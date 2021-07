L'estate 2021 sarà molto calda, non solo per il clima torrido. Turisti stranieri o italiani saranno accomunati da un problema: prelevare al bancomat. Non parliamo di quanti abbiano scelto come meta le grandi città, come Roma o Venezia, dove lo sportello bancario lo si trova dietro l'angolo. Ma pensiamo a quanti abbiano scelto i piccoli paesi di montagna, o alcuni paesini al mare dimenticati un po' da tutti e dalle banche.

L'estate 2021 sarà molto calda, non solo per il clima torrido. Turisti stranieri o italiani saranno accomunati da un problema: prelevare al bancomat. Non parliamo di quanti abbiano scelto come meta le grandi città, come Roma o Venezia, dove lo sportello bancario lo si trova dietro l'angolo. Ma pensiamo a quanti abbiano scelto i piccoli paesi di montagna, o alcuni paesini al mare dimenticati un po' da tutti e dalle banche. Dove magari la connessione internet non arriva molto bene e pagare con la carta di credito o l'app dello smartphone è impensabile. Più che altro perché non c'è campo.

Il rischio è quello di andare il ristorante, voler pagare con la carta di credito (magari si vorrebbe partecipare alla Lotteria degli Scontrini) e si scopre che in quel paese sperduto tra le Dolomiti o nascosto tra i pascoli delle valli cuneesi non c'è campo che tenga. Si dice al proprietari: vado a prelevare al bancomat. Peccato che lo sportello più vicino sia magari a 30 chilometri. Una sfortuna!

Bancomat, quando diventa uno sconosciuto!

A quanti di noi è capitato di entrare in un qualsiasi punto vendita fisico, voler pagare con la carta di credito e non riuscire a fare niente perché mancava la connessione internet. In una grande città questo avviene molto difficilmente. Nei paesi più piccoli, dove la fibra ottica non è ancora arrivata, e per usare il celllare o lo smartphone è necessario andare alla ricerca del segnale, può avvenire molto più spesso di quanto uno possa immaginare.

L'ultimo anno ha portato molti cambiamenti per gli Italiani. Il Covid ha impattato sulle abitudini di tutti noi: ha demolito le nostre aspettative sociali e ci ha messo in ginocchio economicamente. L'anno della pandemia, complice anche le varie campagne del Governo, però ci ha anche abituato a fare un maggiore affidamento sui sistemi di pagamento tracciabili. Se fino a qualche mese or sono era normale andare un giro con del contante in tasca per le spese, oggi ci si appoggia sempre di più sulle carte di credito, sul bancomat e sulle app dello smartphone. Ottimo. Anzi: comodisismo. Fino a quando tutto funziona.

Bancomat, questo perfetto sconosciuto!

Ormai siamo abituati a muoverci sotto casa, nella nostra città o in quella in cui lavoriamo. Andiamo al bar e paghiamo il caffé con l'app del cellulare. Paghiamo la spesa con il bancomat. I nuovi strumenti di pagamento si fanno sempre più spazio e, oggi come oggi, si potrebbe addirittura dire addio al contante. Non serve andare a prelevare dal nostro conto corrente. Nel frattempo, però, si sta assistendo ad una progressiva chiusura degli sportelli bancari su tutto il territorio italiano. Un trend che sta portando molte città piccole a non avere nemmeno un bancomat dal quale prelevare del contante, quando non sia possibile effettuare il pagamento in maniera virtuale.

Dovremo cambiare completamente le nostre abitudini. Almeno laddove sia possibile farlo. Il mondo dei soldi sta drasticamente cambiando ed anche la gestione dei contanti. Adesso prima di partire per un gita fuori porta, per una vacanza al mare è meglio informarsi se dove stiamo andando ci sia la copertura internet, se lo smartphone abbia campo. Ma soprattutto se sia possibile prelevare con il bancomat. Quest'estate trovare uno sportello ATM potrebbe diventare sempre più difficile. E magari anche più costoso. A ricordarci che il numero degli sportelli bancari in Italia è in costante diminuzione è la Banca d'Italia: meno sportelli è sinonimo di meno bancomat ai quali prelevare. Una situazione che si va ad aggravare molto di più in alcune regioni, rispetto che ad altre.

La mappa delle scomparse!

Solo per avere un'idea basti pensare che nel 2020 sono stati chiusi qualcosa come 831 sportelli bancari. Questo significa che rispetto al 2019 nel nostro paese ci sono il 3,4% di filiali in meno. Sempre stando ai dati della Banca d'italia si evince che nel nostro paese c'è una banca ogni 2.522 abitanti. La sofrtuna vuole, però, che in qualcosa come 2.802 comuni non ci sia alcun istituto di credito. Calano gli sportelli bancari, calano i bancomat ed i clienti rimangono con il cerino in mano. Considerando che gli sportelli meno redditici - che diventano ovviamente quelli da chiudere - sono sempre nei paesi più piccoli.

Ma proviamo a vede regione per regione di quanto sono calati glli sportelli bancari.