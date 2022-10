Assegno unico, segnalati tagli e importi più bassi da parte di molti beneficiari. INPS non ha ancora dato una risposta chiara, ma il motivo del taglio a ottobre rispetto ai mesi precedenti riguarderebbe il recupero delle somme indebitamente percepite delle maggiorazioni per i genitori lavoratori.

Assegno unico, segnalati tagli e importi più bassi da parte dei beneficiari.

A ottobre 2022 ci sono diversi utenti che, sulla pagina Facebook INPS per la Famiglia, chiedono spiegazioni in merito agli accrediti erogati, lamentando importi più bassi rispetto alle mensilità precedenti.

Non si fermano, dunque, gli intoppi legati alla misura introdotta da quest’anno e riconosciuta a tutti i nuclei familiari in cui sono presenti figli a carico. Solo il mese scorso si erano verificati ritardi che avevano allarmato molti beneficiari. A ottobre, invece, arrivano importi più bassi del solito.

A differenza del ritardo sugli accrediti di settembre, per il quale INPS aveva fornito una risposta chiara ed esaustiva, al momento le risposte da parte dell’Istituto non hanno permesso di individuare con esattezza il problema.

Tuttavia, è molto probabile che il taglio dell’assegno unico di ottobre sia legato alla maggiorazione prevista qualora nel nucleo familiare entrambi i genitori siano lavoratori. In particolare, il taglio ha colpito quei beneficiari, genitori single, che hanno ottenuto la maggiorazione nei mesi precedenti. Maggiorazione che, però, non spetta in questi casi.

Tagli all’assegno unico, le segnalazioni a INPS per importi più bassi a ottobre 2022

Non è la prima volta che i beneficiari dell’assegno unico richiedono delucidazioni a INPS sfruttando le pagine social dell’Istituto.

Era già successo in occasione dei “ritardi” di settembre e ora, con l’erogazione dei soldi nel mese di ottobre, gli utenti cercano di capire perché gli accrediti arrivati risultano più bassi del solito.

Molti di questi, segnalano un taglio sull’assegno di ben 30 euro, nonostante non sia stata effettuata alcuna variazione in merito alla domanda inviata. A questi dubbi, però, INPS non fornisce risposte mirate. Come si legge nei commenti, da parte dell’Istituto viene solo chiarito che:

Non possiamo fornire info specifiche su importi e pagamenti tramite social, deve chiedere chiarimenti in merito al contact center o al sevizio online INPS risponde.

Alcuni utenti hanno seguito i suggerimenti dell’Istituto. Il risultato? L’importo più basso coinciderebbe con la maggiorazione spettante per i genitori lavoratori, percepita fino a quel momento e ora mancante nell’importo complessivo di ottobre.

Assegno unico più basso a ottobre, 30 euro in meno per questi beneficiari: ecco perché

Benché INPS non abbia confermato l’ipotesi o fornito ulteriori indicazioni, appare chiaro che il taglio dell’assegno unico riguardi i genitori single lavoratori i quali, fino a settembre, avevano percepito la maggiorazione.

Come sappiamo, infatti, oltre all’importo stabilito in base al valore dell’ISEE, alcune famiglie hanno diritto ad alcune maggiorazioni, per esempio quelle previste per i nuclei familiari in cui sono presenti figli disabili o, appunto, quando nel nucleo i genitori percepiscono entrambi reddito da lavoro.

La normativa sull’assegno unico, infatti, stabilisce la possibilità di ottenere una maggiorazione di 30 euro per ogni figlio minore, riconosciuti ai nuclei familiari in cui i due genitori risultino titolari di reddito da lavoro. Un importo che risulta pieno, qualora l’ISEE del nucleo familiare abbia un valore pari o inferiore a 15.000 euro e che va man mano a scendere con l’aumentare del valore dell’ISEE, fino ad azzerarsi in caso di ISEE superiore a 40.000 euro.

Inoltre, e questo è il punto che chiarisce i motivi alla base del taglio dell’assegno unico, è che tale maggiorazione non spetta, invece, nel caso di genitori single, vedovi o con figlio non riconosciuto.

Ci sono, dunque, genitori che hanno ottenuto la maggiorazione finora, ma non avevano in realtà i requisiti per poterne beneficiare.

Assegno unico, addio alla maggiorazione di 30 euro per questi beneficiari: conguagli in arrivo

La vicenda ha scatenato proteste e indignazione da parte di molti beneficiari della misura. In particolare, ci si scaglia contro la stessa normativa che prevede una maggiorazione per i genitori lavoratori, ma solo se entrambi hanno reddito da lavoro. Al contrario, genitori single o vedovi, pur lavorando, non hanno diritto a ricevere i 30 euro aggiuntivi, benché sia facile immaginare quanto questo aumento dell’importo possa essere d’aiuto proprio in situazioni di questo tipo.

D’altra parte, anche i genitori single hanno ricevuto finora la maggiorazione, pur non avendone diritto. Ed è per questo motivo che INPS sta provvedendo al recupero delle somme indebitamente riconosciute (quelle che l’Istituto stesso ha erogato, anche se i beneficiari non possedevano i requisiti richiesti).

Il rischio è che nelle mensilità successive arrivi il conguaglio per tutti.

Assegno unico, tra recupero delle somme e aumenti a partire dal prossimo anno

In attesa di spiegazioni e chiarimenti da parte dell’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale, è facile immaginare che tutti coloro che hanno ottenuto finora la maggiorazione di 30 euro non avendo i requisiti per beneficiarne dovranno ormai farne a meno.

È importante ricordare, però, che l’assegno unico è correlato all’andamento dell’inflazione e che, proprio per questo motivo, considerando i rincari e l’aumento dei prezzi verificatisi negli ultimi mesi, gli importi mensili, a partire dal prossimo anno, potrebbero subire un aumento.