Buone notizie per centomila contribuenti che potranno accedere ad un nuovo aumento di 1.500 euro in più direttamente sul proprio conto corrente bancario oppure postale. Ma cosa sta succedendo davvero? Chi potrà accedere ai nuovi soldi sul conto corrente che arrivano addirittura a 1.500 euro? Ecco tutto quello che c’è da sapere sull’aumento dei risparmio sul conto corrente!

È delle ultime ore la bellissima notizia che si sta diffondendo tra la stampa e i giornali in merito a centinaia di migliaia di contribuenti che si sono ritrovati a vedere sul proprio conto corrente un aumento dei propri risparmi di 1.500 euro. È chiaro quindi che l’intera popolazione residente nel territorio nazionale ora si ritrova a domandarsi: cosa succede al conto corrente? Chi può effettivamente accedere all’aumento i 1.500 euro in più sul proprio conto corrente?

Tuttavia, per poter rispondere a tutte queste domande è necessario fare un passo indietro e riprendere alcune disposizioni fondamentali che la stessa squadra di Governo italiano aveva deciso di approvate e confermare in vista dell’intero anno 2021, che ormai volge a termine.

Si tratta, effettivamente, di una decisione che era stata intrapresa da parte dell’esecutivo alla cui guida vi era il predecessore dell’attuale Presidente del Consiglio dei Ministri, Mario Draghi. Stiamo parlando infatti del leader del Movimento 5 Stelle, Giuseppe Conte, il quale, attraverso l’approvazione e l’effettiva pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della Legge di Bilancio dell’anno 2021, ha portato avanti una serie di misure ritenute dalla squadra di Palazzo Chigi essenziali al fine di garantire una completa ripresa del paese, nel momento particolarmente segnato del Coronavirus.

Dunque, al fine di comprendere effettivamente quali saranno le persone che saranno effettivamente coinvolte da un aumento dei risparmi e dei soldi presenti sul proprio conto corrente bancario oppure postale di ben 1.500 euro, è necessario proprio fare riferimento ad una misura contenuta nella precedente Manovra finanziaria che era stata approvata in vista dell’attuale anno in corso. Stiamo parlando del famoso Super Cashback.

In questo senso, all’interno del seguente articolo, saranno forniti ulteriori dettagli ed approfondimenti in relazione alle caratteristiche di questo bonus e contributo, attraverso cui attualmente centinaia di migliaia di famiglie italiani e di cittadini maggiorenni stanno ricevendo un aumento dei soldi presenti sul conto corrente bancario o postale di ben 1.500 euro. In tal senso, vedremo nel dettaglio, all’intero dei prossimi paragrafi, anche le indicazioni che saranno rispettate dalla squadra dell’esecutivo al fine di identificare chi saranno i fortunati che potranno accedere al super cashback di 1.500 euro.

Conto corrente: è in arrivo un aumento dei soldi di 1.500 euro in più a dicembre

Come appunto annunciato anche all’interno della premessa del seguente articolo, sono sempre di più le persone che negli ultimi giorni e nelle ultime ore stanno ricevendo dei soldi in più all’interno del proprio conto corrente, indipendentemente dal fatto che si tratti di un conto corrente bancario oppure postale.

A questo proposito, è chiaro che sono sempre di più anche i cittadini che venendo a conoscenza di questa situazione e dell’aumento dei risparmi per centinaia di migliaia di persone, si ritrovano a domandarsi quali siano le cause e le motivazioni che hanno portato un aumento dei risparmi di ben 1.500 euro.

Ebbene, si tratta dell’ultimo effetto del famoso Piano Cashless, sulla base delle proposte e delle disposizioni che erano state contenute all’interno della recente Manovra finanziaria 2021, elaborata da parte del Governo Conte.

In tal senso, nonostante la fine inaspettata e frettolosa che purtroppo ha coinvolto il cashback ed il super cashback, alcuni effetti di questo programma governativo sono ancora in atto. È il caso infatti del Super Cashback, il quale consisteva appunto nell’erogazione di ben 1.500 euro nei confronti di una platea di cittadini ben ristretta, soltanto centomila fortunati che avranno raggiunto le prime posizioni della classifica, sulla base del numero di transazioni elettroniche effettuate in uno specifico periodo.

Le novità sui 1.500€ in più sul conto corrente degli italiani grazie al Super Cashback

Dunque, secondo quanto riferito anche all’interno dell'articolo di Conto Corrente Online dedicato proprio all’aumento di 1.500 euro sul proprio conto corrente, con l’arrivo di dicembre e delle imminenti festività natalizie e di fine anno, sono in arrivo sul proprio conto corrente soldi da parte dello Stato, che corrispondono ad un ammontare pari a 1.500 euro, uguale per ogni contribuente.

Effettivamente, sulla base delle caratteristiche del Super Cashback - di cui tratteremo, sottolineando le peculiarità e gli aspetti essenziali, nei prossimi paragrafi - il Ministero dell’Economia e delle Finanze sta finalmente provvedendo all’erogazione e agli accrediti sul conto corrente di tutti i soggetti aventi diritto al bonus derivato dal Piano Cashless.

Tuttavia, per comprendere al meglio chi saranno i centomila contribuenti che saranno così fortunati da poter accedere agli aumenti del conto corrente di 1.500 euro, occorrerà leggere attentamente i prossimi paragrafi dell’articolo, in cui saranno offerti ulteriori approfondimenti in relazione alle caratteristiche di questo contributo economico, nonché i requisiti e le condizioni che dovranno essere rispettate dai cittadini al fine di avere diritto al super cashback di 1.500 euro.

Le caratteristiche del Super Cashback di 1.500 euro: come funziona

Secondo quanto è stato riportato anche all’interno dello stesso portale governativo legato al programma Cashless Italia, il Super Cashback di 1.500 euro rappresenta un bonus che potrà essere destinato ed erogato esclusivamente nei confronti di 100.000 cittadini, sulla base di un’apposita classifica che durante tutto il periodo compreso tra il primo gennaio 2021 ed il 30 giugno 2021 si è aggiornata incessantemente.

A questo proposito, è chiaro che vista la sospensione avvenuta per il bonus cashback ed il Super Cashback con la formazione e la nomina del nuovo esecutivo di Mario Draghi, il seguente contributo fa riferimento esclusivamente al primo periodo, ovvero quello del semestre legato al primo periodo dell’anno in corso.

In tal senso, i cittadini che risultano essere vincitori del super cashback potranno accedere al sostegno economico direttamente attraverso un accredito sul proprio conto corrente, ovvero mediante il bonifico sull’IBAN che era stato precedentemente indicato al momento della registrazione dell’utente al Programma Cashback.

Chi potrà ottenere l’aumento di 1.500 euro sul conto corrente entro il 31 dicembre

È attraverso la classifica del cashback che è possibile comprendere quali siano effettivamente i centomila contributi fortunati che potranno accedere all’aumento dei risparmi sul proprio conto corrente di 1.500 euro attraverso il Super Cashback.

In questo senso, potranno avere diritto all’accesso al super cashback dal valore di 1.500 euro che sarà corrisposto direttamente sul proprio conto corrente, soltanto quei cittadini che hanno raggiunto fino a 100 mila transazioni economiche effettuate attraverso la modalità di pagamento elettronica.

A questo proposito, all’interno di un nucleo familiare, ciascun componente potrà concorrere ad accedere al super cashback, avendo la possibilità di cumulare gli importi.

Dunque, per poter comprendere effettivamente se si ha diritto ad accedere ai 1.500 euro sul proprio conto corrente, ciascun cittadino vincitore riceverà un’apposita comunicazione da parte dell’ente gestore dei pagamenti, in cui gli sarà notificata la vincita dei soldi.

Il contesto generale degli aumenti dei risparmi sul conto corrente grazie al Piano Cashless

Dunque, come detto in precedenza, a partire dal primo gennaio 2021, la squadra dell’esecutivo precedentemente guidata dall’attuale leader di Movimento 5 Stelle, ovvero Giuseppe Conte, ha deciso di approvare una nuova misura contenute all’interno del Piano Cashless Italia.

In tal senso, occorre sottolineare che si trattava di un programma attentamente predisposto ed organizzato con l’obiettivo di incentivare maggiormente l’utilizzo dei metodi di pagamento tracciabili ed elettronici, che vengono garantiti esclusivamente mediante l’uso di carte di credito, carte prepagate, bancomat, carte di debito e applicazioni di pagamento.

In effetti, il bonus cashback ed il bonus Super cashback si ponevano come obiettivo da un lato quello di riuscire a contrastare in maniera più efficace l’evasione fiscale che molto spesso caratterizza attività commerciali ed esercizi pubblici di qualunque genere, influenzata soprattutto dall’uso dei contanti da parte dei clienti.

Dall’altro, lato il secondo obiettivo fondamentale era anche quello di riuscire ad offrire ai cittadini italiani che avrebbero appunto effettuato almeno 50 pagamenti elettronici, un aiuto economico, mediante il rimborso per ciascuna transizione effettuata.

Addio al Cashback nel 2022: quali sono le ultime notizie sul bonus per l’anno prossimo

Come prevedibile, il piano Cashless che era stato approvato dalla precedente squadra di Governo di Giuseppe Conte non è mai stata vista di buon occhio da parte del nuovo esecutivo dell’ex banchiere di Banca Centrale Europea, Mario Draghi. Proprio per questo motivo, poco dopo la formazione del nuovo Governo e la sua nomina come Presidente del Consiglio dei Ministri, apparse chiara la sua forte opposizione alle varie misure contenute all’interno del Programma Cashless Italia, ovvero il Cashback e il Super Cashback.

Ora che le disposizioni che sono state contenute all’interno della nuova Manovra finanziaria 2022 sono ormai rese pubbliche, è stato confermato ulteriormente l’addio definitivo del cashback a partire dal prossimo anno 2022, già preannunciato con la sospensione temporanea che era avvenuta dal 30 giugno 2021.

Dunque, per questo motivo, il Ministero dell’Economie e delle Finanze sarà tenuto a rispettare soltanto i rimborsi legati al super cashback che ancora non sono stati accreditati sui conti corrente dei 100 mila partecipanti al programma, i quali hanno rispettato tutte le condizioni esplicitate dal Governo e che durante il primo gennaio fino al 30 giugno di questo anno, hanno effettivamente completato il maggior numero di transazioni economiche attraverso metodi di pagamento elettronici e tracciabili.