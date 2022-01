Dopo la recente approvazione della Legge di Bilancio, finalmente iniziano ad arrivare i bonus implementati dal Governo Draghi per tutto l'anno passato. Uno di questi, e forse il più importante, è l'Assegno Unico ed Universale per le famiglie, che permetterà ad ogni nucleo familiare di ricevere un ammontare fisso mensile per ciascuno dei figli. Vediamo dunque insieme i dettagli di questa misura.

Anno nuovo, propositi nuovi!

Finalmente è arrivato il 2022, e per molti ciò significa stilare una lista di propositi da far avverare nell'anno nuovo. Dopo due anni di pandemia e con l'ennesima variante a minacciare la serenità di tutti, però, è comprensibile che molti dei classici propositi per l'anno nuovo siano stati sostituiti da una semplice voglia di sopravvivere.

Almeno per questo, tuttavia, il governo Draghi cerca di venire incontro alla popolazione, stremata dal Covid-19 ed in cerca di una tanto meritata ricrescita economica.

Con una Legge di Bilancio ricolma di agevolazioni fiscali, Mario Draghi cerca di far ripartire l'economia italiana settore per settore, dall'edilizia ai trasporti all'energia.

Tutto questo, inoltre, fa parte di un ben più ampio piano di ripresa dettato, anche, dall'Unione Europea. Sto parlando ovviamente del Pnrr, il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza che, attraverso i fondi europei, dovrebbe garantire all'Italia l'uscita dalla terribile crisi pandemica a partire da quest'anno.

Tale ripresa verrebbe effettuata sia attraverso grandi investimenti infrastrutturali ed amministrativi, sia attraverso la rimessa in circolo di soldi contanti, attraverso bonus ed incentivi sugli acquisti ma anche più semplicemente veri e propri assegni erogati a coloro che hanno bisogno.

Un esempio dei bonus è il cosiddetto Bonus Bici, attraverso cui si hanno degli incentivi per l'acquisto di un mezzo di trasporto elettrico e sostenibile.

Un esempio dell'erogazione di contanti, invece, è il Reddito di Emergenza, introdotto da Giuseppe Conte nel 2020 a inizio pandemia e prorogato più volte da Mario Draghi nel corso del 2021.

Ma forse il più generoso e rilevante incentivo fiscale diretto introdotto da Draghi è l'Assegno Unico e Universale per le famiglie, il quale però è ufficialmente entrato in vigore appena tre giorni fa, proprio allo scoccare dell'anno nuovo il 1o gennaio 2022.

Un'impresa titanica, secondo uno dei fautori Pasquale Tridico (il Presidente dell'INPS), che ha così commentato l'entrata in vigore della misura economica:

Abbiamo lavorato giorno e notte tra Natale e Capodanno per fare in modo che questa misura che interessa 11 milioni di bambini e ragazzi, potesse partire il primo dell'anno. Quaranta dirigenti, invece di brindare, sono rimasti a vigilare passo per passo che la procedura partisse senza alcun intoppo. La considero una operazione straordinaria. Abbiamo predisposto un simulatore e una procedura iper-semplificata, nella quale non si chiede null'altro che il codice fiscale, e che sta riscuotendo molto successo tra gli utenti. uno dei segnali della nuova fase di rivoluzione digitale e semplificazione che l'Istituto sta portando avanti ad ogni livello.

Secondo Tridico, infatti, già nei primi giorni di validità della misura sono state raggiunte le 110.000 domande.

In occasione della sua entrata in vigore, vediamo insieme in cosa consiste questa importante misura di sostegno, a quanto ammonta e come fare per richiederla.

Cos'è l'Assegno Unico

Presentato nella Legge Delega 46/2021, l'Assegno Unico è una misura di sostegno diretto verso le famiglie con figli.

L'idea, infatti, nasce dal fatto che la natalità in Italia è in pericoloso calo, con una discesa del 10.7% delle nascite nel 2021 rispetto all'anno precedente.

Il dato, per quanto possa fare paura, è in un certo senso comprensibile: la pandemia ha tenuto distanti famiglie per ben due anni, nonché facendo preoccupare la popolazione di ben altro rispetto al mettere su casa e nido.

Coloro che l'hanno fatto, inoltre, si sono ritrovati in difficoltà economica particolarmente accentuata, dovendo sostenere anche i nuovi membri della famiglia mentre fuori infuriava una pandemia globale.

Ad ogni modo, l'Assegno Unico e Universale vuole sia incentivare le nascite, sia aiutare le famiglie in difficoltà.

Si tratta, infatti, di un assegno mensile erogato dallo stato alle famiglie, il cui importo cambia a seconda dell'ISEE e del numero di figli. Si chiama così perché è un assegno "unico", nel senso che va a rimpiazzare tutte le altre prestazioni economiche sulla famiglia già esistenti, ed è "universale" perché viene erogato in una certa misura a tutte le famiglie.

Fare domanda, come vedremo nel dettaglio più avanti, è abbastanza facile. Prima di proseguire nell'elenco dei requisiti e delle prestazioni disponibili, è importante fare chiarezza su quali sono le prestazioni che hanno cessato di esistere il 31 dicembre 2021 e che sono state sostituite dall'Assegno Unico (lista presa da qui):

Bonus mamma domani (premio alla nascita o all’adozione); Assegno ai nuclei familiari con almeno 3 figli minori; Assegni familiari ai nuclei familiari con figli e orfani; Bonus bebè (assegno di natalità): chi matura il diritto all’assegno di natalità entro il 31 gennaio 2022 continuerà a percepirlo fino alla data di scadenza della prestazione nel 2022. Detrazioni fiscali per figli fino a 21 anni: detrazioni e assegni familiari non saranno più presenti sui cedolini di stipendio dei lavoratori dipendenti e di pensione dal mese di marzo.

Requisiti per l'Assegno Unico

Come accennavamo più su, l'Assegno Unico ha anche la nomenclatura di "universale" proprio perché può essere erogato, con diversi importi, a tutte le famiglie con figli.

La misura, infatti, vale per tutte le famiglie con figli dal settimo mese di gravidanza fino ai 18 anni. In misura ridotta, inoltre, l'Assegno Unico è erogato anche a quelle famiglie con figli fino a 21 anni.

In quest'ultimo caso, tuttavia, l'assegno viene consegnato solamente se il figlio o i figli in questione rispondono ad una serie di requisiti, ovvero:

Il ragazzo frequenta un corso di formazione scolastica o un corso di laurea;

Il ragazzo svolge un'attività di tirocinio con salario inferiore a 8.000 euro annui;

Il ragazzo è registrato come disoccupato ed in cerca di lavoro presso gli uffici di impiego;

Il ragazzo svolge servizio civile universale.

La domanda può essere effettuata da uno dei due genitori, ma in ogni caso non può essere richiesto più di un assegno per famiglia. In sede di domanda, inoltre, bisognerà presentare l'IBAN di un conto bancario intestato a questo genitore su cui verranno erogati gli assegni.

A presentare la domanda possono essere tutti i cittadini italiani, nonché i titolari di un permesso di soggiorno residenti in Italia da almeno due anni.

E' importante specificare, inoltre, che l'Assegno Unico è perfettamente compatibile con il Reddito di Cittadinanza. Non solo, ma chi è già ricevente del Reddito di Cittadinanza vedrà l'Assegno Unico venire erogato automaticamente, senza necessità di fare domanda.

Ad essere tolta dal Reddito di Cittadinanza, tuttavia, sarà la parte dell'assegno che riguarda i minori, sostituita appunto dall'Assegno Unico.

Se volete più informazioni sulla compatibilità tra Assegno Unico ed altri bonus, vi linkiamo un video informativo a riguardo di RDC Channel:

Assegno Unico: a quanto ammonta?

Visto nel dettaglio cosa è esattamente l'Assegno Unico e quali sono i requisiti per accedervi, vediamo finalmente quanto verrà erogato mensilmente alle famiglie che faranno domanda.

Gli importi variano a seconda dell'ISEE. Il massimo, ovvero 175 euro a figlio più maggiorazione di 85 euro dal terzo figlio in poi, si ottiene solamente se il nucleo familiare ha un ISEE inferiore ai 15mila euro annui.

L'importo mensile andrà poi a diminuire con l'aumentare dell'ISEE, fino ad un minimo di 50 euro a figlio (e maggiorazione di 15 euro dal terzo figlio) per le famiglie con 40.000 euro di ISEE o superiore.

L'importo minimo verrà, inoltre, erogato anche alle domande che non avranno presentato affatto la dichiarazione di ISEE.

Un'ulteriore maggiorazione, inoltre, è prevista in caso di figli con disabilità. Verranno infatti erogati ulteriori 95 euro per ogni figlio minorenne disabile a prescindere dall'ammontare dell'ISEE. Se si tratta di disabilità media, l'ammonto scende a 90 euro; mentre se il figlio ha tra i 18 ed i 21 anni si avranno 50 euro in più al mese.

La maggiorazione massima è contemplata in caso di figlio senza autosufficienza, per la quale si riceveranno 105 euro in più al mese per ogni figlio in tale condizione.

Cambia tutto qualora i figli abbiano un'età compresa fra i 18 ed i 21 anni. In questo caso, oltre a necessitare dei requisiti elencati nel paragrafo precedente per ottenere l'Assegno Unico, l'ammontare per ciascun figlio sarà più basso.

In particolare, per i figli di età inferiore ai 21 l'assegno scende da un massimo di 85 euro ad un minimo di 25, sempre seguendo la logica dell'ISEE.

Ad ogni modo, se siete confusi sull'ammontare esatto che vi spetterebbe nella vostra situazione, potete usare il comodo simulatore INPS per calcolare esattamente quanto riceverete di Assegno Unico.

Come fare domanda per l'Assegno Unico

Nonostante la corsa degli ultimi giorni che ha fatto arrivare il numero di richieste a 110.000, non c'è una vera e propria scadenza per presentare la domanda dell'Assegno Unico.

In effetti, sono due le date da segnarsi: chi farà domanda da ora fino al 28 febbraio inizierà a ricevere l'Assegno Unico a partire da marzo. Chi, invece, farà domanda dal 28 febbraio fino al 30 giugno inizierà a ricevere le mensilità a partire da luglio, ricevendo comunque tutti gli arretrati da marzo.

La domanda per l'Assegno Unico può essere presentata in tre modi diversi, che adesso elenchiamo (lista presa da qui):

Portale web, utilizzando l’apposito servizio raggiungibile direttamente dalla home page del sito www.inps.it, se si è in possesso di SPID di livello 2 o superiore o di una Carta di identità elettronica 3.0 (CIE) o di una Carta Nazionale dei Servizi (CNS);

Contact Center Integrato, contattando il numero verde 803.164 (gratuito da rete fissa) o il numero 06164.164 (da rete mobile a pagamento, in base alla tariffa applicata dai diversi gestori);

Istituti di Patronato, utilizzando i servizi offerti gratuitamente dagli stessi.

In sede di presentazione della domanda, inoltre, sarà anche possibile specificare in che modo si vuol vedere erogato l'assegno. Vi sono, infatti, due possibilità:

Corrisposto tutto direttamente al genitore richiedente;