L'assegno unico e universale non partirà dal 1° gennaio 2022: il rischio rinvio è concreto a causa delle chiusure natalizie e dei ritardi nell'adozione delle istruzioni operative per la richiesta del bonus. Da quando si potrà richiedere l'assegno universale e cosa cambia nel 2022? Ecco le ultime novità e le date di partenza del nuovo bonus famiglia.

Dal 1° gennaio arriva l’assegno universale 2022, un nuovo bonus famiglia destinato a tutti i nuclei con almeno un figlio a carico di età inferiore ai 21 anni. Purtroppo, alcuni rumors paventano la possibilità di un rinvio dell’assegno unico e universale.

Se, infatti, il Governo deve ancora approvare il decreto attuativo della misura, rimane il nodo ISEE: le famiglie dovranno aggiornarlo al 2021, ma con le chiusure natalizie dei CAF e degli uffici pubblici si rischia di ritardare le operazioni a dopo il 7 gennaio 2021. Il Governo, quindi, potrebbe posticipare l’entrata in vigore del nuovo assegno universale 2022.

Che cosa aspettarsi e cosa può cambiare: quando arriva l’assegno universale 2022 e da quando si potrà richiedere? Come funziona il nuovo bonus per le famiglie: a chi spetta, quali sono gli importi, come cambia la busta paga e quali sono le differenze rispetto all’assegno temporaneo. La guida completa.

Assegno universale 2022: nuovo bonus famiglia in arrivo!

A partire dal 1° gennaio 2022 viene introdotto il nuovo assegno universale 2022, una misura che sarà destinata a tutte le famiglie con figli a carico fino a 21 anni. Il nuovo bonus per la famiglia avrà un importo maggiore dell’assegno temporaneo, in quanto andrà a inglobare una serie di bonus che attualmente si possono richiedere.

L’assegno unico e universale ha un valore variabile al variare dell’ISEE e del numero dei figli a carico, con maggiorazioni previste per i ragazzi disabili (per i quali non vale il limite d’età di 21 anni) e per le giovani madri.

Ogni mese, a partire dal 2022, le famiglie possono ottenere un sostegno dallo Stato per i propri figli. Ma andranno a perdere alcuni bonus attualmente in vigore: assegno familiari, detrazioni per i figli a carico, bonus mamma domani, bonus bebè, bonus asilo nido.

Assegno universale 2022 a rischio rinvio: perché?

Tuttavia, inizia a pavimentarsi l’ipotesi di un ulteriore rinvio dell’entrata in vigore dell’assegno universale per i figli a carico. Parliamo di “ulteriore rinvio”, in quanto la misura doveva già entrare in vigore dal 1° luglio 2021, ma a causa di ritardi nell’adozione dei provvedimenti, il Governo ha preferito spostare al nuovo anno la novità.

Ad oggi, però, c’è la possibilità di assistere a una nuova proroga della misura, dovuta al fatto che moltissime famiglie dovranno aggiornare l’ISEE 2020 – in scadenza al 31 dicembre 2021 – per poter richiedere l’assegno universale.

Il problema è che al 1° gennaio, chiaramente, i CAF e gli uffici pubblici preposti a tal fine saranno chiusi. La riapertura potrebbe essere fissata al 7 gennaio. Inoltre, alla data di riapertura potrebbero verificarsi affollamenti e ritardi negli adempimenti, con conseguenze sull’assegno universale.

A ciò occorre aggiungere anche il plausibile ritardo dell’INPS nella pubblicazione delle istruzioni per l’effettuazione delle domande. Come risolvere l’enorme caos e il rischio di un rinvio dell’assegno universale?

Assegno unico universale 2022: quando partirà?

Una possibile soluzione sarebbe quella di mantenere valido anche l’ISEE dell’anno precedente, ma così facendo si penalizzerebbero comunque i nuclei familiari che non sono riusciti a richiederlo in tempo.

Altrimenti, sarebbe necessario posticipare l’entrata in vigore dell’assegno universale e mantenere attivi – nel frattempo – gli attuati bonus famiglia (assegni al nucleo familiare e detrazioni per i figli a carico).

D’altronde i tempi per la discussione della legge delega 46/2021 sono molto stretti e la misura in arrivo segnerà una “riforma epocale” per l’Italia. Occorre arrivare pronti e fissare le regole in modo chiaro.

Come ha chiarito anche la Ministra per la Famiglia, Elena Bonetti:

Daremo tutto il tempo necessario per presentare domanda, senza perdere gli arretrati. Accompagneremo la fase di transizione tra le vecchie misure e il nuovo assegno.

Assegno universale 2022: chi può richiederlo?

Sono almeno 9 milioni i nuclei familiari che potranno richiedere il nuovo assegno universale per i figli a carico. Come dice l’aggettivo stesso, il bonus sarà “universale” e riguarderà tutti i lavoratori a prescindere dalla tipologia contrattuale che possiedono.

Se l’assegno temporaneo era riservato solo ad alcune categorie di soggetti, il bonus universale per i figli lo potranno richiedere tutti indistintamente: lavoratori dipendenti o autonomi, disoccupati, incapienti, percettori del reddito di cittadinanza. Nessuno resterà escluso.

Il requisito fondamentale per ottenere l’assegno universale, chiaramente, è la convivenza con il figlio (di età massima pari a 21 anni) e il fatto che quest’ultimo risulti a carico dei genitori (ovvero che possieda un reddito annuale inferiore a 4 mila euro).

Si ipotizza anche la corresponsione dell’assegno universale, in misura ridotta, direttamente ai figli dai 18 ai 21 anni. Ma questi ultimi dovranno essere inseriti in un percorso di formazione professionale, scolastico o lavorativo, risultando comunque a carico dei genitori.

Assegno universale 2022: più soldi per le famiglie!

Dopo aver delineato i beneficiari del nuovo bonus per la famiglia, arriviamo al punto cruciale: quali sono gli importi dell’assegno universale e come cambia la busta paga nel 2022?

Alcune anticipazioni, in attesa dell’approvazione del decreto attuativo, sono state pubblicate dal Sole 24 Ore.

Il quotidiano economico ha specificato che gli importi del nuovo bonus saranno variabile al variare dell’ISEE. Dunque, come avvenuto per l’assegno temporaneo, anche per quello universale le famiglie meno abbienti otterranno un assegno superiore rispetto ai nuclei familiari più agiati.

Per una soglia ISEE inferiore a 15 mila euro, per esempio, verrà corrisposto un assegno pari a 175-180 euro al mese, che potrebbero salire di circa 80-90 euro dal terzo figlio in poi, ovvero fino a 250 euro al mese in caso di famiglie numerose (con tre o più di tre figli).

Al contrario, una famiglia che possiede un ISEE superiore a 40 mila euro, potrà ottenere un assegno mensile pari a 40-50 euro.

Ma quale sarà l’impatto sulla busta paga dei lavoratori dipendenti?

Assegno universale 2022: busta paga ridotta da gennaio?

Certamente gli importi andranno al ribasso: nel 2022 la busta paga potrebbe essere più magra a causa dell’eliminazione delle detrazioni per i figli e degli assegni familiari.

Per chiarire la questione, riportiamo un esempio tratto dal quotidiano economico sopra citato.

Consideriamo un nucleo familiare al cui interno di trova un genitore con contratto a tempo indeterminato e con reddito superiore a quello del coniuge, e cin due figli minorenni a carico.

A fine anno la sua busta paga potrebbe essere ridotta di 293 euro in considerazione del fatto che verranno eliminati 143 euro di detrazioni e ulteriori 75 euro di assegni al nucleo familiare (più altri 75 euro di maggiorazioni previste dal decreto numero 79 dell’8 giugno scorso).

Tuttavia, secondo le previsioni del Ministero dell’Economia e delle Finanze, il nuovo assegno universale dovrebbe andare a penalizzare un numero di famiglie ridotto rispetto a quelle che otterranno la misura.

Andranno a perderci, secondo le prime stime, circa 200 mila nuclei familiari, per i quali saranno corrisposte maggiorazioni per i mesi successivi.

Assegno universale e bonus genitori: in che cosa consiste?

Se ciò non bastasse, all’assegno universale si affiancherà anche un bonus da assegnare ai genitori dei ragazzi, qualora siano entrambi occupati.

Nel caso in cui una coppia di genitori entrambi lavoratori richieda l’assegno universale, infatti, a pesare sull’ISEE familiare sarebbero ben due redditi e ciò andrebbe a decurtare l’assegno per i figli.

Per non penalizzare il lavoro femminile, quindi, il Governo sta pensando di corrispondere un bonus alle famiglie nelle quali entrambi i genitori sono lavoratori. Secondo le prime indiscrezioni si tratterebbe di una maggiorazione di circa 30 euro sull’importo dell’assegno.

Ma l’intento è quello di favorire l’occupazione femminile e consentire pari opportunità a mamma e papà. A tal fine, la Ministra Elena Bonetti ha annunciato anche l’estensione del congedo parentale per i papà da 10 giorni a tre mesi.

Come richiedere l’assegno universale all’INPS?

Come avvenuto per l’assegno temporaneo per i figli, anche l’assegno universale 2022 andrà richiesto direttamente all’INPS. Solo i percettori del reddito di cittadinanza non dovranno inoltrare la domanda: il contributo viene riconosciuto d’ufficio a tutti i beneficiari.

Per inoltrare la domanda all’INPS è necessario essere in possesso dell’ISEE 2021, oltre a dichiarare la composizione del nucleo familiare. Le erogazioni verranno eseguite successivamente ai controlli effettuati direttamente dall’INPS.

Per i percettori del reddito di cittadinanza l’assegno mensile verrà erogato direttamente sulla Carta RdC in occasione della ricarica del mese. Tutti gli altri, invece, riceveranno un bonifico direttamente sull’IBAN indicato nella domanda.

Ulteriori indicazioni pratiche per la presentazione delle richieste verranno fornite dall’INPS non appena verrà emanato il decreto attuativo della misura. Potrebbero verificarsi rinvii o ritardi negli adempimenti burocratici.

Assegno unico temporaneo: ultimi giorni per ottenere gli arretrati!

Mentre si attendono novità sul nuovo assegno universale, sono gli ultimi giorni per richiedere gli arretrati dell’assegno temporaneo per i figli!

Grazie alla proroga del Governo, infatti, c’è tempo fino al 31 ottobre 2021 (la scadenza originale era al 30 settembre 2021) per ottenere le mensilità arretrate di luglio, agosto e settembre. Le famiglie potrebbero ottenere più soldi in questo modo!

Tuttavia, l’assegno unico temporaneo prosegue, e le domande si possono inoltrare all’INPS fino al 31 dicembre 2021. Le istanze presentate dopo il 31 ottobre, però, non permettono di ottenere gli arretrati, ma danno diritto all’erogazione della mensilità corrente e delle successive.

Per conoscere tutti i dettagli sull’assegno temporaneo per i figli (a chi spetta, come funziona, importi e tabelle INPS) è possibile leggere gli articoli dedicati sul nostro sito.