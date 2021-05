Assegno unico per i figli: in via di definizione ancora le modalità di richiesta e di erogazione per questa misura universale a tutela delle famiglie con figli. Cosa sappiamo fino ad ora? Sicuramente che l'importo non sarà uguale per tutti. Infatti si prevede una corsa alla certificazione ISEE, per avere la certezza di ottenere il massimo in base alla composizione e alle condizioni economiche del proprio nucleo familiare. Nell'attesa del decreto attuativo, atteso per gennaio, parte una misura sostitutiva della quale potranno beneficiare i genitori che non fruiscono delle detrazioni fiscali e assegni familiari. Ecco come funziona e quali sono i principali bonus che verranno cancellati il prossimo anno.

L'assegno unico figli al momento viene acclamato e pubblicizzato con grande soddisfazione da parte del mondo politico, e non solo, come una grande conquista. In realtà analizzando il funzionamento di questa nuova agevolazione la domanda che sorge è: sarà davvero equa ed universale? L'obiettivo comune sembra essere quello di sostenere le famiglie e di promuovere la natalità, scoraggiata dalla mancanza di certezze economiche.

A tale proposito, includiamo anche il video dell'intervento di Mario Draghi all'incontro sulla crisi demografica "Stati Generali della natalità" lo scorso 14 maggio, durante il quale ha definito l'introduzione dell'assegno unico una "misura epocale".

Prima dell'ufficialità dell'assegno unico, ci sono diverse criticità da risolvere, che riguardano soprattutto la cancellazione degli altri benefici che attualmente i genitori possono ottenere. Tra bonus Inps e detrazioni fiscali. Inevitabilmente qualcuno sarà penalizzato anche perchè le risorse non sono illimitate.

Ci sono ovviamente però anche alcune note positive: per i lavoratori autonomi e con partita iva che avranno accesso a questo beneficio per i figli mentre prima non avevano diritto ai classici assegni familiari.

Stessa cosa anche per i dipendenti incapienti, che non potevano sfruttare le detrazioni irpef. Per la conferma che l'assegno unico arriverà di diritto anche per chi ha minori in affidamento. E infine per il fatto che sarà un bonus duraturo destinato anche a disoccupati e chi non ha altri tipi di reddito.

Vediamo quindi quali saranno gli esempi di importo che si potrà ottenere mensilmente in base all'ISEE e soprattutto quali saranno i bonus per genitori che verranno cancellati dal governo nel passaggio definitivo all'assegno unico.

L'Assegno unico figli parte a gennaio: come funzionerà

L'assegno unico è slittato ufficialmente a gennaio 2022. Tuttavia a luglio partirà una forma provvisoria per garantire un aiuto anche alle famiglie che attualmente non beneficiano delle detrazioni.

Per gli altri non sarà attivato prima del prossimo anno, con la motivazione che non ci sarebbe tempo sufficiente per adeguare la nuova misura e gradualmente eliminare le altre agevolazioni. In realtà un ritardo quasi annunciato visto che prima della decisione ancora non erano ben chiare e definite le condizioni, gli importi che sarebbero spettati in base alla situazione economica familiare.

Interesserà più di 11 milioni di genitori, beneficiari del nuovo assegno unico che potranno ricevere una quota fissa mensile più maggiorazioni differenziate in base al numero e all'età dei figli, e alla certificazione Isee. Fino a 21 anni di età se a carico, e in ogni caso fino ad un massimo di 250 euro.

Anche se, considerato il reddito medio statistico inferiore ai 30.000 euro, la maggior parte delle famiglie riceverà 160 euro per i figli minorenni e meno di 100 euro per quelli maggiorenni.

In attesa del decreto attuativo che dovrebbe chiarire meglio quanto spetterà in media ad ogni nucleo familiare, intanto qualcuno potrà beneficiare della misura provvisoria che ormai è in partenza. A partire dal prossimo luglio.

Assegno unico provvisorio a luglio: chi può richiederlo

Per garantire un tempo sufficiente di adeguamento tra vecchio sistema di detrazioni e bonus e assegno unico, i tempi si sono allungati. Per ora gennaio è il termine prestabilito a partire dal quale le famiglie potranno ottenere il nuovo beneficio universale.

Le modalità di richiesta ancora non sono state definite, anche se si parla di un automatismo e comunicazione dei dati su base anagrafe del comune di residenza.

La novità però è che in forma provvisoria verrà introdotta una misura "ponte" a partire da luglio. Potranno beneficiarne le partite iva i lavoratori autonomi e i disoccupati senza reddito. In pratica le categorie che adesso non accedono alle detrazioni fiscali e assegni familiari.

Sarà calcolato in maniera ridotta per il periodo sperimentale. Poi le stesse categorie rientreranno nella misura unica l'anno prossimo e gli importi rimodulati in base all'ISEE familiare. Per il momento si dovrebbe trattare di una detrazione ridotta applicata allo stesso modo di chi ne fruisce abitualmente in busta paga.

Importi che vanno da 140 euro circa fino a quasi azzerarsi per i redditi più alti.

Ancora in discussione però, se decidere di erogare un fisso per tutti, se obbligare tutti a calcolare l'isee entro luglio, o se basarsi sul reddito in base alle precedenti dichiarazioni.

Quali bonus saranno cancellati dall'assegno unico

Come primo provvedimento in seguito all'introduzione dell'assegno unico c'è la cancellazione degli assegni familiari ANF, che i lavoratori dipendenti percepiscono direttamente in busta paga. Ed è erogato anche ai disoccupati direttamente con il pagamento dell'indennità Naspi.

Ci sono anche le detrazioni per i figli a carico che valgono circa 15 miliardi, con i quali si intende appunto coprire parte del fabbisogno finanziario a garanzia dell'assegno unico.

Poi l'eliminazione di alcuni bonus per la maternità che attualmente vanno richiesti all'Inps: Il cosiddetto bonus bebè, e il bonus mamma domani che consiste in un premio da 800 euro che ogni donna in gravidanza può ottenere a partire dall'ottavo mese di gestazione, e infine l'assegno "terzo figlio" che viene erogato ai nuclei numerosi, e corrisposto, in presenza di almeno tra figli minori.

Sicuramente vista la situazione, l'introduzione dell'assegno unico a sostituzione di tutte le altre agevolazioni andrà a penalizzare alcune categorie di genitori. Principalmente le famiglie con più figli piccoli, a causa della scala di equivalenza. Inoltre genera dubbi il fatto di basare l'importo su limiti Isee e dunque andare a innescare un meccanismo non proprio equo. Per il fatto che il calcolo dell'Isee tiene conto di fattori diversi rispetto al solo reddito percepito.

L'assegno unico: I limiti dell'ISEE

A questo punto, se le cose dovessero restare così come sono state annunciate, fino al decreto attuativo, l'assegno unico potrebbe presentare delle criticità. Come ad esempio i forti limiti che caratterizzano i benefici legati alle certificazioni Isee.

Questo da una parte potrebbe anche disincentivare la ricerca attiva del lavoro di uno dei due genitori che al momento risulti disoccupato. O a trovare attività in nero, proprio per non gravare sul reddito e ridurre il bonus. Inoltre andrebbe a colpire le famiglie a basso reddito ma con risparmi in banca o con più di una casa di proprietà.

Legare questo assegno al reddito familiare, comporterà sicuramente una corsa alla certificazione Isee. Con successivo intasamento degli uffici, e ritardi. Ovviamente prevedibili a gennaio, in quanto mese nel quale si rinnova l'Isee ordinario per tutti, visto che scade il 31 dicembre di ogni anno. Ultimo, ma non meno importante, il problema che il certificato Isee, spesso non fotografa esattamente la situazione reale.

Infatti quello ordinario si riferisce sempre ai redditi dei due anni precedenti la dichiarazione, e per ottenere quello corrente occorre almeno che la variazione sia stata del 25% in meno. E che si possa certificare di aver perso un lavoro o l'indennità di disoccupazione.

A conti fatti, l'assegno universale per i figli sarà certamente utile a molte famiglie, ma non sembra una vera e propria rivoluzione per il welfare o la soluzione per rilanciare la natalità.

Ovviamente 150 euro al mese non bastano per crescere un figlio, non basteranno nemmeno per offrire ai più giovani una visione ottimistica del futuro. Grazie alla quale si potrà tornare a fare figli. Per questo occorre che il governo lavori anche sul garantire solide certezze che riguardano soprattutto la stabilità del lavoro e le pari opportunità.