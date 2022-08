Arriva il bonus colonnine elettriche grazie al Dpcm per il settore automotive varato dal governo. I nuovi incentivi potranno essere richiesti da cittadini per aree private, ma anche per spazi comuni di edifici condominiali. Ancora poche informazioni su come richiederlo.

Arriva il bonus colonnine elettriche e non solo. Sono aiuti fondamentali quelli messi in campo dal governo non solo con il nuovo decreto Aiuti- bis, che porta novità interessanti per le famiglie e per le imprese, ma anche con un apposito Dpcm contenente nuovi finanziamenti per la filiera automotive.

Se da un lato il decreto Aiuti va a introdurre e prorogare i sostegni per le famiglie (per esempio, con la proroga degli sconti sulla benzina), il nuovo Dpcm introduce nuovi interventi che condividono diversi obiettivi. In primis, sviluppare strumenti per la riconversione del settore, in linea con gli obiettivi della transizione ecologica.

D’altra parte, anche gli incentivi per l’acquisto di auto e moto, avviati quest’anno, hanno dimostrato quanto i cittadini non siano forse ancora pronti ad abbracciare la transizione. I fondi a disposizione per le auto elettriche e ibride non sono diminuiti così velocemente quanto ci si aspettasse.

Ecco, allora, che con il nuovo provvedimento il governo sceglie di mettere in campo nuovi finanziamenti, stavolta per agevolare economicamente i cittadini nell’installazione di colonnine per la ricarica delle vetture elettriche.

Per il momento, ancora poche informazioni su come potranno essere richiesti i nuovi incentivi, ma già alcune indicazioni sulla composizione della platea dei beneficiari e sull’ammontare dei nuovi bonus.

Bonus colonnine elettriche, novità in arrivo nel 2022: cos’è e come funziona

Sono diversi gli aiuti messi in campo per il settore automotive. Il governo ha previsto diversi finanziamenti e un nuovo, apposito Dpcm ha visto la luce, introducendo novità e correttivi.

La grande novità include il debutto di un nuovo incentivo: quello che è già stato rinominato bonus colonnine elettriche rappresenta un nuovo sostegno per tutti coloro che passano all’elettrico. Un cambiamento di tendenza che, se con gli incentivi non sembra essere alla portata di tutti, è uno dei principali obiettivi per la transizione ecologica.

Nel complesso, il nuovo Dpcm stanzia 50 milioni di euro (solo per quest’anno) e altri 350 milioni per i prossimi anni (dal 2023 al 2030). Fondi che vengono così suddivisi:

• 70% ai contratti di sviluppo

• 30% agli Accordi per l’innovazione.

L’obiettivo è, dunque, spingere sempre più i cittadini verso l’utilizzo di veicoli a più basso impatto ambientale e, per farlo, fa il suo debutto anche il nuovo bonus colonnine.

A chi spetta il nuovo bonus colonnine elettriche e a quanto ammonta

Nonostante le poche informazioni su questo nuovo incentivo del governo, si conoscono già alcune indicazioni che danno un’idea di quella che sarà la platea dei soggetti beneficiari.

Il nuovo bonus, infatti, verrà riconosciuto sia ai privati che ai condomini. Il contributo sarà pari all’80% del prezzo per l’acquisto e per la posa in opera delle colonnine elettriche, stabilendo il limite massimo di:

• 1.500 euro per i privati;

• 8.000 euro per la posa in opera in parti comuni di edifici condominiali.

Per questi ultimi, sarebbero previsti anche quorum assembleari simili a quelli già previsti per il bonus 110.

Tra gli acquisti agevolabili dovrebbero essere ricompresi quelli relativi a colonnine di potenza standard (non, quindi, per infrastrutture di tipo “veloce”).

Per il bonus colonnine, il limite di spesa è fissato a 40 milioni di euro. Risorse, queste, provenienti dal Fondo automotive.

Come richiedere il nuovo bonus colonnine

Se per quanto riguarda la platea dei beneficiari è, dunque, già possibile farsi un’idea di chi potrà richiedere il nuovo incentivo, non molte informazioni sono ancora state rese note per quanto riguarda le modalità per farne richiesta.

I potenziali richiedenti dovranno, infatti, attendere l’arrivo di un successivo decreto, da parte del Ministero dello Sviluppo Economico (Mise) che provvederà a fornire informazioni dettagliate e indicazioni per la compilazione della richiesta del bonus colonnine.

Nuovo bonus colonnine e correttivi: sarà finalmente successo per le elettriche?

L’introduzione di un nuovo bonus per l’installazione di colonnine elettriche si aggiunge a un correttivo in merito agli incentivi lanciati nel 2022. I risultati non sembrano aver teso verso la scelta più green, con gli incentivi per le auto a emissioni tra 61 e 135 g/km che hanno continuato ad avere la meglio sulle elettriche.

Il governo sta, dunque, cercando di abbattere gli ostacoli, introducendo sempre più aiuti concreti per spingere verso la direzione della transizione ecologica. È indubbio che anche il nuovo bonus contribuirà a convincere sempre più cittadini a prendere scelte più sostenibili. Allo stesso tempo, però, non è detto che le iniziative avranno il successo sperato.

Uno dei principali problemi continua a riguardare il prezzo delle auto elettriche, nonché i costi accessori. Questi, evidentemente, sono le motivazioni alla base degli scarsi risultati dei più recenti interventi del governo.

In parte, forse, il bonus colonnine (accanto ai correttivi per gli incentivi) potrebbe indirizzare più cittadini verso le auto elettriche, grazie a benefici e aiuti che renderanno davvero conveniente e vantaggioso l’utilizzo dei veicoli a zero o basse emissioni di CO2.