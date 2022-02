Quanto costano i pedaggi autostradali nel nostro paese? Quanto costa percorrere un tratto di autostrada? Quali sono le autostrade più care d'Italia? E quali sono i costi per chilometro?

A dare una risposta a tutti questi interrogativi ci ha pensato una ricerca molto interessante effettuata dalla Gazzetta dello Sport.

Utilizzando i dati che si possono inserire nel sito della società autostrade sono state fatte analisi sulle varie realtà autostradali diffuse nel nostro paese. Ecco quelle più care, i tragitti da cercare di evitare e i costi medi per chilometro.

Autostrade più care d'Italia: ecco i costi per chilometro, l'autostrada più cara di tutte è la A33

La ricerca della Gazzetta fa emergere una certezza: le autostrade a grande flusso turistico come ad esempio quelle che dal nord portano al mare verso la riviera romagnola e adriatica non sono le più care. Questi non sono di certo i percorsi autostradali più costosi.

Dalla ricerca effettuata dalla Gazzetta dello Sport l'autostrada più cara del nostro paese è la A33 Asti-Cuneo. Per percorrere questo tratto autostradale la tariffa è di 0,22 centesimi per ogni chilometro.

Decisamente su livelli più bassi di pedaggio, anche per la mole di traffico, l'autostrada A1 Milano-Napoli e l'Autostrada A14 Bologna-Taranto. Ci torneremo successivamente.

Autostrade più care d'Italia: la ricerca della Gazzetta dello Sport e i criteri

Il totale dei chilometri della rete autostradale nel nostro paese è pari a 6.956,4 chilometri. Su tutta la rete autostradale diffusa nel nostro paese si applica il pedaggio. Ovviamente il pedaggio è una tassa che si paga al gestore di quel tratto autostradale. Non c'è in Italia un solo gestore di questo servizio ma più gestori.

Ovviamente, come tutti sanno, la tariffa che si paga al gestore è legata alla distanza che viene percorsa e al tipo di veicolo che viene utilizzato. Per la ricerca effettuata La Gazzetta dello Sport ha simulato un viaggio da inizio casello fino alla fine del casello per ogni autostrada e è stata messa come ipotesi un veicolo di classe A come ad esempio un'automobile.

Autostrade più care d'Italia: guida al vertice la A33 Asti-Cuneo

Nella classifica delle autostrade più care d'Italia il Piemonte la fa da padrone. Visto che questa Regione è collegata a tutte le presenze ai primi posti. Come accennato in precedenza l'Autostrada più cara del nostro paese è la Asti-Cuneo.

L'autostrada A33 Asti-Cuneo ha una lunghezza di 90 km. Il pedaggio che si paga per percorrere questo intero tratto è di 20,40 euro. Quindi questa autostrada ha un costo per chilometro di 0,22 euro per ogni chilometro.

Questa autostrada è gestita da una società per azioni che è stata creata proprio per realizzare la stessa autostrada. Questo tratto autostradale, rimarca la ricerca della Gazzetta dello Sport, è il più caro di tutto il nostro paese.

Autostrade più care d'Italia: al secondo posto c'è la Torino-Bardonecchia

Per trovare chi c'è al secondo posto non occorre allontanarsi troppo dalla Asti Cuneo. Al secondo posto come percorso autostradale più costoso del nostro paese c'è la A32 Torino-Bardonecchia. Questa opera collega il capoluogo di Regione Torino con la Francia e porta al traforo del Frejus.

Questa è la seconda autostrada più cara d'Italia. Dalla simulazione effettuata emerge che si pagano 12,60 euro per percorrere il tragitto complessivo di 72 chilometri.

Questa autostrada quindi ha un costo medio per chi la percorre di 0,17 euro per ogni chilomtro.

Al terzo posto c'è la A5 Santhià-Aosta: per percorrere tutti e 143 i km chilometri di questa autostrada si pagano 25,40 euro. Quindi anche in questo caso il costo medio è di 0,17 euro.

Autostrade più care d'Italia: ecco chi c'è al quarto e quinto posto

Al quarto posto in questa classifica si trova l'Autostrada A10 Savona-Ventimiglia. Questa autostrada che si sviluppa su tutta la Riviera di Ponente ligure e arriva fino al confine con la Francia è di 113 chilometri.

Il pedaggio complessivo per chi percorre l'intero tratto è di 14.50 euro.

Quindi si tratta di 0,13 euro per ogni chilometro che si percorre.

Quindi al quinto posto si trova l'autostrada A15 Parma-La Spezia. Chi si trova a percorrere per intero i 108 chilometri di questa autostrada paga un pedaggio di 13,80 euro. Quindi si tratta di una spesa a chilometro di 0,13 euro.

Autostrade d'Italia: ecco le autostrade che sono dal sesto al decimo posto

L'interessante analisi della Gazzetta dello Sport prosegue prendendo in considerazione anche le altre autostrade. Sono state analizzate tutte le autostrade del nostro paese.

Ad esempio al sesto posto delle autostrade più care del nostro paese si trova la A24 Roma-Teramo. Questa autostrada che è formata da 167 chilometri viene percorsa con una spesa complessiva di 17,50 euro. Quindi si tratta di una spesa di 0,10 euro per ogni chilometro.

Settima posizione nella classifica delle autostrade più care del nostro paese un asse basilare. Un'autostrada con indici di percorrenza altissimi: la A4 Torino-Trieste. Questa autostrada che sostanzialmente attraversa nella sua interezza quasi tutta la Pianura Padana ha un pedaggio complessivo di 47.30 euro per percorrere tutti i 528 km che separano casello e casello. La spesa media per chilometro dunque è di 0,09 euro.

All'ottavo posto si trova la A26 Genova-Gravellona Toce: questa autostrada che si sviluppa per 221 chilometri chiede un pedaggio di 17,60 euro. Si tratta di un valore medio di 0,08 euro a chilometri.

Autostrade d'Italia: ecco il costo di due delle più importanti autostrade italiane, A1 Milano-Napoli e A14 Bologna-Taranto

Nono posto poi per la più importante autostrada italiana come definisce anche il numero stesso. L'A1 che collega Milano e Napoli. L'autostrada del sole parte dalla Lombardia e arriva fino in Campania. Per percorrere tutti e 776 i km dell'autostrada occorre spendere 57,10 euro.

Quindi si tratta di una spesa di 0,07 euro per ogni chilometro percorso. E' senza dubbio una delle più importanti arterie del nostro paese.

Altra autostrada d'eccellenza del nostro paese è la A14 Bologna-Taranto. Questa autostrada che serve tutte le località di mare della costa adriatica e non solo quelle è composta da 749 chilometri. Lunghezza che ne fa la seconda autostrada d'Italia solo dietro alla A1 Milano-Napoli.

Il pedaggio per percorrere la A14 nella sua interezza da Bologna a Taranto, specifica la ricerca della Gazzetta, è di 55,10 euro. Quindi la media di spesa per chilometro è di 0,07 euro.

Autostrade d'Italia: la situazione dei trafori

La ricerca della Gazzetta infine ha analizzato il passaggio dei trafori del Monte Bianco e del Frejus. Qui si apre un discorso che va oltre il pedaggio autostradale.

Ad esempio per andare da Courmayeur a Chamonix la ricerca ha calcolato che sono necessari 4 euro per ogni chilometro percorso. Per passare al Frejus e andare da Bardonecchia a Modane occorre spendere 3,8 euro a chilometro.

Autostrade più care d'Italia: la tabella riassuntiva delle prime cinque posizioni

Ed ecco quindi che riepiloghiamo in tabella finale quelle che sono le 5 autostrade più care del nostro paese da casello a casello nella ricerca della Gazzetta dello Sport.