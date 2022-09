Non c’è solo il bonus asilo nido INPS. Molte sono le Regioni italiane che mettono a disposizione, nel 2022, contributi simili per le famiglie residenti. In questa Regione ottieni un bonus dai 200 ai 600 euro se invii domanda entro il 15 ottobre. Ecco tutti gli step per richiederlo.

Non c’è solo il bonus asilo nido INPS. Sono molte le Regioni italiane che mettono a disposizione, nel 2022, contributi simili per le famiglie che risiedono sul territorio regionale.

Nonostante il debutto, all’inizio di quest’anno, del nuovo assegno per i figli a carico che può essere richiesto da tutte le famiglie e la conseguente scomparsa della maggior parte degli aiuti economici alle famiglie italiane, ci sono anche ulteriori sostegni da richiedere, finanziati da risorse regionali.

Aiuti che si rivelano essere indispensabili, specialmente nel post-pandemia, aggravato ulteriormente dallo scoppio della guerra in Ucraina e i conseguenti rincari che le famiglie si trovano a fronteggiare.

Le spese per i figli a carico sono tra i fardelli più pesanti per una famiglia, soprattutto per quelle che si trovano in difficoltà economiche. Ecco perché, oltre a sostegni economici nazionali, sono sempre più le iniziative che vengono dalle Regioni.

In particolare, il Veneto ha messo a disposizione un nuovo bonus asilo nido fino a 600 euro destinato alle famiglie meno abbienti. Per inviare domanda c’è poco tempo: le richieste potranno essere inviate fino al 15 ottobre.

Nuovo bonus asilo nido in arrivo nel 2022: 600 euro dalla Regione per le famiglie

Tra rincari sulle bollette di luce e gas e difficoltà, in alcuni casi, a sostenere le spese alimentari, arriva nel 2022 un nuovo aiuto alle famiglie, in particolare quelle a basso reddito e con figli a carico.

Insomma, l’arrivo dell’assegno per i figli non ha spazzato via del tutto gli aiuti economici già conosciuti da molti nuclei familiari. Così come non è sparito il bonus asilo nido gestito dall’INPS, allo stesso tempo vengono messi in campo sostegni dello stesso tipo da parte delle Regioni.

È ciò che ha fatto la Regione Veneto con la sperimentazione del “Fattore Famiglia”. La Regione mette a disposizione un bonus una tantum, del valore variabile tra i 200 e i 600 euro, per il pagamento della frequenza dei servizi dell’infanzia per bambini da 0 a 3 anni.

Si tratta, dunque, di un aiuto del quale possono beneficiare solo le famiglie che risiedono sul territorio regionale. Per poterlo ottenere, inoltre, è necessario rispettare alcuni requisiti.

Chi può richiedere il bonus asilo nido della Regione Veneto e soglie ISEE da rispettare

Come già accennato, trattandosi di un bonus regionale, è chiaro che il bonus asilo nido possa essere richiesto solo dalle famiglie che hanno residenza in Veneto.

Possono richiedere il contributo i genitori i cui figli per i quali viene fatta domanda abbiano frequentato un asilo nido (o altro servizio per la prima infanzia) per un periodo di almeno 2 mesi, anche non consecutivi, a partire da settembre 2021.

I genitori che richiedono il bonus devono, inoltre, convivere con il figlio, anche adottato o in affidamento.

Infine, così come accade per avere accesso a molti altri bonus e contributi, sia a livello nazionale che da parte degli enti locali, è necessario essere in possesso di una certificazione ISEE.

Nel caso del bonus asilo nido del Veneto, la soglia ISEE da non superare per poter avere accesso al contributo è 15.000 euro. Tale soglia potrebbe anche variare da Comune a Comune.

Gli importi del bonus asilo nido della Regione Veneto: da 200 a 600 euro per ogni figlio

Nonostante si tratti di un bonus meno ricco di quello gestito dall’INPS, il bonus asilo nido della Regione Veneto assicura un importo una tantum che varia dai 200 ai 600 euro.

In particolare, l’entità dell’importo è legata al valore della certificazione ISEE. Le famiglie possono ottenere:

• 200 euro per ogni minore se in possesso di un ISEE fino a 15.000 euro;

• 600 euro per ogni minore se in possesso di un ISEE fino a 3.000 euro.

Al momento della compilazione della richiesta (come vedremo a breve) il richiedente dovrà indicare un IBAN valido sul quale farsi accreditare il contributo.

Come richiedere il bonus asilo nido della Regione Veneto: domande fino al 15 ottobre

Le famiglie che possiedono i requisiti per il bonus asilo nido avranno circa un mese di tempo per inviare richiesta.

Per prima cosa, va detto che il contributo va richiesto tramite un questionario da compilare collegandosi all’apposita piattaforma della Regione. Il questionario servirà a integrare la DSU e calcolare il Fattore Famiglia.

Le informazioni da riportare in questa fase riguardano i diversi componenti del nucleo familiare, sull’abitazione e la condizione economica, le condizioni di salute e aspetti di cura familiari. Inoltre, sarà indispensabile indicare l’IBAN sul quale si intende ricevere il contributo.

La finestra temporale per richiedere il bonus si apre il 1° settembre. Le famiglie avranno tempo fino al 15 ottobre per inviare richiesta.

La graduatoria, inoltre, verrà redatta in ordine cronologico. È, dunque, fondamentale prestare attenzione al momento della compilazione del questionario, in quanto, in caso di errori e di presentazione di una nuova richiesta, sarà quest’ultima a essere presa in considerazione, con conseguente slittamento in graduatoria.