza di italiani, lavoratori e ristoratori in particolare.

Attualmente non risultano altre offerte simili, nonostante ancora in molti si trovino economicamente ad una situazione simile a quella del 2020.

Quasi la stragrande maggioranza delle app per ristoranti sono gratis nel senso che prevedono il download e l'uso dei propri servizi senza impegno di acquisto.

Ci sono casi di app che invece promuovo dei servizi in esclusiva per coloro che pagano un accesso premium, ma non sono il nostro caso, dal momento che l'obiettivo è quello di risparmiare quanto più possibile.

Come abbiamo visto, però, se hai la fortuna di aver raccolto sufficienti crediti (o Yums, nel caso dell'app The Fork), potrai utilizzare quei voucher per pagarti la cena, senza pagare nulla. E' il massimo di risparmio a cui attualmente puoi accedere.