È l’INPS a dare comunicazione ufficiale delle modifiche dell'assegno unico previste per chi ha figli disabili. Ma c'è molto di più. Tante novità assegno unico si profilano all'orizzonte, con importi maggiorati per tutti e, da questo momento in poi, con distinzioni anche in base all’età. Ecco tutti i dettgali, le nuove soglie Isee e le modalità per la presentazione della domanda.

Arriva il D.L. 73/2022 che modifica il decreto legislativo 230/2021, per ciò che riguarda l’assegno unico e universale che, in vista del 2023, appare stravolto.

È l’INPS a darne comunicazione ufficiale con messaggio 3518 del 27 settembre 2022.

Le modifiche riguardano, in particolar modo, i nuclei familiari con figli a carico affetti da disabilità maggiorenni.

Passiamo in rassegna, nel paragrafo a seguire, quelli che sono i nuovi importi e le condizioni da rispettare, all’interno del nucleo familiare.

Altri importanti cambiamenti si intravedono all’orizzonte, per ciò che riguarda invece l’ammontare dell’assegno unico spettante per ogni figlio, da questo momento in poi con distinzioni in base all’età.

Ecco tutti i dettagli e, in conclusione, le modalità da seguire per richiedere il sostegno anche senza Isee.

Assegno unico: novità per i disabili, retroattive da marzo 2022

Si tratta dell’ultimo aggiornamento in merito a tale tematica, dal momento che il messaggio INPS di riferimento risale al 27 settembre scorso.

La modifica interviene a favore delle famiglie con figli disabili a casa, prevedendo ora una maggiorazione pari a 120€ sull’importo spettante dell’assegno unico, se l’Isee è inferiore a 25.000€.

Come specifica l’articolo 38 di tale D.L. 73/2022, tali disposizioni sono retroattive già a partire dallo scorso mese di marzo 2022.

Questo sta a significare che per tutte le domande pervenute entro e non oltre il 30 giugno 2022, allora l’INPS avrà cura di provvedere ai conguagli del caso, relativamente alle rate spettanti e già erogate, a partire da quella data in poi.

E per le domande presentate dopo la data del 1°luglio 2022? L’istituto di previdenza sociale nazionale rassicura sul fatto che, in tal caso, gli importi risultano già aggiornati, in linea con le disposizioni emanate da tale decreto.

Ci sono inoltre disposizioni in merito a nuclei familiari orfanili, in sostanza quelli in cui un disabile grave è titolare di pensione perché orfano di un genitore deceduto.

C’è un’ulteriore novità che merita di essere messa in rilievo. Grazie a quanto stabilito col nuovo decreto, l’assegno unico che spetta ai disabili maggiorenni viene equiparato a quanto già previsto per i minorenni.

Un figlio con disabilità merita un sostegno, anche economico, e a prescindere da quella che è la sua età anagrafica.

Allo stato attuale della situazione, risultano integrate anche le mensilità a venire di gennaio e febbraio 2023, dal momento che successivamente ci saranno ulteriori cambiamenti e l’applicazione degli importi previsti originariamente.

Infatti, si procederà con l’applicare nuovamente la maggiorazione di 80 euro mensili, per i figli maggiorenni disabili fino al compimento del ventunesimo anno di età, e di 85 euro mensili per i figli maggiorenni disabili di età pari o superiore a 21 anni.

Assegno unico, nuovi importi 2023 per tutti

All'ordine del giorno, nell’agenda di Giorgia Meloni, la leader del partito Fratelli d’Italia che ha vinto le ultime elezioni politiche 2022, ci sono senza dubbio gli incentivi alla natalità e alla genitorialità, con tutto ciò che comportano a livello di sostegno economico e bonus per le famiglie con figli a carico.

In particolare, per ciò che riguarda l’assegno unico, ovvero la misura di welfare sociale che più ha stravolto le sorti delle famiglie italiane in questi ultimi anni, sono in arrivo veri e propri stravolgimenti.

L’importo certamente aumenta, per tutti, anzi possiamo affermare che quasi raddoppia.

Infatti, il prossimo Governo metterà sul tavolo da lavoro l’approvazione dell’aumento delle somme da erogare ogni mese, differenziando l’aiuto economico anche in base all’età.

Stando alle attuali proposte, l’assegno unico per l’intero primo anno di vita del bambino, sarà di almeno 300 euro al mese, contro i 175 attuali.

In seguito, il tetto massimo varierà, passando almeno a 190€ e a un massimo di 260€ mensili, fino al raggiungimento della maggiore età.

Tale somma rappresenta l’importo massimo a cui è possibile accedere, quindi con Isee non superiore a 15 mila euro annui, allo stato attuale. Man mano, si procederà con scalare la somma, in proporzione all’aumentare del reddito Isee.

Anche in merito a tali soglie, si prospettano variazioni, verosimilmente a 16.200€ come minima e 43.200€ come massima.

Assegno unico: come fare domanda, anche senza Isee

L’altra importante novità che riguarda l’assegno unico, a partire da gennaio 2023, sta nel fatto che il rinnovo della domanda, ai fini dell’erogazione, risulterà automatico.

In sostanza, nel momento in cui l’Inps riceve i dati riguardanti la situazione reddituale del nucleo familiare, l’istituto di previdenza sociale calcola i nuovi importi spettanti e li eroga automaticamente.

L’unico adempimento da ottemperare resta dunque quello della presentazione della DSU e Isee 2023, senza necessità di dover nuovamente inoltrare la richiesta a chi di dovere.

L’assegno unico si ottiene anche senza Isee, con regolare bonifico bancario o postale, a cadenza mensile, come avviene per tutti gli altri.

In tal caso, l’importo minimo spettante è quello previsto per i redditi più elevati ed equivale a 50 euro al mese. Nella proposta governativa, al vaglio in queste ore, c’è la possibilità che anche tale contributo minimo venga innalzato.

