Un nuovo sistema per il riscaldamento domestico e la produzione di acqua calda che promette di azzerare le bollette ma al momento è solo per pochi fortunati. Parliamo di un sistema che in realtà in Italia esiste già ma ovviamente non è sfruttato a dovere. Ecco di cosa si tratta, come funziona, come averlo per la propria abitazione e quanto costa.

Massimi esperti di settore sono all’opera per cercare sempre nuove soluzioni energetiche in grado di sostituire l’utilizzo del gas, ormai caro come l’oro.

Certo, molto si poteva fare già in precedenza, a livello governativo, per evitare di essere così dipendenti dalle forniture estere di gas. Ma il dado è tratto e l’unica direzione possibile, e percorribile più in fretta, ci conduce verso le fonti di energia rinnovabile.

Abbiamo dedicato già alcuni contenuti al mondo del fotovoltaico e dei pannelli solari, così come allo sfruttamento dell’energia eolica, anche in casa.

Ora parliamo invece di un sistema che in realtà in Italia esiste già ma ovviamente non è sfruttato a dovere. Si tratta dell’impianto geotermico.

Ecco cos’è e come funziona, vantaggi e svantaggi e i suoi costi di realizzazione.

Cos’è la geotermia e come funziona un impianto a uso domestico che sfrutta questa energia

Quando si parla di geotermia, il riferimento è alla possibilità di poter sfruttare il calore che proviene dal terreno, per poter riscaldare e trasformarsi in elettricità.

In Italia, ma in genere anche in altri Paesi, questa fonte di energia rinnovabile non è sfruttata che al minimo delle proprie potenzialità.

Infatti, pensiamo comunemente alla luce del sole o a sfruttare la velocità del vento, ma quasi mai all’enorme quantità di calore presente sotto terra!

Basti pensare a ciò che fuoriesce dai vulcani, ai geyser e alle sorgenti termali naturali di acqua calda, per avere un’idea della portata del fenomeno.

Ebbene, grazie a degli impianti che creano dei serbatoi termici nel sottosuolo, è possibile sfruttare questa energia di continuo, utilizzandola sia per riscaldare che per raffrescare, ad esempio installando pompe di calore, ma anche sfruttando l'impianto dei termosifoni e generando energia elettrica per la propria abitazione.

Il punto è che, proprio perché siamo agli inizi dello sfruttamento di questa tipologia di sistema domestico, il suo campo di applicazione si restringe solo alle case o agli edifici di nuova costruzione.

Si tratta dunque di un’opportunità importante di cui tenere conto, per azzerare le bollette, ma solo se si ha intenzione di acquistare una casa nuova di zecca. Ovviamente valutando anche i costi di realizzazione, come riportiamo nel paragrafo conclusivo dell’articolo.

Impianto geotermico per azzerare le bollette: pro e contro

Veniamo ora a quelli che sono i vantaggi e gli svantaggi di un impianto di questo genere e di tale portata.

Il più evidente è che riesce ad abbattere i costi delle bollette in maniera sostanziale, sia perché sostituisce l’uso del gas per riscaldare e produrre acqua calda sanitaria, ma anche perché si trasforma in energia elettrica e serve dunque tutta la casa.

L’energia geotermica inoltre è sempre a disposizione, sia di notte che di giorno, d’estate o d’inverno. Così non è invece per ciò che concerne il fotovoltaico oppure l’impianto eolico.

Questo genere di sistema per sfruttare l’energia rinnovabile proveniente dalla terra ha una durata media garantita di 20 anni, non richiede manutenzione pertanto ha bassi costi di esercizio.

Inoltre, non inquina dal momento che gli unici prodotti di scarto, in fase di sfruttamento dell’energia, sono il vapore e l’acqua.

Purtroppo c’è una limitazione al suo utilizzo, molto importante da considerare, e riguarda per l’appunto il fatto che non si può realizzare un impianto geotermico in edifici già esistenti.

E purtroppo oggi il parco immobiliare italiano è vecchio e poco efficiente.

Altro neo non da poco riguarda il prezzo. Ecco perché.

Azzerare le bollette con un impianto geotermico domestico: i costi

Proprio in virtù del fatto che questo sistema di riscaldamento e, in linea di massima, di approvvigionamento di energia rinnovabile non è ancora molto diffuso nel nostro Paese, i costi per la sua realizzazione non sono al momento accessibili a tutti.

Infatti, per poter avere un impianto del genere per il proprio appartamento di medie dimensioni, occorre mettere in conto tra i 15.000-20.000€ di spesa.

Il costo lievita man mano che la superficie dell’immobile aumenta, dal momento che richiede una maggiore potenza da installare.

Sono diversi i fattori che entrano in gioco, nel momento in cui bisogna stilare un preventivo di spesa per la realizzazione di tali impianti.

Il costo della pompa di calore, che varia a seconda delle esigenze da soddisfare, l’installazione della perforazione e ancora il posizionamento dei pannelli radianti.

Ma non è tutto.

Al momento, la legge prevede anche una serie di autorizzazioni per poter installare questo genere di impianti, sia per quanto riguarda la perforazione del terreno, sia la posa delle sonde.

Ovviamente si tratta di numerosi aspetti che concorrono alla formazione del prezzo finale, sicuramente non proprio alla portata di tutti.

