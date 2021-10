Gli assegni familiari sono delle misure introdotte dal governo per sostenere economicamente le famiglie con figli a carico oltre che per incentivare le natalità.

In tema di aiuti alle famiglie la novità più grande per il 2021 è stata l'istituzione da parte del governo Draghi dell'assegno unico familiare, in vigore dal 1 luglio nella sua versione temporanea che fino al 31 dicembre affiancherà gli altri bonus legati alla famiglia per poi racchiuderli tutti sotto un unico assegno con l'entrata in vigore del provvedimento definitivo a partire dal 1 gennaio 2022.

E' notizia di pochi giorni fa che l'INPS, nel mese di ottobre, dopo i forti ritardi degli scorsi mesi raddoppia i pagamenti dell'assegno unico familiare erogando due mensilità e più precisamente quella di agosto insieme a quella di settembre attraverso due accrediti in date ravvicinate.

Dopo le numerose segnalazioni inoltrate all'istituto da parte di molti beneficiari che a distanza di 60 giorni non ancora hanno ricevuto neanche la prima mensilità, i problemi sembrano essere superati con l'assegno unico che dovrebbe quindi entrare a regime mettendosi alla pari con i mesi da luglio a settembre.

Fino al 31 dicembre resterà comunque in vigore l’Assegno per il Nucleo Familiare (ANF) erogato dall'INPS e rivolto a quei lavoratori dipendenti e pensionati, che dal 1° luglio al 31 dicembre saranno esclusi dall’assegno unico.

Questo fino al 31 dicembre 2021 dopodichè l’ANF e tutte le altre forme di incentivi e di detrazioni previste per i nuclei familiari con figli a carico andranno ufficialmente in pensione, lasciando posto alla forma unica di sostegno economico emessa dallo Stato.

Da segnalare che dal 1 luglio come deliberato dal Consiglio dei Ministri gli importi dell'assegno per il nucleo familiare ( ANF ) hanno subito un aumento rispettivamente di 37,50 euro per ciascun figli in quei nuclei familiari fino a due figli e di 55 euro per ciascun figlio per qui nuclei familiari composti da tre figli in su.

Negli scorsi mesi è stata NoiPA, il sistema che il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha realizzato per gestire i processi facenti capo a elaborazione, liquidazione e consultazione degli Stipendi del personale della Pubblica Amministrazione, a comunicare le nuove modalità di richiesta per i dipendenti pubblici in possesso dei requisiti che vogliono ottenere l'ANF, modalità entrata in vigore dal 1 luglio.

Domanda che sarà valida on più per 12 mesi , ma fino al 31 dicembre 2021 data oltre il quale entrerà in vigore l'assegno unico familiare che di fatto abolirà, sostituendoli, tutti gli altri bonus familiari ad oggi in vigore.

Il quadro assegni familiari quindi ad oggi vede l'assegno unico e l'ANF affiancati ancora per pochi mesi, nei prossimi paragrafi scopriremo cosa li differenzia, a chi spettano e a quanto ammontano gli aumenti voluti dal governo Draghi a partire dal 1 luglio 2021.

Per chi fosse interessato al tema di seguito un interessante video You tube in cui il consulente Luigi Malacarne specializzato in bonus e provvediementi che riguardano il sostegno al reddito, illustra in modo dettagliato tutte le novità e gli aumenti che sono entrati in vigore a partire dal 1 luglio sugli assegni familiari.

Assegni familiari: Come funziona l'ANF ed a chi spetta

L'ANF o anche assegno al nucleo familiare è una forma di sostegno al reddito rivolto a tutti quei nuclei familiari con figli a carico appartenenti alle seguenti categorie::

lavoratori dipendenti, lavoratori subordinati e parasubordinati, del settore pubblico o privato;

lavoratori dipendenti agricoli;

i pensionati ex dipendenti;

tutti i lavoratori che percepiscono, NASPI, cassa integrazione o l’indennità per malattia o maternità.

L'assegno familiare ANF potrà anche essere richiesto da genitori divorziati o divorziati oltre che da genitori legati attraverso un'unione civile.

Le variabili per stabilire la somma dell'assegno sono due: il numero di figli e il reddito, aspetto che approfondiremo nel paragrafo successivo.

Da l'ANF così come da altre forme statali di sostegno al reddito legate alla famiglia sono escluse le seguenti categorie:

i lavoratori con partita IVA , autonomi e liberi professionisti ;

, autonomi e ; i disoccupati che non percepiscono NASPI.

Per molto tempo queste due categorie sopra elencate sono state pesantemente penalizzate sul tema bonus famiglie ed assegni familiari, categorie che finalmente dal 1 luglio con l'attuazione del provvedimento ponte dell'assegno unico familiare potranno colmare questo pesante gap e beneficiare degli stessi diritti appartenenti alle altre categorie percettori dell'ANF.

Assegni al nucleo familiare: gli importi

Nel caso dell'ANF non esiste un unico importo, le variabili per stabilire la somma spettante dall'assegno sono due: il numero di figli e il reddito.

In pratica al crescere del reddito diminuirà l'importo, mentre nei nuclei familiari con più figli a carico sono previsti importi più alti.

Per avere il quadro più chiaro l'INPS ha pensato di pubblicare delle tabelle di riferimento in modo da capire quali siano gli importi degli assegni familiari e con il Messaggio n° 2331 del 17-06-2021 ne ha comunicato gli aumenti.

Le tabelle vengono solitamente pubblicate ed aggiornate il 1 luglio di ogni anno e nella compilazione tengono conto di aspetti come il numero dei componenti del nucleo familiare ed al reddito complessivo del nucleo familiare.

Una famiglia con due figli percepisce in media 126 euro al mese.

Assegni familiari: la rivoluzione dell'assegno unico universale

Come già scritto in precedenza la novità più grande in tema di aiuti alle famiglie è rappresentato dall'entrata in vigore dal 1 luglio del assegno unico universale, nella sua versione provvisoria o come spesso si sente di re "ponte".

Il provvedimento è stato definito dal governo Draghi, rivoluzionario, poichè metterà ordine nel far west dei bonus dedicati alla famiglia racchiudendo tutti gli incentivi economici in un unico assegno.

L'assegno unico entrerà in vigore nella sua versione definitiva a partire dal 1 gennaio 2022 ed andrà ad interessare, ecco perchè il termine universale, tutte le famiglie con figli a carico, senza alcun tipo di distinzione. Non ci sarà dunque come avviene oggi per altri assegni familiari come l'ANF, rivolto solo ad alcune categorie di lavoro, alcuna distinzione riguardo la professione, l'unico requisito da soddisfare è quello legato al reddito.

L'importo dell'assegno aumenterà infatti con il diminuire del reddito di chiarato tramite il modello ISEE, per redditi superiori ai 50 mila euro, non si avrà diritto all'assegno.

Fino alla fine del 2021 l'assegno unico rimarrà affiancato agli altri bonus famiglia attualmente in vigore, come per esempio il bonus bebè che potrà essere percepito in aggiunta all'assegno unico per poi essere inglobato con il provvedimento definitivo a partire dal 1 gennaio 2022.

Assegno temporaneo: quali sono gli importi

I due parametri che determinano l'importo dell'assegno unico sono il reddito familiare, certificato tramite il modello ISEE e la numerosità del nucleo familiare.

L'importo massimo spetterà a quei nuclei familiari che presenteranno un ISEE inferiore o uguale a 7mila euro e che hanno almeno 3 figli a carico, in questo caso, la somma che si riceverà per ogni figlio sarà di 217,8 euro al mese. Se consideriamo invece lo stesso ISEE, ma con un nucleo familiare composto da uno o due figli, l'importo scenderà a 167,5 euro, da aggiungere inoltre che in caso di figli disabili l'importo va aumentato di 50 euro.

Il meccanismo del calcolo dell'importo è stato inserito nel decreto legge n.79 del dell'8 giugno che riporta in allegato la tabella con gli importi degli assegni in corrispondenza di ogni fascia di ISEE, in questo modo conoscendo il proprio reddito si potrà facilmente conoscere la somma che si riceverà tramite l'assegno unico semplicemente consultando la tabella.

Andiamo a conoscere adesso come varia l'importo dell'assegno al variare dell'ISEE.

L'importo massimo abbiamo già scritto che spetta a coloro con un ISSE che non superi i 7.000 euro, somma che decresce gradualmente fino a 39.000 euro di ISEE.

Infine c'è l'ultima fascia ovvero con un ISEE compreso tra 39.000 euro e 50.000 euro che prevede un assegno da 30 euro per figlio che sale fino a 39 euro per nuclei familiari con tre o più figli.

Tutti coloro che inoltreranno la domanda per richiedere l'assegno unico entro il 31 ottobre potranno beneficiare del principio di retroattività avendo così diritto a ricevere le mensilità arretrate a partire da quella di luglio.

Precisazione importante anche per coloro che percepiscono il Reddito di cittadinanza, in questo caso l'importo dell'assegno temporaneo sarà versato direttamente sulla carta prepagata dove avviene la ricarica del RdC.

Assegni familiari: è boom di domande a Padova

Boom di richieste per gli assegni familiari a Padova con l'inps che ha contato ben 2.500 domande in più rispetto all'anno scorso.

Le domande dei padovani sono tutte per il cosiddetto “Anf”, Assegno al nucleo familiare per un totale pratiche da gestire di 40.687 di cui il 95% già accolte.

Con l'avvento del Covid-19 gli assegni familiari hanno assunto unu ruolo sempre più importante per le famiglie