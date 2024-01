Auto leasing: 3 motivi per cui conviene e quali sono gli svantaggi da valutare

Il leasing auto conviene o è meglio optare per altre forme di acquisto e/o noleggio? È una domanda che chi intende comprare un’auto si fa spesso.

Ovviamente, come ogni forma di finanziamento, anche il leasing ha i suoi vantaggi, così come i suoi svantaggi. Entrambi questi aspetti devono essere opportunamente considerati, in modo da compiere la scelta più congeniale per il proprio caso specifico (e per le proprie finanze).

Sebbene infatti il leasing auto rappresenti una forma di finanziamento adatta soprattutto a chi non ha un budget molto elevato, anche i contro che comporta devono essere valutati.

In questa guida scopriremo dunque se l’auto leasing conviene e per chi e tutti i pro e i contro di questa opzione.

Cos’è l’auto leasing

Quando parliamo di auto leasing ci riferiamo ad una specifica forma di finanziamento, che porterà chi sceglie questa opzione a poter utilizzare una vettura.

Il contratto di leasing prevede infatti che l’interessato possa fruire, mediante il leasing, di un’auto per un determinato periodo di tempo. E non è necessario pagare l’intero valore del veicolo, quanto piuttosto un importo (di solito mensile), per tutto il tempo di durata del contratto.

In sostanza, possiamo definire l’auto leasing come una sorta di affitto, o come un noleggio auto a lungo termine. Si tratta però di due opzioni differenti: mentre di solito il noleggio auto prevede anche alcune spese accessorie nella quota mensile da pagare, il leasing auto nasce come formula che permette il solo uso dell’auto per un periodo di tempo variabile da contratto a contratto.

In ogni caso, soprattutto recentemente, moltissimi contratti di leasing stanno iniziando a prevedere anche delle spese eventuali e accessorie, comprese nella quota mensile.

Ma c’è una grande differenza tra il noleggio a lungo termine e l’auto leasing: questo conviene a chi intende diventare proprietario della vettura.

Infatti, al termine del periodo di leasing, che dura da un anno a cinque, chi ha sottoscritto il contratto può riscattare il veicolo, pagando la differenza rimasta. E diventando, a tutti gli effetti, il proprietario.

Non c’è però obbligo e, a fine contratto, si può semplicemente scegliere di restituire il mezzo.

Auto leasing, conviene? 3 vantaggi dell’opzione

Questa opzione prevede tutta una serie di vantaggi: per questo sempre più clienti la preferiscono all’acquisto.

L’auto leasing conviene a chi ha bisogno di un veicolo, ma non ha un budget adeguato all’acquisto. Invece di pagare un anticipo e le successive rate mensili, molti contratti di leasing prevedono un contratto mensile senza anticipo, prevedendo la sola quota mensile per l’uso del mezzo.

Inoltre, il leasing auto permette di guidare modelli sempre nuovi, dato che i contratti hanno durata massima di cinque anni. Al termine del contratto, si può cambiare tranquillamente auto.

Questa opzione, infine, conviene ancor di più se il contratto prevede anche la copertura delle spese accessorie. In caso di guasti o spese impreviste, non bisognerà farsi carico di queste spese se queste sono incluse nel canone mensile da contratto.

I principali svantaggi

A fronte dei numerosi vantaggi, però, vanno anche valutati gli svantaggi di questa opzione.

Primo fra tutti, il costo finale sostenuto, che spesso supera il prezzo stesso dell’auto. Anche se, sul breve termine, l’auto leasing conviene, a fine contratto ci si ritroverebbe ad aver speso di più. Da ricordare poi che l’auto leasing conviene soprattutto alle aziende, che possono godere delle detrazioni fiscali. Cosa che non vale per i privati.

Inoltre, dato che chi la guida non è il reale proprietario fino al momento dell’eventuale riscatto, non è possibile effettuare modifiche all’auto.

Ultimo svantaggio riguarda gli eventuali limiti contrattuali. Infatti, non abbiamo ancora parlato di questi limiti, che in certi casi potrebbero rendere il leasing un’opzione non conveniente.

In alcuni casi, da contratto, non è possibile superare un limite di chilometri ogni mese. Un’inconveniente da valutare, soprattutto per chi utilizza l’auto spesso o per fare lunghi viaggi.

