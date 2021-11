L'Assegno Unico per i figli è ufficiale dal 2022! E come prima cosa, avrà dei nuovi importi per tutti coloro che vogliono accedere a questo supporto economico per le famiglie con figli minori e maggiorenni a carico. E' una bella sorpresa da parte del Governo Draghi, viste anche le ultime novità a livello di pensioni e di bonus. Scopri a quanto ammonta!

Ora l'Assegno Unico è ufficiale! E come prima cosa, Draghi cambia tutti gli importi!

Questa è l'ultima novità in merito all'Assegno Unico Universale, cioè la versione definitiva del supporto economico per tutte le famiglie italiane aventi figli minori a carico.

Con l'ultima mossa Draghi rivoluziona ancora una volta l'assegno, aumentando sensibilmente la quota mensile garantita per ogni figlio a carico presente nel proprio nucleo familiare.

A questo si aggiunge anche il cambio dell'ISEE, cioè la fascia di reddito sotto la quale si può ottenere il massimo dell'importo dall'assegno.

Per sapere ulteriori novità c'è il video della Redazione The Wam.

L'Assegno unico porta con sé altre piccole novità, come l'accesso all'assegno anche per chi ha più i 18 anni, ma solo se universitario, volontario o in cerca di lavoro.

Inoltre aumentano gli importi per i bonus previsti per chi ha a suo carico soggetti minori sofferenti di patologie disabilitanti.

Insomma, abbiamo davanti una serie di aumenti che stanno rendendo questa norma come la principale risorsa assistenziale assieme al Reddito di Cittadinanza e alla NASPI.

Anche perché rimarrete sorpresi nello scoprire con quanti miliardi delle casse dello Stato verrà finanziata! Un fondo del genere significa solo che la platea dei richiedenti sarà enorme: praticamente tutti potranno accedervi!

Però attenzione, stiamo parlando della versione Universale, cioè quella dopo il 31 dicembre 2021. Cioè quella a cui potrai far domanda dal 1 gennaio 2022.

Assegno Unico transitorio: ecco come funziona fino al 2022

L'Assegno unico per i figli diventa operativo, nella forma Universale, da gennaio 2022. Fino ad allora sarà solo Transitorio, e permetterà a tutti coloro che non hanno accesso agli Assegni per il Nucleo Familiare (ANF) di poter garantire un'entrata in più per la propria famiglia e per i figli a carico.

Questo è quanto previsto col Family Act di giugno 2021, specie davanti ai problemi economici dovuti alla pandemia da Covid, ancora ben manifesti nella popolazione.

L'Assegno Unico si presenta come un supporto economico per tutte le famiglie che hanno subito danni proprio dal Covid, e in futuro come incentivo alla natalità e ai nuclei familiari numerosi, anche davanti al fatto che negli ultimi anni l'Italia è sempre meno "fertile".

Per ottenere questo assegno, è necessario fare richiesta presso l'INPS (Istituto Nazionale di Previdenza Sociale) e seguire le procedure previste, in particolare la presentazione dell'ISEE, con annessa la DSU per i propri dati anagrafici.

A livello legislativo invece si dovrà ancora attendere il vaglio delle commissioni parlamentari, ma è molto probabile che tutte queste modifiche saranno già presenti nella Gazzetta entro fine anno, per poi essere operative dal 1 gennaio 2022.

Assegno unico per i figli: Draghi cambia gli importi! Ecco a quanto

L'Assegno unico transitorio prevedrà, fino al 31 dicembre 2021, l'erogazione di minimo 167,5 euro al mese per le famiglie con basso reddito e almeno uno o due figli a carico.

E massimo 217,8 euro al mese per le famiglie con basso reddito e più di tre figli a carico.

Per basso reddito intendo il fatto di avere un ISEE inferiore a 7.000 euro, sopra la quale quell'importo comincerà a scendere, fino a scomparire una volta superato i 40.000 euro.

In realtà, questo è quanto previsto dal Transitorio fino a fine anno. Dal 1 gennaio Draghi cambia tutto, importi compresi.

Dal 1 gennaio 2022 saranno previsti oltre 175 euro al mese per ogni figlio, se garantisci almeno 15.000 euro di reddito ISEE. E non solo! L'assegno arriverà a:

350 euro se due figli;

euro se figli; 610 euro se tre figli;

euro se figli; 970 euro se quattro figli.

O 1.090 se entrambi i genitori sono lavoratori, dato che verrà aggiunto un extra di 30 euro per ogni figlio.

Mentre, in caso di ISEE superiore a 40.000 euro potrai ancora ricevere l'assegno, cosa non prevista invece per la versione transitoria. Ma gli importi saranno:

50 euro se un figlio;

euro se figlio; 100 euro se due figli;

euro se figli; 165 euro se tre figli;

euro se figli; 330 euro se quattro figli.

Ma la madre, se ventunenne, potrà ricevere un bonus di 10 euro. E infatti l'Assegno Unico abbonda di extra.

Assegno Unico per i figli: pagamenti extra in arrivo!

L'Assegno unico Universale da gennaio 2022 abbonderà di extra come non mai, grazie a Draghi.

Un esempio è nel caso in cui, in una famiglia di 6 soggetti, con ben 4 figli a carico, entrambi i genitori sono lavoratori. In quel caso, l'assegno mensile arriverà a 1.090 euro al mese, dato che ci sarà un extra di 20 euro per ogni figlio all'intero di questo tipo di nucleo familiare.

Diversamente, si potrà avere un extra a questa cifra in caso di mamma giovanissima, cioè di almeno 21 anni. Si parla di 20 euro in più nell'importo dell'assegno.

A sua volta si aggiungono:

105 euro al mese in caso di figli in stato di non autosufficienza;

in caso di figli in stato di non 95 euro al mese in caso di figli in stato di disabilità grave;

in caso di figli in stato di 85 euro al mese in caso di figli in stato di disabilità media.

A questi si aggiunge l'indennità mensile di 50 euro in caso di figli maggiorenni disabili over 18 (ma con età inferiore a 21 anni).

A sua volta è possibile riceve comunque un indennizzo di 25, massimo 85 euro, anche per figli con più di 21 anni, ma solo entro i limiti ISEE previsti.

Però bisogna capire cosa si intende per maggiorenne.

Assegno unico per i figli maggiorenni: ecco a chi va da gennaio 2022

Come visto, per l'Assegno unico transitorio è previsto l'assegno per i figli maggiorenni, cioè per coloro che hanno più di 18 anni.

Con le ultime modifiche, l'Assegno ora spetta ai maggiorenni che però sono:

iscritti ad un corso universitario,

tirocinanti,

iscritti ad un corso professionale,

volontari del servizio civile universale,

lavoratori ma a basso reddito.

La scelta di incentivare i giovani, specie quelli a basso reddito, è curiosa, visto le ultime polemiche riguardante il fatto che non pochi giovani preferiscano prendere il Reddito di Cittadinanza piuttosto che scegliere di "lavorare". Dove "lavorare" si intende rischiare di avere un impiego sfruttato e sottopagato, come denunciato dal Fatto Quotidiano.

Comunque, al di là della questione dei giovani, il nodo è nei confronti delle famiglie e degli intestatari di queste famiglie.

In poche parole, che lavoro devono svolgere per avere accesso all'assegno.

Assegno unico per i figli: ma a chi tocca dal 2022?

Dal 2022, l'Assegno unico per i figli andrà a famiglie con intestatario del nucleo che rientra in queste categorie:

lavoratori autonomi,

autonomi, disoccupati,

coltivatori diretti,

diretti, coloni,

mezzadri,

titolari di pensione da lavoro autonomo,

da lavoro autonomo, nuclei che non possono godere dell’Assegno per il Nucleo Familiare.

Per la cronaca, prima dell'Assegno Unico, i lavoratori dipendenti, autonomi, i professionisti e gli incapienti non potevano accedere agli ANF.

L'essenziale è che tutti quanti possano godere comunque di un'attestazione ISEE per poter accedere all'assegno, oltre al fatto di avere a carico dei figli minori o maggiorenni.

In particolare, se nel caso del Transitorio si richiedeva come figli un range d'età che va dai 0 ai 18 anni, ora si potrà avere l'assegno anche al settimo mese di gravidanza.

Anche perché di recente è stato reso ancora più fattibile la compatibilità tra RDC e Assegno Unico.

Assegno unico per i figli e Reddito di Cittadinanza: ecco come funziona dal 2022

L'Assegno Unico Universale garantisce l'accesso all'RDC anche in casi di importo maggiore.

Ma solo entro i limiti reddituali previsti dall'articolo 4, comma 3, relativo al recente decreto-legge numero 79 del 2021.

Nel caso del percettore del Reddito di Cittadinanza, il limite reddituale previsto per il single affittuario è intorno a 9.360 euro. Limite che però va aggiustato, se non allargato, a seconda della composizione del nucleo familiare.

In poche parole, se hai figli minori, maggiorenni o soggetti sofferenti di patologie disabilitanti o non autosufficienti, aumenta il limite reddituale.

Perché la scala di equivalenza modifica la fascia ISEE, ma sarà l'INPS a provvedere al ricalcolo.

Per saperne di più, ti suggerisco questo approfondimento in merito alla Simulazione ISEE resa disponibile dal sito ufficiale dell'INPS.

Inoltre, c'è comunque il rischio di non incorrere nei tempi stabiliti per la ricezione dell'assegno.

Assegno unico per i figli: Draghi cambia le date! Ecco quando richiederlo

Per l'erogazione dell'Assegno Unico ci sono dei piccoli problemi. Perché era previsto fino a pochi mesi fa l'arrivo delle prime erogazioni già a gennaio 2022, quando in realtà sarebbero cominciare da marzo.

Questo perché è stato deciso di allungare con una proroga gli assegni familiari, andando fino a giugno 2022. Così come garantire fino a fine febbraio l'assegno temporaneo per i lavoratori autonomi.

Le date potrebbero creare dei problemi, ma il Governo Draghi ha comunque confermato una ricca misura finanziaria per questo assegno.

Già poco tempo fa si parlava di una cifra faraonica, di ben 20 miliardi per finanziarlo, praticamente la somma di Quota 100 e Reddito di Cittadinanza in un'unica soluzione.

Praticamente una follia, visto anche le difficoltà per finanziare le pensioni per il prossimo anno e i risultati abbastanza magri per il fondo adibito a Opzione Donna. E invece con l'assorbimento dei bonus bebè, bonus mamma domani e gli ANF, lo Stato potrà dotare degli Assegni unici fino a 15 miliardi per il 2022, e progressivamente arrivare a quasi 20 miliardi fino al 2029.

Pertanto, parola di Draghi, questa manovra potrebbe durare per almeno un settennato. Come quello del Presidente della Repubblica. Coincidenze?