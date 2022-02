Per i prelievi bancomat spunta una proposta che rischia di avere conseguenze di non poco conto. Ecco di cosa si tratta: quali ricadute per gli utenti?

Dopo le novità annunciate da alcuni gruppi nel 2021, c'è ancora fermento nel mondo bancario e a dominare la scena ora è il servizio dello sportello bancomat.

Uno strumento ormai sempre più utilizzato non solo per effettuare prelievi di denaro, ma anche per effettuare versamenti e altre operazioni, viste le funzionalità sempre più evolute.

Bancomat: la proposta che modifica le commissioni sui prelievi

Un articolo de Il Sole 24 Ore di oggi si è focalizzato sulla proposta di Bancomat S.P.A: di rivedere le modalità di remunerazione del servizio dei prelievi di contante presso gli ATM.

La proposta, al momento sotto istruttoria Antitrust, con esito atteso per aprile, prevedrebbe che il costo addebitato al cliente per un prelievo presso un ATM di una banca diversa da quella emittente venga definito direttamente dalla banca proprietaria dell’ATM, e non, come avviene oggi, dalla banca del cliente.

La proposta prevede l’applicazione di una commissione massima sui prelievi di 1,5 euro.

Bancomat: coro di proteste contro la nuova proposta

L’articolo riporta che ad oggi diverse associazioni di categoria si sono schierate contro la proposta di Bancomat.

Considerando che circa il 30% dei prelievi di denaro avviene in una banca diversa da quella emittente, un’eventuale approvazione della proposta favorirebbe le banche di maggiori dimensioni, con una più diffusa rete di ATM dal punto di vista commissionale.

Bancomat: le perplessità di Altroconsumo. Quali i clienti più colpiti?

E' questa una delle perplessità palesate da Altroconsumo in una lettera inviata all'Antitrust e nel corso di un'audizione.

L'associazione di consumatori punta il dito in primis "sulla maggior penalizzazione per i clienti di banche poco diffuse sul territorio e che hanno quindi meno sportelli a disposizione: con più probabilità saranno quindi costretti a fare prelievi di contante presso altri istituti dovendo pagare una commissione decisa da un’altra banca".

Ad essere penalizzate sono anche le banche totalmente online che devono necessariamente appoggiarsi ad altri istituti di credito per consentire il prelievo ai propri clienti.

Altroconsumo evidenzia altresì il rischio "che molte persone che oggi non pagano alcuna spesa per il prelievo in contante, si trovino costrette a dover pagare sempre e comunque una commissione.

Grazie all'attuale commissione interbancaria di 0,49 euro, le banche più piccole e quelle online in molti casi offrono gratuitamente il servizio di prelievo ATM anche per operazioni fatte su altre banche".

Inutile dire che questa gratuità non potrà essere più offerta se la commissione interbancaria salirà a 1,5 euro.

La conseguenza di ciò sarà che i clienti tenderanno a scegliere le banche presenti in maniera più capillare sul territorio, con grave danno alla concorrenza nel settore.