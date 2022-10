Come risparmiare sulla ricarica per le auto elettriche? Conviene ancora sfruttare le colonnine di ricarica in casa oppure è più vantaggioso recarsi presso i punti di ricarica pubblica? Ecco alcuni consigli e trucchi per ricaricare le auto elettriche spendendo il meno possibile nonostante i rincari sui costi dell'energia.

Hai acquistato un’auto elettrica e hai la necessità di ricaricare la batteria: meglio optare per le colonnine di ricarica elettrica pubblica presso i parcheggi di Autogrill o centri commerciali, oppure sfruttare il proprio punto di ricarica in casa? Come si può risparmiare?

Ebbene, con la diffusione delle auto elettriche anche in Italia – a gennaio 2022 se ne contavano poco più di 244 mila sulle strade –, moltissimi cittadini si vedono obbligati ad effettuare la ricarica periodica della batteria. Esiste un trucco che permette di risparmiare sulla ricarica delle auto elettriche: qual è e come sfruttarlo?

Cerchiamo di capire se conviene ancora sfruttare le colonnine di ricarica pubbliche, oppure se si risparmia di più sfruttando il punto di ricarica presso la propria abitazione. Con questo trucco si possono risparmiare moltissimi soldi…

Auto elettriche: come risparmiare sulla ricarica

Con i prezzi dell’energia elettrica in rialzo da diversi mesi, moltissimi cittadini che hanno acquistato un’auto elettrica si stanno chiedendo se sia ancora conveniente questa alternativa rispetto all’auto tradizionale. In realtà, anche i prezzi di benzina e diesel sono attualmente in rialzo (a ottobre 2022), motivo per cui i rincari non incidono particolarmente sulla scelta tra elettrico o endotermico.

Una domanda altrettanto importante da porsi, invece, è la seguente: come risparmiare sulla ricarica delle auto elettriche?

Con i rincari all’ordine del giorno è importante capire come si possono sfruttare i punti di ricarica per risparmiare sul rifornimento elettrico per la propria auto. Un po’ come i consigli che aiutano gli automobilisti a risparmiare sulle spese di rifornimento di benzina o diesel.

Esistono diverse possibilità di ricarica per l’auto elettrica: le più diffuse sono la ricarica presso le colonnine apposite, oppure la ricarica in casa. Quale conviene di più?

Auto elettriche: conviene di più la ricarica alle colonnine o in casa? La verità

Grazie ai numerosi incentivi auto, i motori elettrici si sono diffusi sempre di più e con essi anche le colonnine di ricarica domestica.

Certamente, avere la disponibilità e la comodità di ricaricare la propria auto nel garage o in giardino era una convenienza rispetto a recarsi ogni volta presso i punti di ricarica pubblica. Ma ciò non si può confermare per quanto riguarda l’ultimo periodo…

Con il rialzo dei prezzi dell’energia elettrica conviene ancora sfruttare questi punti di ricarica elettrica in casa rispetto alle colonnine di ricarica pubbliche?

Purtroppo il rialzo dei prezzi dell’energia elettrica ha reso molto meno conveniente la ricarica in casa, spingendo i proprietari di macchine elettriche a optare per la ricarica presso le colonnine pubbliche.

Auto elettriche, la ricarica in casa non conviene più: ecco il motivo

Per quale motivo la ricarica delle auto elettriche in casa non è più conveniente?

A incidere sul costo di una ricarica in casa è il PUN, ovvero il Prezzo Unico Nazionale: questo indice può aumentare o diminuire nel corso dei mesi, in base alle trattative e agli accordi che vengono stipulati sul mercato della Borsa Elettrica Italiana (IPEX – Italian Power Exchange).

Ad oggi, quindi, il prezzo del PUN sarebbe aumentato ben oltre la soglia offerta dalle colonnine di ricarica per le auto elettriche nei luoghi pubblici, motivo per cui moltissimi automobilisti preferiscono spostarsi da casa per ricaricare la batteria della propria auto.

Infatti, ad oggi il costo dell’energia elettrica per una ricarica in casa è pari a 0,54 euro per un kilowattora, un dato ben più alto di quelli registrati negli ultimi sette mesi dell’anno.

Basti pensare che i prezzi medi di convenienza della ricarica in casa si aggiravano tra 0,20 euro al kWh e 0,30 euro al kWh, ovvero una spesa variabile da 3,50 euro a 5 euro massimi.

Quanto costa la ricarica delle auto elettriche in Italia

Quanto costa ad oggi ricaricare un’auto elettrica nelle colonnine pubbliche?

Dopo aver definito un’inversione di rotta, ovvero la maggiore convenienza dei punti di ricarica pubblici rispetto alle colonnine di casa, cerchiamo di capire quanto spende in media un automobilista per ricaricare la propria auto.

Dobbiamo anzitutto distinguere le colonnine di ricarica elettrica a corrente continua da quelle a corrente alternata.

La corrente alternata ha un costo variabile tra 0,50 euro al kWh e 0,65 euro al kWh, mentre per una ricarica rapida con la corrente continua si possono spendere fino a 0,79 euro al kWh.

Come avviene per moltissimi altri servizi, comunque, esistono dei piani di ricarica che permettono di risparmiare: una sorta di abbonamento periodico che a un prezzo fisso mensile mette a disposizione un certo numero di ricariche da effettuare presso le colonnine pubbliche.

Purtroppo le colonnine di ricarica pubblica non sono così diffuse sul territorio italiano, ma al tempo stesso – quelle presenti – permettono una ricarica più rapida rispetto a quelle domestiche.

Ricarica auto elettriche gratis: come e dove farla

Non bisogna dimenticare che esistono dei punti di ricarica per le auto elettriche completamente gratuiti: dove si trovano?

Se ci si trova in un centro commerciale o in Autogrill, per esempio, si possono sfruttare le prese di corrente per ricaricare la batteria della propria auto rapidamente e senza spendere nemmeno un centesimo.