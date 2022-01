Quante volte ti sei chiesto "la mia banca è solida?” o “quali sono le banche italiane più sicure?” oppure “quali sono le banche a rischio?”. Risponde a questa domanda l’ultimo studio effettuato dall’ufficio studi di AltroConsumo che ha analizzato i bilanci di decine di banche italiane ed ha stilato una classifica con un punteggio che va da 1 a 5 stelle, con quest'ultimo valore che costituisce il massimo grado di solidità. Alla luce degli ultimi dati di bilancio, attualmente le banche più sicure risultano essere: Banca Centro Lazio Credito Cooperativo

Banca Consulia

Banca della Valsassina Credito Cooperativo

Banca di Arborea Bcc

Banca di Bologna Credito Cooperativo

Banca di Imola

Banca di Udine Credito Cooperativo

Banca Intermobiliare di Investimenti e Gestioni

Banca Malatestiana Credito Cooperativo

Banca Mediolanum spa

Banca per lo Sviluppo della Cooperazione del Credito

Banca Popolare Emilia Romagna (spa)

Banca Prealpi San Biagio

Banca Profilo (gruppo)

Banca Profilo (spa)

Banca Promos

Banca Santa Giulia

Banco di Sardegna

Bcc Basilicata cc di Laurenzana e comuni lucani

Bcc Bellegra

Bcc dell’Alto Tirreno della Calabria - Verbicaro

Bcc di Alberobello e Sammichele di Bari

Bcc di Barlassina

Bcc di Brescia

Bcc di Canosa-Loconia

Bcc di Casalgrasso e Sant’Albano Stura

Bcc di Cassano delle Murge e Tolve

Bcc di Fano

Bcc di Leverano

Bcc di Napoli

Bcc di Pratola Peligna

Bcc di San Giovanni Rotondo

Bcc di Staranzano e Villesse

Bcc di Triuggio e della Valle del Lambro

Bcc la Riscossa di Regalbuto

Bcc San Marzano di San Giuseppe

Bcc Santeramo

Biver Banca - CR di Biella e Vercelli

Cassa Rurale Alta Valsugana Bcc

Cassa Rurale Rotaliana – Giovo

Cassa Rurale Valsugana e Tesino BCC

Cr di Asti (spa)

Cra Banca Campania Centro

Cra dell’Agro Pontino Bcc

Cra di Castellana Grotte Credito Cooperativo

Credifriuli Credito Cooperativo

Credito Cooperativo Centro Calabria

Credito cooperativo di Anagni

Credito Valtellinese (gruppo)

Credito Valtellinese (spa)

Cru Alto Garda Bcc

Cru di Trento Bcc

Cru Novella ed Alta Anaunia

Cru Val di Non Bcc

Cru Val di Sole

FinecoBank

Guber Banca

Illimity

Mediocredito del Trentino

Romagna Banca Credito Cooperativo

Widiba Se hai il conto presso una di queste banche, al momento puoi dormire sonni tranquilli e puoi valutare l’opportunità di sottoscriverne il “conto deposito” o “pronti contro termine” oppure di acquistarne le obbligazioni o le azioni. Ovviamente questo non ti esime dal rispettare alcune regole di buon senso, come ad esempio il restare aggiornato per verificare periodicamente questi parametri e lo stato di salute della banca. Se invece non trovi la tua banca all'interno di questa classifica non significa che non sia solida e che sia a rischio. Ricorda infatti che in questo articolo ho pubblicato solo le prime della classe, ossia le banche più sicure e solide che siedono sul gradino più alto del podio.

Gabriele Bellelli

Gabriele Bellelli è Trader e consulente finanziario indipendente.

Gabriele Bellelli opera su azioni, obbligazioni e sui principali indici finanziari, prevalentemente su base giornaliera (daily) con ottica di breve e medio periodo.

Autore dei libri "Mani in alto, questa è una banca!" edito da De Agostini e "Indicatori ed oscillatori per il Trading di Precisione", edito da Trading Library.

Ha collaborato alla realizzazione dei libri "Visual Trader I°" e "Visual Trader II°".

Sono stato relatore in numerosi corsi dedicati al trading e all'investire in obbligazioni ed ho partecipato, fin dalla prima edizione, in qualità di relatore all'ITF di Rimini.

Per info visita il sito: bellelli.biz