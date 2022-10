Un nuovo strumento che a breve sarà presente in tutte le case e che sta spopolando, rappresenta una valida alternativa all’asciugatrice ma a basso costo. In molti ancora ignorano la sua esistenza, motivo per cui la presentiamo in questo articolo, certi della sua utilità.

L’esigenza di poter asciugare il bucato in maniera veloce e senza lasciare cattivi odori di umidità sugli indumenti è comune in ogni famiglia.

Senza contare che in zone fredde e umide, l’idea di stendere i panni all’esterno è da scartare a priori.

Ecco dunque che la necessità di ricorrere a un’asciugatrice è tutt’altro che un capriccio ma come gestire adesso questa esigenza, alla luce dei notevoli rincari dei costi dell’energia elettrica?

Chi ha già un’asciugatrice ha smesso di usarla e chi aveva intenzione di acquistarne una, ora rinuncia.

Ma per fortuna ora è disponibile sul mercato un’alternativa che sta letteralmente spopolando. In molti ancora ignorano la sua esistenza, motivo per cui la presentiamo in questo articolo, certi della sua utilità.

L’alternativa all’asciugatrice è lo stendino elettrico da soli 120 watt di consumo

Traducendo il consumo in spesa in bolletta, basti pensare che 100 watt consumano 2,4 centesimi di euro circa ogni 60 minuti.

In media, il consumo elettrico dell'asciugatrice può andare da meno di 1,5 kWh fino a più di 5 kWh per ciclo, con un consumo annuale di energia elettrica da meno di 126 kWh l'anno fino ad oltre 500 kWh l'anno!

Ben evidente dunque come uno strumento del genere, anche portato all’ennesima potenza, comporti un costo davvero basso in bolletta.

Lo stendino elettrico si presenta come un normale stendibiancheria di quelli normalmente utilizzati per l’esterno ma la particolarità è che si collega a una presa elettrica riscaldandosi e quindi asciugando i vestiti in breve tempo.

Esistono in commercio diversi modelli che si differenziano sia per quanto riguarda lo spazio utile per stendere (ad esempio 5 metri oppure 10 metri di fili) sia per la regolazione della temperatura, in quanto alcuni stendini presentano anche un termostato integrato.

Il funzionamento dello stendino elettrico è molto semplice, dal momento che i fili si riscaldano trasferendo il calore al bucato e asciugandolo in fretta. Ma non solo. Questo meccanismo permette di far evaporare subito l’acqua dai capi, che quindi non assorbono il cattivo odore dell’umidità.

L’accortezza da tenere è di stendere i capi più grandi (come un lenzuolo ad esempio) appoggiandolo in orizzontale sui fili, così da facilitare l’operazione. Nel caso di capi più pesanti (come un accappatoio) è preferibile lasciarlo asciugare prima un po’ all’aria aperta, per poi poggiarlo sullo stendino elettrico.

Come scegliere lo stendino elettrico più adatto alle proprie esigenze

Ovviamente, trattandosi di un prodotto che sta spopolando nelle vendite, i modelli più economici stanno andando letteralmente a ruba.

Le alternative però non mancano, sia per quanto riguarda i prezzi sia i modelli tra cui scegliere.

Non sempre infatti il prezzo più basso è garanzia di qualità. Molto spesso con qualche euro in più si acquista un prodotto che dura nel tempo ed è realmente efficiente.

La prima domanda da porsi dunque, al di là delle offerte online e dalla tentazione di coglierle al volo, è quali siano davvero le proprie esigenze, prima di scegliere il modello più performante per sé.

Quanto spazio si ha a disposizione, per sistemare lo stendino? Di quante persone è composto il nucleo familiare? Quante lavatrici si fanno in media a settimana?

Si tratta di parametri da prendere in considerazione, è chiaro. Infatti chi ha bambini piccoli ha maggior necessità di fare lavatrici frequentemente. Se si lava tutti i giorni, allora è utile scegliere uno stendino un po’ più potente, così da velocizzare le operazioni di asciugatura.

Inoltre, se il posto in cui sistemare lo stendino è limitato, meglio scegliere un modello più piccolo che non uno ingombrante che non si riesce neppure ad aprire completamente.

Asciugatrice, l’alternativa: ecco i migliori modelli di stendini elettrici

Pratico, economico, veloce e certamente anche più delicato, rispetto a un’asciugatrice che spesso rovina i vestiti. Lo stendino elettrico rappresenta davvero un ottimo acquisto. E spesso, le offerte su Amazon, permettono di acquistarne uno con circa 50€ di spesa.

Ovviamente i modelli più grandi e performanti costano un po’ di più, ecco alcune proposte da vagliare, per scegliere quello che davvero è più indicato per le proprie esigenze.

Mediashopping Nubreeze è da consigliare per chi ha bisogno di tanto spazio a disposizione. Infatti, ha circa 10 metri di disponibilità effettiva, per poter stendere la biancheria, si sviluppa su due livelli e ha a disposizione due velocità di asciugatura.

Foxy Dry Air 150 è invece da proporre per via della sua versatilità. Infatti si può sistemare anche a parete o al soffitto, in maniera tale da avere tutti i vantaggi che lo stendino elettrico offre ma senza ingombro sul pavimento.

Fishtec è uno stendino elettrico molto performante, dal momento che ha a disposizione ben 11 metri di spazio per la biancheria e arriva a 230 watt di potenza. Qualche centesimo di euro di consumo in più da mettere in conto ma con un vantaggio ulteriore, da prendere in considerazione.

Infatti, con questo voltaggio, lo stendino diventa esso stesso fonte di calore e, in una stanza non molto grande, riesce a creare anche un piacevole tepore che si diffonde tutt’intorno.

