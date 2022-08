Autovelox, fino a 500€ e più di multa? Non è sempre da pagare. Attenzione a questo caso

Autovelox al centro del dibattito pubblico. Stando agli ultimi aggiornamenti della Corte di Cassazione non sempre una multa per eccesso di velocità fino a 500 e più euro è da pagare. In un caso particolare è da considerarsi illegittima. Ecco a cosa fare attenzione.

Autovelox al centro del dibattito pubblico. Stando agli ultimi aggiornamenti della Corte di Cassazione, non sempre una multa per eccesso di velocità da 500 e più euro è da pagare. In un caso particolare è da considerarsi illegittima. Scopriamo subito a cosa fare attenzione.

Tenere una velocità piuttosto elevata in strada può costare caro agli automobilisti italiani, soprattutto se si ignora l’esistenza di un Autovelox sul percorso battuto spingendo di più il pedale dell’acceleratore.

D’altra parte, chi non è mai rimasto vittima di una multa segnalata dall’Autovelox? Da quella che portano via solo qualche decina d’euro, a quella che può arrivare a superare anche i 500 euro, qualsiasi multa per eccesso di velocità fa storcere il naso a chiunque.

Se poi consideriamo il timore di vedere decurtati fino a 3 punti della patente, prestare attenzione quando si viaggia su strada diventa certamente un comportamento da seguire per non rimetterci non solo di sacca propria.

Alcuni dati resi pubblici dalla Polizia di Stato ad inizio 2022 rendono l’idea della portata del fenomeno: solo nel 2021 si contano più di 1,7 di multe comminate tramite Autovelox, tutte per eccesso di velocità.

Occorre richiamare, però, l’attenzione su un particolare: non sempre una multa rilevata dall’Autovelox va pagata.

Volendo essere più precisi, esiste un caso specifico in cui si è esentati dal pagamento della stessa, a prescindere dal suo importo, fino a 500 euro o oltrepassato tale limite.

Vediamo subito di quale si tratta e le motivazioni che rendono la contravvenzione rilevata tramite Autovelox illegittima, come disposto da una sentenza della Corte di Cassazione.

Ecco le novità e tutti gli aggiornamenti a riguardo.

Autovelox, fino a 500€ e più di multa? Non è sempre da pagare. Attenzione a questo caso

In verità, esiste più di una situazione che porta a non pagare la multa rilevata per eccesso di velocità da un Autovelox. Per semplicità, partiamo da una recente ordinanza della Corte di Cassazione.

Prima, però, bisogna fare una premessa: spesso e volentieri quando si riceve una multa per avere esagerato nella “corsa” su strada si tende a considerarla legittima senza approfondire la questione più di tanto o ponendo l’attenzione sui dovuti dettagli.

Bene, abbandonate questa concezione perché non è sempre così. Una multa non va sempre pagata, anche se già notificata e fatta recapitare al domicilio di chi ha commesso l’infrazione.

Ma torniamo a noi cercando di dare una risposta al seguente quesito: qual è questo caso in cui una multa da Autovelox non va pagata perché illegittima?

Nulla centra l’importo della sanzione comminata: che sia una multa fino a 500 euro o molto più alta non ha importanza. Quello che importa è il requisito della visibilità su cui fa leva l’Ordinanza n. 4002 dell’8 febbraio 2022 che rimanda all’art. 142, comma 6-bis.

Stando alle indicazioni della Corte di Cassazione, le postazioni Autovelox utili a rilevamento della velocità, fisse e mobili che siano, devono essere ben visibili agli automobilisti e ben segnalate da appositi cartelli.

Stiamo parlando di due requisiti (visibilità e segnalazione della postazione Autovelox) che vanno entrambi soddisfatti, pena la legittimità della multa rilevata per eccesso di velocità.

Attenzione, dunque, a quelle che vengono definiti “dispositivi o Auto civette” perché non sempre un’infrazione per eccesso di velocità da questi segnalata porta al pagamento della multa.

Fino a 500 euro e più di multa per eccesso di velocità, attenzione alla funzionalità dell’Autovelox

Come abbiamo avuto modo di confermare nel precedente paragrafo, una multa per eccesso di velocità che porta l’automobilista a sborsare fino a 500 euro, o un importo più elevato, può essere considerata illegittima per effetto di specifiche sentenze riconducibili alla Corte Costituzionale o alla Cassazione.

In alcuni casi, però, l’Autovelox può giocare a favore dell’automobilista rendendo la multa per eccesso di velocità invalida.

Tale situazione si verifica quando manca la certificazione e la sottoscrizione di aver sottoposto l’Autovelox ai controlli periodici di funzionalità e taratura. Venendo meno tale requisito, la multa non è valida e non va pagata.

Occhio al verbale, ecco quando la multa non va pagata

In più occasioni abbiamo avuto modo di sottolineare come i casi che portano all’illegittimità della multa siano molteplici, oltre a quello legato alla recente Ordinanza della Corte di Cassazione sopra trattata.

Esistono infatti altre circostanze che esonerano l’automobilista dal pagamento della multa rivelata dall’Autovelox.