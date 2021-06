Dal 1° luglio 2021 arriva la misura "ponte" per le famiglie: l'assegno unico per i figli spetta ai nuclei con figlio da zero a 18 anni che non percepiscono altri sostegni al reddito. Cambiano gli importi e i beneficiari: si possono ottenere fino a 653 euro al mese per le famiglie con tre o più figli. Ecco le novità.

Il nuovo assegno unico per i figli a carico parte ufficialmente dal 1° luglio 2021: la misura “ponte” che accompagna le famiglie fino a dicembre di quest’anno, però, è un po’ diversa dall’assegno unico vero e proprio, che entrerà a regime solo dal 1° gennaio 2022. Infatti, come stabilisce la bozza presentata in Consiglio dei Ministri, in un primo momento l’assegno unico viene erogato solo per i bambini da zero a diciotto anni ed è destinato alle famiglie – che percepiscono o meno gli assegni familiari – in possesso di un ISEE inferiore ai 50 mila euro.

Dunque, come ha spiegato con soddisfazione la Ministra per le Pari Opportunità e per la Famiglia Elena Bonetti, citata da La Repubblica:

Due milioni di nuclei che prima non ricevevano nulla, da luglio avranno un assegno. Quattro milioni che già ricevono avranno una maggiorazione. Si tratta di un passo deciso nella direzione dell'universalità che è il principio fondante della misura.

Anche gli importi della misura “ponte” saranno variabili al variare dell’ISEE (annullati al di sopra dei 50 mila euro) e del numero dei figli: si parte da un minimo di 30 euro (maggiorazione per coloro che percepiscono già gli assegni familiari) fino a un massimo di 653 euro per le famiglie con almeno 3 figli.

Come funziona l’assegno unico per i figli che le famiglie possono ricevere dal 1° luglio 2021? Ecco chi sono i beneficiari, quali sono i requisiti per ottenere il bonus figli, quali sono gli importi e le modalità di presentazione della domanda: qui trovi tutte le informazioni utili.

Assegno unico: misura “ponte” fino a dicembre 2021

È approdata in Consiglio dei Ministri la bozza della misura “ponte” che accompagnerà le famiglie verso l’assegno unico universale, che arriverà solo a partire da gennaio 2021. Dal 1° luglio, però, Elena Bonetti (ministro per le Pari Opportunità e per la Famiglia) ha annunciato con soddisfazione un’altra misura per le famiglie: il bonus figli va da un minimo di 30 euro a un massimo di 217,80 euro al mese per ogni figlio.

Importi variabili al variare dell’ISEE, con alcune maggiorazioni per i figli successivi al secondo e per i figli con disabilità. Ma attenzione: la misura ponte è destinata ai nuclei familiari con figli fino a 18 anni, mentre con la riforma fiscale (a partire dal 2022), l’assegno unico andrà assegnato anche alle famiglie con figli fino a 21 anni.

Questa misura è pensata soprattutto per chi non percepisce già gli assegni familiari, mentre questi ultimi riceveranno soltanto un’integrazione. La domanda va presentata seguendo le indicazioni che l'Inps descriverà entro il 30 giugno 2021, ma vediamo con ordine a chi spetta, quali sono gli importi e come si richiedere il nuovo assegno unico per i figli a carico.

Assegno unico 2021: a chi spetta il nuovo bonus

L’assegno unico universale, previsto dalla legge 46 del 2021, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 6 aprile 2021 delega il Governo ad adottare un decreto attuativo al fine di:

riordinare, semplificare e potenziare le misure a sostegno dei figli a carico attraverso l’assegno unico e universale.

Stando al contenuto della bozza, una parte delle risorse stanziate per finanziare la misura ponte spetta, in particolare, ai nuclei che non sono beneficiari degli assegni al nucleo familiare; la restante parte, invece, va a integrare un bonus già esistente.

Dunque, dei 3 miliardi a disposizione, saranno 1 miliardo e 580 milioni le risorse destinate a circa 2 milioni di famiglie che attualmente non beneficiano di altri sostegni al reddito: si tratta, nel dettaglio di soggetti inattivi o disoccupati, beneficiari del Reddito di Cittadinanza, lavoratori autonomi o dipendenti esclusi dagli altri bonus per i figli a causa dell’elevato reddito familiare.

La restante parte delle risorse sarà destinata, invece, alle famiglie che percepiscono gli assegni familiari, circa 4 milioni, per le quali è prevista una maggiorazione di circa 37,50 euro per il primo e secondo figlio, 70 euro per i figli dal secondo in poi.

I beneficiari della misura “ponte”, secondo le stime del Governo, saranno 1,8 milioni di nuclei familiari, per un totale di circa 2,7 milioni di minori.

I requisiti ISEE per richiedere l’assegno unico 2021

La bozza presentata in Consiglio dei Ministri contiene anche i primi requisiti da soddisfare per poter richiedere la misura “ponte” da luglio 2021.

L’assegno unico per i figli spetta quindi ai nuclei in possesso dei seguenti requisiti:

con un figlio da zero a 18 anni a carico, anche se non convivente;

a carico, anche se non convivente; possiedono un ISEE non superiore a 50 mila euro all’anno.

Il soggetto richiedente, genitore o tutore, deve inoltre soddisfare le seguenti condizioni:

essere cittadino italiano, europeo o extraeuropeo, ma titolare di permesso di soggiorno di lungo periodo o per motivi di lavoro o ricerca di durata almeno pari a 6 mesi;

essere residente in Italia (da almeno due anni, anche non continuativi) e domiciliato in Italia;

pagare regolarmente le tasse in Italia.

Sono esclusi tutti i nuclei familiari in possesso di un ISEE superiore a 50 mila euro all’anno (almeno in questa prima fase). Il bonus figli, invece, è compatibile con il Reddito di cittadinanza e con altre misure a beneficio delle famiglie erogate da Province o Comuni. Nel caso del Reddito di cittadinanza, l’importo dell’assegno unico viene sottratto dalla quota di reddito destinata ai figli.

Assegno unico figli 2021 fino a 653 euro: gli importi

Gli importi dell’assegno unico in arrivo da luglio 2021 saranno più bassi rispetto alla misura che entrerà regime dal 1° gennaio 2021, che prevede un assegno da 250 euro al mese per i figli fino a 21 anni.

La misura ponte, lo ribadiamo, è destinata ai ragazzi fino a 18 anni e può avere un valore medio di 167,50 euro al mese per il primo figlio, con possibili maggiorazioni per i figli successivi al secondo e per i disabili. Gli importi, comunque, vengono modulati in base all’ISEE.

La tabella da seguire è quella allegata al decreto depositato in Consiglio dei Ministri, che riportiamo (in breve) qui sotto:

per le famiglie in possesso di un ISEE fino a 7 mila euro è previsto un bonus pari a 167,50 euro al mese per il primo e il secondo figlio, con una maggiorazione del 30% per i figli successivi (dal terzo in avanti). In questo modo si possono ottenere fino a 653 euro al mese nel caso di tre figli;

è previsto un pari a per il primo e il secondo figlio, con una maggiorazione del 30% per i figli successivi (dal terzo in avanti). In questo modo si possono ottenere fino a 653 euro al mese nel caso di tre figli; per una famiglia con un ISEE attorno ai 15 mila euro , invece, gli importi vengono ridotti a 83,50 euro per il primo e il secondo figlio;

, invece, gli importi vengono ridotti a per il primo e il secondo figlio; per una famiglia con un ISEE superiore a 40 mila euro gli importi si riducono ulteriormente a 30 euro al mese per il primo e il secondo figlio.

Nel caso di figli portatori di disabilità accertata, infine, il Governo ha previsto un aumento degli importi di 50 euro.

Maggiorazioni sull’assegno: a chi spettano?

La Legge di Bilancio per il 2021 ha finanziato con nuove risorse il Fondo assegno universale e servizi alla famiglia aggiungendo ulteriori 3 miliardi di euro per il 2021 e 5 miliardi di euro per il 2022.

Con queste risorse sono state programmate delle maggiorazioni sull’assegno – previste e descritte dall’articolo 5 della bozza del decreto. Le maggiorazioni sono destinate ai lavoratori dipendenti che sono già beneficiari degli assegni familiari. In particolare, sono previsti 37,50 euro in più per le famiglie che hanno fino a due figli a carico, mentre si prevede l’erogazione di un assegno da 70 euro per le famiglie che hanno più di tre figli.

Come si richiede e quando arriva?

Una successiva comunicazione dell’Inps chiarirà le modalità di presentazione delle domande direttamente online sul portale dell’istituto, entro e non oltre il 30 giugno 2021. Per ottenere il bonus figli, comunque, ci si potrà rivolgere anche ai Caf o ai Patronati.

La decorrenza dell’assegno parte dal mese stesso di presentazione della domanda: tuttavia, le famiglie che richiederanno il beneficio entro il 30 settembre 2021 potranno ricevere anche gli arretrati calcolati da luglio di quest’anno.

L’assegno unico non concorre alla determinazione del reddito e viene erogato tramite bonifico domiciliato o caricato direttamente sul conto corrente del beneficiario. Può anche essere erogato in misura pari al 50% per ciascun genitore affidatario.

Caos Caf: l’allarme arriva dagli uffici pubblici

Sono sempre più stretti i tempi per richiedere l’ISEE in modo tale da poter beneficiare della misura “ponte” prevista dal Governo. La direzione dei Caf italiani, registrando un boom di richieste, ha scritto alla ministra Elena Bonetti, al ministro del Lavoro Andrea Orlando e al presidente dell’Inps Pasquale Tridico: è stato registrato un aumento del 26% delle richieste, ovvero 5,7 milioni di richieste in più rispetto allo scorso anno.

A tal fine sono stati stanziati 30 milioni di euro per sostenere gli uffici pubblici in questo periodo particolarmente carico di lavoro.

Assegno unico universale: cosa cambia dal 2022

In un primo momento, da luglio a dicembre, l’assegno unico universale non andrà a cancellare le detrazioni e i bonus che attualmente sono previsti per i figli (bonus bebè, bonus mamma domani, detrazioni per i figli a carico). Da 1° gennaio 2022, invece, con l’entrata in vigore del vero e proprio assegno universale, questi bonus verranno superati e inglobati nella nuova misura. Conferma la ministra per le pari opportunità Elena Bonetti:

Per ora le detrazioni e le altre misure in essere, come assegno natalità e dote mamma, restano. Nessuno perderà nulla.

Da gennaio 2022 il nuovo assegno unico per i figli verrà assegnato a tutte le mamme dal settimo mese di gravidanza e fino al compimento dei 21 anni di età del figlio per sostenere la sua indipendenza, ma solo in caso di studio o disoccupazione. Saranno previsti importi variabili al variare dell’ISEE, con maggiorazioni per i figli successivi al secondo e per i portatori di disabilità accertata.

Un successivo decreto attuativo, emanato dal Ministero della Famiglia, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, fisserà gli effettivi importi dell’assegno universale e i requisiti ufficiali per poter ottenere la nuova misura per le famiglie. Nessuno resterà escluso: di qui l’idea di aggiungere l’aggettivo “universale” al nuovo bonus.