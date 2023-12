Asciugatrice, vuoi ottenere il massimo risultato spendendo meno? Ecco 3 utilissimi trucchi

Ci sono tre utili e curiosi trucchi per l'asciugatrice che consentono di ottenere il massimo risultato spendendo meno: scoprili in questa guida.

Molto utilizzata, soprattutto in questo periodo freddo, per asciugare velocemente i panni, l’asciugatrice è uno degli elettrodomestici più sfruttati dagli italiani, soprattutto in tempi recenti. Eppure, sono in tanti a chiedersi, quando si accende l’asciugatrice, come ottenere il massimo risultato spendendo meno.

Come vale per tutti gli elettrodomestici di grandi dimensioni, in effetti, il suo utilizzo andrà ad incidere significativamente in bolletta. Per questa ragione, sono in tanti a domandarsi come calcolare i consumi dell’energia, soprattutto quando si parla di asciugatrici e lavasciugatrici. Altra domanda molto frequente riguarda trucchi e buone abitudini per risparmiare sull’utilizzo dei grandi elettrodomestici, come l’asciugatrice.

In questa guida, abbiamo la risposta a questo secondo quesito: scopriremo infatti i trucchi migliori da attuare per ottenere il massimo dall’asciugatrice, spendendo meno e ottenendo dei panni perfettamente asciutti e profumati.

Asciugatrice, il massimo risultato spendendo meno si ottiene così

Nel tentativo di risparmiare sull’utilizzo dell’asciugatrice, in molti tendono ad evitarne l’utilizzo. Spesso si sceglie di non accendere questo elettrodomestico prezioso, o in altri casi si decide di utilizzare l’asciugatrice alternandola al classico stendino.

In molti, addirittura, hanno deciso di dotarsi dello stendibiancheria ad elettricità. Eppure, in questo caso, bisogna domandarsi quanto consuma uno stendino elettrico: anche questo elettrodomestico funziona infatti sfruttando l’elettricità.

Invece di dotarci di altri dispositivi che, in ogni caso, comporteranno un dispendio energetico in bolletta, è più utile imparare ad utilizzare l’asciugatrice ottenendo il massimo risultato e, al contempo, spendendo poco.

Per ottenere questo risultato, basta sfruttare un piccolo ma utilissimo trucco. In commercio, esistono infatti dei piccoli dispositivi da introdurre insieme ai panni.

Si tratta di palline di plastica o di lana appositamente progettati per l’asciugatrice al fine di mantenere capi e panni distanti tra loro.

Questo metodo permette di dimezzare i tempi di asciugatura, dato che i vestiti separati tra loro non solo non saranno soggetti a pieghe, ma si asciugheranno anche prima.

In alcuni casi, i più ingegnosi utilizzano delle palline da tennis per assolvere a questo compito. Tuttavia, ci sentiamo di sconsigliare l’uso di prodotti non prettamente realizzati per l’asciugatrice, per evitare danni al dispositivo.

Massimo risultato dell’asciugatrice spendendo meno con il trucco del ghiaccio

Un altro trucco molto curioso per ottenere il massimo risultato dall’asciugatrice spendendo meno è quello del ghiaccio.

Non tutti sanno che, infatti, inserendo dei cubetti di ghiaccio all’interno del cestello del dispositivo, si potrà ottenere un’asciugatura simile a quella che si ottiene utilizzando un ferro a vapore.

Il trucco funziona in modo molto semplice: prevede infatti l’inserimento del ghiaccio per dieci minuti all’interno dell’elettrodomestico.

È possibile sfruttare questo trucchetto soprattutto quando si intende utilizzare l’asciugatrice per panni che necessitano una successiva stiratura. Infatti, il vapore creato andrà a rendere i panni morbidi e privi di pieghe. L’asciugatura sarà comunque garantita.

Il consiglio è quindi di inserire 2 o 3 cubetti di ghiaccio prima di azionare il dispositivo, e di lasciarli agire per circa quindici minuti.

Panni profumati con il trucco dell’ammorbidente

In ultimo, c’è un trucchetto molto utilizzato dai possessori di asciugatrice, utilissimo per ottenere dei panni morbidi e profumati. Anche in questo caso, si otterrà il massimo risultato dall’elettrodomestico. E si spenderà meno, poiché non si avrà la necessità di acquistare le classiche perle profumate per l’asciugatrice, notoriamente abbastanza costose.

Basta inserire un salvaslip o altro prodotto o panno imbevuto di ammorbidente prima di procedere con l’avvio del dispositivo. Il calore farà sì che il salvaslip imbevuto emani la fragranza dell’ammorbidente, distribuendola sui panni in asciugatura.