Per l’Assegno Unico INPS ancora novità. L’istituto ha comunicato la riduzione delle cifre: ecco perché e tutte le novità in merito.

Non c’è vita facile per l’assegno Unico INPS oggetto di continue modifiche. E’ stato comunicato una riduzione degli importi già dal prossimo accredito.

Ad aprile 2024 i beneficiari dell’Assegno Unico riceveranno l’importo tenendo in considerazione le caratteristiche specifiche della famiglia.

Nel dettaglio l’assegno unico spetta come beneficio economico a tutte le famiglie che hanno figli a carico fino al 21esimo anno di età.

Ormai si sa che tale beneficio è andato a sostituire i vecchi assegni familiari, e tutti i bonus che in precedenza spettavano alle famiglie.

Ma dalla sua entrata in vigore le cifre hanno subito una serie di modifiche.

Anche il prossimo pagamento subirà delle variazioni, stavolta in negativo. Alcuni sfortunati vedranno ridursi le cifre dell’agevolazione.

Scopriamo perché e cosa sta succedendo.

Assegno Unico Inps, cifre più basse per questi sfortunati. Ecco cosa sta succedendo

Continue le novità sul fronte dell’Assegno Unico. Anche per il rateo di aprile sono previste delle modifiche nelle cifre di accredito ma questa volta in riduzione.

La misura, messa in campo dal governo Draghi a favore delle famiglie con figli a carico a partire dal settimo mese di gravidanza fino ai 21 anni, ha subito nel corso degli anni alcune modifiche circa gli importi e le soglie ISEE di accesso ampliando cosi la platea dei beneficiari.

Da aprile 2024 saranno tanti gli italiani che riceveranno un assegno unico più basso.

Ma nessuna preoccupazione perché non si tratta di un vero e proprio taglio ma il motivo è puramente contabile. Non si saranno insieme all’erogazione delle tariffe base nessun arretrato.

Quindi a partire dal prossimo mese l’accredito sarà fatto nell’importo standard.

Eventuali variazioni in aumento saranno motivati solo in presenza di nuove nascite o cambiamenti nei limiti ISEE.

In particolare le cifre previste sono relative ad:

una quota variabile progressiva che parte da 199,4 euro per ciascun figlio minore con ISEE fino a 17.090,61 euro, ad un minimo di 57 euro per ciascun figlio minore in assenza di ISEE o con ISEE pari o superiore a 45.574,96 euro.

Ma quando verrà pagato l’assegno Unico Inps? Generalmente le date stabilite sono sempre le stesse suddivise in 3 scaglioni.

Il primo scaglione partirà con gli accrediti il 17 aprile, per proseguire poi il 18 e il 19 per chi ha già beneficiato dell'Assegno in passato

Altra data da segnare è relativa alla fine del mese successivo rispetto a quello di presentazione della domanda per le famiglie che invece hanno fatto domanda successivamente o per le quali si sono verificati dei cambiamenti.

Ecco come verificare gli importi con esattezza

Per verificare con esattezza le date di accredito dell’Assegno Unico e i relativi importi è possibile utilizzare diversi canali: dal sito, all’app fino al servizio disponibile all’interno dell’App IO.

E’ possibile accedere al sito INPS con le proprie credenziali SPID, CIE o CNS.

All’interno dell’Home Page sarà quindi necessario consultare il Centro Notifiche per verificare di aver ricevuto comunicazione del pagamento per il mese in corso o per eventuali arretrati.

Inoltre nel servizio dedicato, nella voce “Consulta e gestisci le domande già presentate”, è possibile visionare le date di accredito cliccando sul tasto “Dettaglio”.

Qui è possibile visionare i pagamenti e verrà inoltre visualizzato il codice fiscale del figlio beneficiario dell’assegno unico ed anche le mensilità erogate così come l’importo accreditato.