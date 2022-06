Non è difficile trovare un'assicurazione auto economica oggigiorno! Ma può diventarlo se non si sta attento a certi piccoli dettagli! Se vuoi risparmiare per bene con l'RC Auto, dovrai stare attento a molti fattori, e anche a come leggere certe offerte online.

Se cerchi un'assicurazione auto economica, ci sono diverse offerte che puoi valutare direttamente online!

Ormai tutti i servizi si stanno spostando su Internet, e non a torto: con un click puoi trovare un sacco di offerte per la tua assicurazione auto, anche molto convenienti se cerchi un RC Auto che costi il meno possibile e soddisfi tutte le tue richieste.

Anche questo mese non mancano le proposte da parte delle più importanti compagnie assicurative, ma è meglio stare attenti non tanto al prezzo, ma a quello che offrono tra servizi, assistenza e protezione.

Purtroppo una polizza economica non sempre garantisce una protezione soddisfacente, anzi c'è il rischio di ritrovarsi con un tipo di sinistro che potrebbe non essere coperto dalla polizza, o addirittura finire col dover ripagare la compagnia.

Assicurazione auto: cerchi la più economica? Occhio alle offerte online

Se cerchi un'assicurazione auto economica, per tua fortuna Internet è dalla tua parte!

Ci sono inoltre molti siti che raccolgono e indicizzano le offerte per l'assicurazione auto proprio per venire incontro alle esigenze dell'utente. Uno dei siti più famosi nel campo della raccolta delle proposte assicurative è Segugio.it, e infatti ci riferiremo a lui in merito alle statistiche delle offerte.

In genere le offerte più recenti propongono prezzi abbastanza equilibrati, che vanno dai 173 euro ai 285 euro.

Ma in questi casi a fare la differenza è la proposta dei servizi e delle protezioni. Tutte garantiscono la la responsabilità civile per danni cagionati involontariamente, più il ricorso dei terzi in caso di incendio, esplosione o scoppio del veicolo.

Ma il massimale potrebbe non essere molto conveniente, perché in alcuni casi si limita a soli 150.000 euro, contro una media di oltre un milione di euro, nel caso di danni alle persone.

Altra problematica di queste assicurazioni auto economiche potrebbe essere nel caso in cui venga richiesta la guida esperta o il diritto di rivalsa.

Molte polizze richiedono un conducente che garantisca tot anni di esperienza, e un passato pressoché immacolato da sinistri e incidenti. Per loro la compagnia in generale è più clemente, e riduce il canone annuo, arrivando anche a prezzi pressoché assurdi per quanto sono convenienti.

Di contro, non ammettono soggetti con anni di esperienza vicini allo zero, come i neopatentati, o (a volte) chi, pur patentato da anni, ha meno di 26 anni.

Su di loro può abbattersi il cosiddetto "diritto alla rivalsa", ovvero di richiedere all'assicurato un risarcimento per gli importi liquidati.

Non sempre è prevista, perché dipende anche da quanto paghi di polizza RC Auto. Di solito è un "difetto" che trovi spesso nelle polizze più convenienti, e può arrivare a richieste da 3000-5000 euro, e non sempre per motivi comprensibili, come aver compiuto un sinistro perché in stato di ebrezza o sotto stupefacenti, ma anche per il solo fatto di essere un conducente diverso da quello autorizzato.

Di contro, è difficile trovare una compagnia che non faccia rinuncia del diritto di rivalsa nel caso in cui si sia responsabile di un sinistro e si ritrova con la patente scaduta.

Assicurazione auto economica: conviene quella che costa di meno? Ecco come non risparmiare affatto

Non è facile trovare un'offerta assicurativa economica, compatibile con le proprie tasche, specie in un periodo come quello che stiamo vivendo.

Per fortuna le compagnie assicurative sono coscienti di questo, e fanno in modo di proporre per l'assicurazione auto un'offerta sempre più economica, e sempre più a portata delle tasche dei lavoratori medi, specie per chi deve usare l'auto ogni giorno.

Però molte offerte giocano molto su due aspetti: il massimale previsto per danni a persone e cose, e il prezzo.

Puoi trovarti offerte che costano meno di un telefono, anche intorno ai 124-130 euro, e che ti permettono di accedere ad un massimale addirittura di 10 milioni di euro, o di 1,22 euro nel caso di copertura per danni alle cose.

Ma il problema non è mai il prezzo, ma i requisiti d'accesso. Bisogna leggere bene il contratto, e valutare, come detto sopra, cosa succede se:

è previsto il diritto di rivalsa ,

, il conducente non ha una guida esperta,

la classe di merito in entrata è abbastanza alta.

Tutte le offerte che troverai su Internet possono avere, in fondo alla stipula del contratto, un importo totalmente diverso, perché alla fine la polizza dovrà essere fatta su misura non tanto del tuo portafogli, ma del tuo profilo di rischio. E quello potrebbe farti schizzare il prezzo in maniera del tutto imprevista.

Assicurazione auto: come si ottiene una polizza economica? Dipende dal profilo di rischio

L'assicurazione auto economica è un obiettivo molto ambito oggigiorno, ma non sempre basta la sola ricerca online.

Le compagnie offrono delle polizze auto anche a prezzi stracciati, l'abbiamo visto poco sopra, ma ogni assicuratore deve anche capire che tipologia di guidatore sta richiedendo la polizza: se uno affidabile, esperto nella guida e con riflessi e una condizione psicofisica adeguata; o un neopatentato, o addirittura un soggetto con un passato di sinistri e incidenti vari.

Si parla infatti di profilo di rischio, e questo può fare la differenza in sede di stipula del contratto. I dettagli di questo profilo di rischio riguardano sia l'auto (es. anno di immatricolarzione, alimentazione, cilindrata), sia il conducente (sesso, età, residenza).

In particolare, un dettaglio può veramente rendere un'assicurazione auto più economica: l'esperienza alla guida. Se ricordi, una delle offerte RC Auto che avevamo descritto precedentemente era molto conveniente, ma lo è per chi garantisce una guida esperta.

Proprio i neopatentati sono quelli che si ritrovano col rischio di pagare una polizza auto abbastanza costosa. Ma per fortuna abbiamo dei consigli su come risparmiare meno sulla polizza.

Assicurazione auto economica: consigli su come pagare meno la polizza!

L'assicurazione auto può essere economica anche solo facendo degli accorgimenti in sede di stipula, o anche prima, durante la selezione.

Intanto partiamo dal fatto che puoi passare alla concorrenza anche senza provvedere ad avvisare l'assicurazione che hai con la tua attuale compagnia, come precisa Facile.it. Ogni anno hai fino a quindici giorni prima della scadenza per autorizzare o il rinnovo o il passaggio ad un'altra compagnia assicurativa.

Già da questo puoi capire se rinnovarla o provvedere a trovare un'offerta migliore, magari con dei servizi che non ti servono, come la Kasko se hai una guida sicura e una macchina modesta, o la scatola nera, se non hai un chilometraggio medio molto contenuto.

Prima avevamo parlato del rischio di ritrovarsi un'assicurazione auto non molto economica, se stipuli la polizza come neopatentato. E' logico da parte di un assicuratore valutare un soggetto alle prime armi, e fresco di patente, come uno statisticamente incline a fare più sinistri, rispetto ad uno con una guida più sicura ed esperta, e quindi uno che può risultare alla compagnia molto "costoso" in caso di risarcimenti.

Va detto però che anche il neopatentato può avere diritto ai benefici della Legge Bersani del 2007, che permette di avere accesso ad una classe di merito inferiore rispetto a quella prevista per chi accede per la prima volta. Addirittura, dal 2020, è stabilita la classe CU 14, anche se il prezzo può variare in sede di stipula. Ricordiamo che più una classe è bassa, più l'assicurazione auto costa meno.

Ma attenzione. Per beneficiare della Legge Bersani, il conducente:

dovrà essere già assicurato;

essere il proprietario/intestatario dell'auto già assicurata ;

; essere il proprietario di un auto da assicurare, ma vale solo per il familiare convivente già assicurato.

Questo serve per avere così facendo la classe di merito relativa anche all'auto già assicurata. Altrimenti, se sei neopatentato, sarà difficile risparmiare sull'assicurazione auto.