Quello che si sta consumando nell'estate 2021 è il cosiddetto canto del cigno del bancomat, ovvero della tesserina magnetica che ci svuota il conto corrente. In un anno contraddistinto da chiusure di filiali, trasformazioni di sportelli Atm ed aggionamenti tecnologici vari, a pagare il pedaggio più caro sono i consumatori, che si sono ritrovati in enorme difficoltà a gestire pagamenti e prelievi soprattutto nei paesi di periferia. Dove gli sportelli bancomat mancavano o dove scarseggiava la connessione internet per effettuare i pagamenti con la carta di credito. Un bel salasso per ogni conto corrente.

Il 2021 si è dimostrato come l'anno di svolta dello sportello bancario. Quello in cui i consumatori hanno dovuto imparare a cambiare i propri rapporti con l'istituto di credito e a gestire in maniera diversa il proprio conto corrente. Sì, perché se per chi abita a Torino, Milano, Roma o in qualsiasi grande città, lo sportello bancomat è dietro l'angolo e la concorrenza permette ancora di scegliere, nei piccoli centri abitati si deve dipendere da un'unica banca nel raggio di moltissimi chilometri. E laddove non ci sia la connessione internet per pagare con una carta di credito, sono necessari i contanti.

Alla ricerca del bancomat perduto!

Gli sportelli bancari con annessi bancomat stanno diminuendo anno dopo anno. Giusto per avere un'idea dell'ampiezza del fenomeno, basti pensare che nel 2020 ne sono stati chiusi 831. Stando ai numeri in possesso della Banca d'Italia, le filiali, rispetto al 2019, sono scese del 3,4%. Numericamente, nel nostro paese, c'è una banca ogni 2.522 abitanti; mentre in qualcosa come 2.802 comuni non vi nemmeno un'istituto di credito.

Ma proviamo a fare una mappa delle filiali che stanno chiudendo nel nostro paese. Giusto per farci un'idea di dove sia più facile gestire il nostro conto corrente di persona, senza dover fare una miriade di chilometri. In Valle d'Aosta, ad esempio, le filiali sono passate da 79 a 74, registrando un calo del 6,3%. In Liguria, invece, sono passate da 677 a 638, portando a casa un bel -5,8%. Percentuale simile in Abruzzo, che perde il 5,7%, e dove gli sportelli sono passati da 526 a 496. La situazione non è migliore in Emilia Romagna, dove il calo si attesta su un -5,5%. Ma vediamo le altre regoni:

Una bomba esplosa nel 2008!

Mantenere vivi ed attivi i rapporti con la banca per gestire il proprio conto corrente è un problema di vecchia data, esploso nel 2018, all'indomani del fallimento di Lehman Brothers. Quell'anno c'erano 34.139 sportelli nel nostro paese, che poi anno dopo anno sono diminuiti. La pandemia che ha funestato mezzo mondo, poi ha dato il colpo di grazia, facendo scendere il numero degli stessi al risultato preggiore registrato negli ultimi 25 anni.

Le banche hanno già deciso: continueranno a disinvestire totalmente sul segmento dei bancomat. Ma cosa cambia per il cliente se le banche dismettono i propri sportelli Atm. A spiegarlo ci pensa l'avvocato Antonio Pinto, dirigente di Confconsumatori, che intervistato da Il Giornale spiega:

Per il consumatore è un disservizio, più che altro perché la disponibilità di Atm c'è in giro e si tratta di un problema di costi: prelevando dall'Atm di un'altra banca bisogna sostenere i relativi costi; poi, però c'è anche un disservizio vero e proprio perché non sarà più possibile versare contanti o assegni, quindi è una doppia cosa che non va bene per il cliente.

Bancomat: il problema dei costi!

Ultimo, ma non meno importante è il tassello dei costi. Quelli che si dovranno andare a pagare nel momento in cui si preleva ad uno sportello ATM. Al vaglio dell'Antitrust, in queste settimane, ci sarebbe il progetto presentato da Bancomat S.p.A., che vorrebbe riformare il sistema di renumerazione del servizio di prelievo contanti. Questa rivoluzione sarebbe sata richiesta direttamente dagli istituti bancari, non contenti dei guadagni sui propri sportelli. Attualmente il circuito dei bancomat si basa su una commisisone interbancaria da 0,49 euro, che la banca emittente il bancomat deve pagare a quella proprietaria dello sportello ATM per il fatto che il cliente lo ha usato.

A sua volta la banca emittente, a ristoro dei propri costi, può applicare o meno una commissione al cliente per ogni prelievo in base alle proprie strategie commerciali - spiega Pinto -. Se il nuovo modello passerà l’esame dell’Antitrust, non sarà più prevista la commissione interbancaria e ogni banca proprietaria dell’Atm deciderà in via autonoma il costo che i clienti delle altre banche dovranno sostenere per prelevare.

E' una commissione unilaterale, che ogni banca avrà la possibilità di decidere nel momento in cui il titolare del bancomat effettuerà il prelievo e che sarà resa nosta al momento del prelievo. Non ci saranno, quindi, costi fissi sul conto corrente. Non varrà piùquanto è stato stipulato nel momento dell'apertura del rapporto bancario. Costi in aumento, quindi, almeno per i consumatori.