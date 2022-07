Assegno Unico e Universale interessato da importanti novità. Stando alle ultime informazioni fornite dall’INPS, si allarga la platea delle famiglie beneficiarie dell’assegno per i figli a carico. A cambiare è anche la modalità di presentazione della domanda. Vediamo insieme quali sono gli ultimi aggiornamenti.

Fioccano le novità sull’Assegno Unico e Universale entrato il vigore lo scorso gennaio. Il contributo tanto atteso dai nuclei familiari con all’interno figli entro i 21 anni di età non smette di far parlare di sé. E questa volta le notizie che arrivano dall’INPS sono tutte positive.

Oltre all’estensione a nuovi beneficiari, è stata approvata una modalità di richiesta nuova di zecca.

Per mantenere fede al programma di innovazione tecnologica previsto dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), l’INPS ha dato il via libera alla presentazione della domanda per richiedere l’Assegno INPS grazie all’applicazione INPS Mobile scaricabile su qualsiasi smartphone e tablet.

Accedere alla stessa è molto semplice: una volta scaricata l’applicazione, basta effettuare il login inserendo le credenziali valide per l’accesso al sito internet ufficiale dell’INPS (SPID o CIE).

Non è richiesta l’autenticazione per accedere, invece, alla piattaforma dedita alla simulazione dell’importo dell’Assegno Unico, calcolato prendendo in considerazione l’ISEE del nucleo familiare richiedente, il numero di figli a carico e la condizione economica dei membri facenti parti del nucleo.

Ma procediamo con ordine per evitare di fare confusione.

Prima ci soffermeremo nel capire quali sono questi nuovi beneficiari dell’Assegno Unico, analizzando anche gli esclusi, per poi passare alla nuova modalità di presentazione delle domande confermata dal messaggio INPS n. 2925 del 22 luglio 2022

Ecco gli ultimi aggiornamenti e tutte le novità a riguardo.

Assegno Unico, ultime dall’INPS: conferma per questi nuovi beneficiari e cambia la domanda

Ancor prima di vedere come cambia la procedura da seguire per presentare la domanda utile al riconoscimento dell’Assegno Unico da parte dell’INPS, è importante capire chi sono questi nuovi beneficiari della misura.

L’allargamento della platea dei fruitori dell’Assegno Unico per i figli a carico trova conferma con il messaggio numero 2591 dell’INPS in caso di genitori stranieri.

In particolare, la comunicazione chiarisce quali sono i titoli necessari, oltre a quelli di soggiorno, per garantire l’accesso alla misura anche dei cittadini stranieri.

Volendo entrare nel merito dei chiarimenti forniti dall’INPS sui nuovi beneficiari dell’Assegno Unico, sono ammessi nella platea di beneficiari della misura per i figli a carico chi dispone di titoli comprovanti lo svolgimento di un lavoro subordinato o stagionale di durata non inferiore ai 6 mesi, ma non solo.

Nell’elenco dei nuovi beneficiari c’è spazio anche per i cittadini stranieri che fornisco assistenza ai minori, ai sensi dell’art. 31, comma 3, del T.U., se in possesso del titolo rilasciato per gravi problematiche riguardanti lo sviluppo psicofisico dell’assistito, prendendo in considerazione l’età anagrafica dello stesso e le sue condizioni di salute.

E poi ancora, per chi dispone di un titolo di protezione speciale (rilasciato nei casi in cui sussista il rischio di tortura o persecuzione se si opta per il rientro nel Paese d’origine), oltre che per i casi speciali (violenza o sfruttamento) con titolo rilasciato ai sensi degli artt. 18 e 18 bis del T.U.

A questi nuovi beneficiari, in possesso dei titoli di soggiorno sopra elencati, è permesso l’accesso all’Assegno Unico e Universale stando alle ultime notizie rese pubbliche dall’INPS.

INPS, Assegno Unico: chi sono gli esclusi

Visti quali sono i titoli di soggiorno che autorizzano nuovi beneficiari a richiedere l’Assegno INPS, passiamo agli esclusi dalla prestazione.

L’accesso all’Assegno Unico non è garantito ai titolari del permesso di attesa occupazione, disciplinato all’art.22 del Decreto Legislativo numero 286/198 e dall’art. 37 del Decreto del Presidente della Repubblica numero 394 del 1999 e connesse modificazioni.

Stessa disciplina viene applicata ai titolari di permessi di studio, tirocinanti, studenti, alunni, per tirocinio e formazione professionale, visite, turismo e affari.

Assegno Unico, ultime dall’INPS: come cambia la domanda? Ecco la nuova modalità

Concludiamo la nostra disamina sulle novità INPS del mese di luglio analizzando la nuova modalità di richiesta prevista per richiedere l’Assegno Unico e Universale.

Come indicato nel messaggio INPS numero 2925 del 22 luglio 2022, alle classiche modalità messe a disposizione per presentare domanda d’accesso all’Assegno Unico (tramite sito internet o contact center INPS) va ad aggiungersi un nuovo servizio di richiesta tramite l’app “INPS Mobile”, da scaricare sul proprio cellulare o tablet.

Fatto questo e inserire le credenziali SPID oppure CIE, occorre recarsi nella Homepage e cliccare su “Assegno Unico e Universale per i figli a carico” per accedere al servizio.

Lo stesso permette di presentare una nuova domanda o di verificare lo stato di un’istanza già presentata.