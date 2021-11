QuAstraZeneca, che fino ad ora, durante la pandemia, ha fornito sempre il suo vaccino senza scopo di lucro e senza farci un profitto, ha deciso di iniziare a guadagnare dalla fornitura del suo vaccino d'ora in poi. Il gigante di big pharma ha già firmato alcuni accordi a scopo di lucro per il prossimo anno e prevede di ricavare "un modesto reddito dal vaccino". Ma, visto che si sono anche altri medicinali su quali l'azienda punterà, vediamo se conviene investire nei suoi titoli.

Il gigante di big pharma ha già firmato alcuni accordi a scopo di lucro per il prossimo anno e prevede di ricavare come lo chiama l'azienda "un modesto reddito dal vaccino".

La società aveva sempre dichiarato che avrebbe iniziato a guadagnare con il vaccino solo quando il Covid non sarebbe stato più una pandemia, ma sarebbe diventato endemico. E secondo l'azienda, infatti, a questo punto siamo fuori dalla pandemia.

Il suo amministratore delegato Pascal Soriot ha affermato che il virus è diventato a tutti gli effetti endemico.

Ma l'azienda ha assicurato che il vaccino continuerà ad essere fornito senza scopo di lucro solo ai paesi più poveri del mondo.

Astrazeneca: "Siamo fieri di aver protetto la salute globale"

Il signor Soriot aveva detto in precedenza: "Abbiamo deciso di fornirlo senza scopo di lucro, perché la nostra massima priorità era proteggere la salute globale e non ho alcun rimpianto per non aver realizzato un profitto quando tutti i nostri concorrenti lo hanno realizzato sin da subito". L'azienda ha subìto anche moltre critiche per questa decisione.

Soriot ha affermato che il loro vaccino, sviluppato con l'Università di Oxford, ha salvato un milione di vite in tutto il mondo e questo lo rende fiero.

"Non me ne pento assolutamente", ha detto Soriot. "Come azienda siamo orgogliosi dell'impatto che abbiamo avuto: abbiamo salvato milioni di ricoveri ospedalieri e la squadra continua a fare un lavoro eccezionale". Inoltre ha aggiunto: "Il virus sta diventando endemico, il che significa che dobbiamo imparare a conviverci. Ora è il momento di iniziare a fare un modesto profitto. Non un enorme guadagno, ma un modesto profitto".

Ci saranno prezzi differenziati a seconda dei paesi ai quali si fornirà il vaccino, in modo da essere certi che sia accessibile per tutti.

AstraZeneca prevede di fornire 250 milioni di dosi del suo vaccino al programma Covax per i paesi in via di sviluppo. Perché, ricordiamolo, mentre paesi come il nostro si stanno preparando alla terza dose, i paesi poveri come l'Africa non hanno iniziato nemmeno la prima.

Vaccini Covid: le altre aziende farmaceutiche hanno già fatto enormi profitti e continuano a farli!

Altri produttori di vaccini, tra cui Pfizer e Moderna, hanno già realizzato profitti dai loro vaccini e hanno concesso solo una infinitesimale parte al programma Covax.

AstraZeneca ha dichiarato: "L'azienda si aspetta ora di guadagnare progressivamente il vaccino a una redditività modesta man mano che vengono ricevuti nuovi ordini dai paesi".

La società ha registrato ricavi per i primi nove mesi dell'anno di $ 25,4 miliardi (£ 19 miliardi), ma ha affermato che i suoi margini di profitto complessivi sono diminuiti, principalmente a causa della fornitura del vaccino contro il Covid-19 al prezzo di costo.

AstraZeneca ha affermato che un aumento dei profitti nel quarto trimestre dal vaccino contro il Covid-19 compenserebbe finalmente i costi relativi allo sviluppo di un trattamento anticorpale per il Covid-19, poiché ha mantenuto invariate le previsioni di profitto complessive per l'anno. Venerdì, però, le azioni del gigante di big pharma sono scese di oltre il 4%.

Astrazeneca sta lavorando sulle terapie anticorpali

AstraZeneca sta creando una divisione separata per i vaccini e una per le terapie anticorpali.

La nuova divisione, che sarà guidata dal vicepresidente esecutivo per l'Europa e il Canada Iskra Reic, sarà dedicato al vaccino COVID-19 e alla combinazione di anticorpi a lunga durata d'azione nonché ad un nuovo vaccino che affronta molteplici varianti e altre cure per le malattie virali respiratorie.

La decisione di avviare una nuova attività arriva dopo 18 mesi davvero problematici per l'azienda. I problemi di produzione hanno costretto la società a tagliare le consegne nell'Unione Europea quest'anno, facendo iniziare anche una battaglia legale.

Per non parlare del fatto che i governi europei ad un certo punto hanno anche limitato l'uso del vaccino Astrazeneca a determinati gruppi di età a causa di legami con coaguli di sangue estremamente rari. I regolatori, inclusa l'Organizzazione mondiale della sanità (OMS), hanno affermato, tuttavia, che i benefici complessivi del vaccino superano qualsiasi rischio.

Anche la richiesta di approvazione da parte degli Stati Uniti di AstraZeneca sta impiegando troppo tempo ad arruvare. Infatti ora che i viaggi negli stati uniti sono ricominciati, solo per i vaccinati, sono esclusi i vaccinati con Astrazeneca perché non è mai stato approvato in America.

AstraZeneca, comunque, ad onor del vero, è il più grande fornitore di vaccini nel programma COVAX per i paesi poveri sostenuto dall'OMS.

Conviene investire in azioni Astrazeneca in questo momento?

Nel secondo trimestre le vendite del vaccino sono più che triplicate a $ 894 milioni rispetto ai primi tre mesi dell'anno, rendendolo uno dei prodotti più venduti della casa farmaceutica.

Secondo alcuni, l'argomentazione dell'azienda secondo cui la pandemia stia entrando in una fase endemica, è un po' prematura. A livello globale le infezioni e i decessi sono in aumento e l'Organizzazione mondiale della sanità non pensa che la pandemia sia finita. Oxfam infatti accusa Astrazeneca di aver infranto le sue promesse di vendere il vaccino al costo fino alla fine della pandemia.

L'azienda invece è di parere contrario, sente di aver fatto la sua parte. Ritiene inoltre di aver adempiuto ai suoi obblighi nei confronti dell'Università di Oxford, che ha sviluppato la scienza originale alla base del vaccino,

Ieri, AstraZeneca ha annunciato i risultati del terzo trimestre. Le sue azioni venerdì erano in calo, ma ci sono buoni motivi per essere rialzisti.

I mercati di tutto il mondo si stanno riprendendo dalla pandemia di coronavirus e con così tante grandi aziende che commerciano prodotti a quelli che sembrano prezzi "scontati", ora potrebbe essere il momento per gli investitori esperti di fare affari potenziali.

Che tu sia un investitore principiante o un professionista esperto, decidere quali azioni aggiungere alla tua lista di acquisti, non è cosa facile.

Il team di analisti di The Motley Fool UK ha selezionato cinque società su cui investire e che sono perfetti per qualsiasi portafoglio ben diversificato.

Astrazeneca integra Alexion: ottima mossa

Il fatturato del trimestre è stato di 9,9 miliardi di dollari, con un aumento del 48% rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso. Ciò è stato guidato in parte grazie all'acquisizione e all'integrazione di Alexion, un'azienda farmaceutica americana con sede a Boston, Massachusetts, specializzata in farmaci orfani per il trattamento delle malattie rare.

Nonostante ciò, è stata osservata una buona crescita percentuale in più segmenti dall'inizio dell'anno. Le vendite di prodotti sono aumentate del 29%, le entrate della divisione oncologia sono aumentate del 16% e le entrate CVRM sono aumentate del 10%. Questo dovrebbe permettere all'azienda si soddisfare le linee guida fissate ad inizio anno.

La società sta andando abbastanza bene e comunque continuerà a produrre e vendere vaccini. Non sarebbe una cattiva idea investire in titoli Astrazeneca in questo momento. E con così tante grandi aziende che continuano a negoziare a quelli che sembrano essere prezzi "scontati", ora potrebbe essere il momento per gli investitori esperti di accaparrarsi alcuni potenziali affari.

I nuovi farmaci antitumorali stanno vendendo bene e stanno avendo successo. Nel frattempo, l'attenzione alle vendite dei mercati emergenti si sta dimostrando un vero successo per farmaci conosciuti come Nexium, Pulmicort e Symbicort. Con la pipeline ricca di nuovi trattamenti in fase finale di sperimentazione, il futuro sembra luminoso.

Vale la pena notare che il focus di quest'anno è l'acquisizione di Alexion, che è stata completata a metà luglio ed è il più grande affare mai realizzato dal colosso farmaceutico.

Astrazeneca e Alexion: la sfida di guadagnare sui farmaci per le malattie rare

Per come la vediamo, la logica dell'accordo poggia su tre pilastri fondamentali. In primo luogo, le malattie rare sono un'area fondamentalmente attraente del mercato farmaceutico. In secondo luogo, questa maggiore scala consentirà all'azienda combinata di ottenere risparmi sui costi e operare in modo più efficiente. E terzo, la potente rete di distribuzione globale di Astrazeneca può aumentare rapidamente le vendite dei trattamenti di Alexion.

Le malattie rare sono, per definizione, non comuni. In passato spendere milioni, forse miliardi, nella ricerca di un farmaco per curare poche decine di migliaia di pazienti in tutto il mondo non aveva senso finanziario. L'attenzione si concentrava sempre sui trattamenti per malattie comuni, come l'asma, con pazienti che si estendono a decine di milioni. Di conseguenza, solo il 5% circa delle malattie rare ha dei trattamenti dedicati e approvati.

Più recentemente questo atteggiamento è cambiato. Sebbene le principali malattie possano avere grandi mercati, attirano anche molta concorrenza. Ciò significa che le singole aziende farmaceutiche possono ritrovarsi con una fetta relativamente piccola di una grande torta. La concorrenza nelle malattie rare è molto più bassa: un'azienda farmaceutica che sviluppa un trattamento per una malattia precedentemente non trattata finirà probabilmente per servire l'intero mercato e probabilmente potrà anche presentare un prezzo più alto, almeno in fase di avvio.

Nel complesso pensiamo che Astrazeneca sia abbastanza ben posizionata. È troppo presto per dire se l'accordo con Alexion esprimerà il suo potenziale, ma un forte core business ha superato bene la crisi, mentre l'acquisizione potrebbe sostenere la crescita e i flussi di cassa futuri. Se tutto va secondo i piani, il futuro è luminoso. Perché non approfittare per investire in quest'azienda?