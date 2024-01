Asta del mercato tutelato per il gas: ecco come funziona e cosa cambia

Come funziona l'asta del mercato tutelato per il gas? Per la luce ci sono già 20 operatori in gara, ma per il gas la situazione è diversa.

Il 10 gennaio si è svolta l'asta per l'assegnazione della fornitura di energia elettrica agli utenti non vulnerabili del mercato tutelato. Cosa accade, invece, per il gas? Vediamo come funziona.

Come funziona l'asta del mercato tutelato per il gas?

Per quel che riguarda l'energia elettrica, gli utenti non vulnerabili del mercato tutelato che alla data dell’1 luglio 2024 non avranno ancora scelto un operatore di mercato libero saranno soggetti al risultato dell'asta del mercato tutelato. L'asta si è svolta mercoledì 10 gennaio, alla presenza degli operatori in gara. L'assegnazione definitiva, salvo imprevisti come ricorsi e contenziosi, sarà il 6 febbraio.

Il territorio italiano è stato suddiviso in 26 zone e ad ognuna, tramite l'asta, verrà assegnato un singolo operatore tra i 20 in gara. Tre i criteri di accesso per i fornitori: una base minima di 100mila clienti al 30 giugno 2023, massimo 7 lotti su 26 aggiudicabili e fino a 5 volte la base clienti iniziale.

I fornitori che vincono la gara saranno responsabili dell'erogazione della corrente agli utenti non vulnerabili del mercato tutelato in un regime transitorio. Stiamo parlando del Servizio a tutela graduali, che resterà in vigore fino al 31 marzo 2027. Questo significa che gli utenti del tutelato, se non avranno optato per il libero alla data di scadenza, riceveranno il gas dalla società vincitrice.

Niente asta del mercato tutelato per il gas: si passa alla tariffa placet

Il mercato tutelato del gas è terminato il 10 gennaio 2024 per cinque milioni e mezzo di utenti non vulnerabili, ossia che non sono poveri, malati, anziani o residenti in zone disagiate. Coloro che non sono ancora passati al mercato libero non resteranno senza fornitura, ma continueranno a ricevere il gas dal loro fornitore abituale.

La tariffa, però, sarà placet, acronimo di Prezzo Libero A Condizioni Equiparate di Tutela. Definita in parte da Arera, sulla base base della media dei valori del Prezzo unico nazionale (Pun), l'offerta è obbligatoria per tutti i fornitori di energia e gas. Gli utenti, ovviamente, potranno disdire questo contratto in qualsiasi momento per entrare nel mercato libero. L'11 gennaio 2024 ci sarà un'assegnazione provvisoria, mentre il 6 febbraio ci sarà quella definitiva.

Al momento, sembra che le tariffe più care siano a Roma e al Sud, mentre quelle più convenienti si registrano a Milano, Bolzano, Trento e Trieste.