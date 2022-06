Benzina e diesel in aumento: nuovi bonus del Governo in arrivo per tutti i cittadini! Quali sono le novità? Dalla proroga del taglio delle accise al nuovo bonus benzina da 200 euro senza ISEE per tutti, fino alla fissazione di un tetto massimo al prezzo dei carburanti. Ecco tutte le novità in arrivo.

Nuovo aumento dei prezzi di benzina e diesel in vista dell’arrivo dell’estate e delle vacanze, ma sono in arrivo nuovi bonus dal Governo. Quali sono le ultime novità?

Ad oggi fare il pieno di carburante ai propri veicoli ha un costo quasi doppio rispetto a un anno fa: anche per questo motivo, moltissimi italiani hanno riscoperto i mezzi pubblici, oppure cercano di sfruttare i bonus bici 2022 per risparmiare sulle spese oltre che per mantenersi in forma. Non solo: qualcuno ha beneficiato anche del bonus benzina da 200 euro.

Tuttavia, il bonus carburante da 200 euro e il taglio delle accise attualmente in vigore non bastano: i prezzi di benzina e diesel sono saliti ancora, minacciando un rapido aumento verso i 2,5 euro al litro.

Il Governo sta pensando di introdurre nuovi bonus benzina e diesel per risparmiare sulle spese di rifornimento: dalla proroga dello sconto carburante al bonus 200 euro, fino alla possibile fissazione di un tetto massimo ai prezzi. Quali sono le novità? Ecco le prime indiscrezioni…

Benzina e diesel: nuovi bonus in arrivo? Ultime notizie!

Nuovi bonus benzina e diesel in arrivo? Il Governo corre ai ripari contro l’aumento dei prezzi dei carburanti e cerca una soluzione per contenere i listini.

Attualmente i partiti si interrogano sulle possibili strade per contenere il prezzo di benzina e diesel: oltre a una nuova proroga del taglio delle accise, nelle file del Partito Democratico qualcuno ha avanzato la proposta di fissare un tetto massimo al prezzo di benzina e diesel.

In questo modo tutti gli automobilisti potrebbero godere di un costo massimo di benzina e diesel sul quale fare riferimento, senza scontrarsi ogni giorno con un nuovo aumento sui listini.

Un’altra strada percorribile, secondo una sparuta minoranza, è quella di rendere strutturale il bonus 200 euro anti inflazione che il Governo Draghi ha elargito una tantum. Anche se, in questo senso, le probabilità di realizzazione sono assai remote.

Ma quanto costano ad oggi la benzina e il diesel? Ecco i prezzi aggiornati e quanto spendono gli italiani per fare un pieno ai propri veicoli privati.

Benzina e diesel, prezzi alle stelle: quanto costano oggi?

I prezzi riportati da Quotidiano Energia sulla base delle rilevazioni effettuate dall’Osservatorio del Ministero (aggiornato alle ore 8 di mercoledì 8 giugno), rivelano un ulteriore aumento per benzina e diesel.

Ad oggi la verde costa tra 2,010 e 2,038 euro al litro, in modalità self, tra i differenti marchi di distribuzione; mentre il diesel oscilla tra 1,938 e 1,953 euro al litro, sempre in modalità self, nelle differenti marche di distribuzione. Si tratta dell’ennesimo aumento sui costi per il rifornimento.

Senza considerare che, con il taglio delle accise ancora in vigore fino all’8 luglio prossimo, è possibile godere di uno sconto di 25-30 centesimi sui prezzi di benzina e diesel. Ciò significa che, se non ci fosse lo sconto, i prezzi salirebbero a circa 2,31 euro al litro.

Tale record era stato raggiunto solo 46 anni fa, nel 1976, quando benzina e diesel aveva toccato livelli pazzeschi. E ad oggi il rischio è quello di arrivare a pagare 3 euro al litro per fare rifornimento.

Prima che questo accada, il Governo interverrà con ulteriori bonus e sconti per i cittadini: sono allo studio nuove misure per contenere il rapido aumento dei costi di benzina e diesel. Ecco tutte le novità e le ultime notizie.

Benzina e diesel, nuovo tetto massimo ai prezzi: quanto costerà?

La proposta di introdurre nuovi bonus benzina e diesel per i cittadini è rilanciata a gran voce da tutti i partiti politici, ma ognuno di essi ha proposto soluzioni differenti.

Per esempio, il Partito Democratico ha in mente la fissazione di un tetto massimo al prezzo di benzina e diesel, come avvenuto nei nostri Paesi confinanti (per esempio in Svizzera).

L’idea è quella di approvare un DPCM che possa fissare un tetto massimo ai prezzi di benzina e diesel almeno per i prossimi 60 giorni. In questo modo, tutti gli italiani che hanno prenotato le vacanze o coloro che si sposteranno in auto potranno godere di prezzi un po’ meno salati rispetto a quelli attuali.

Non solo: in tal modo di eviterebbe il salasso a 3 euro al litro preannunciato da moltissimi analisti.

Tuttavia, Assoutenti ritiene che l’ipotesi di fissazione di un tetto massimo ai prezzi di benzina e diesel non sia la soluzione migliore per contrastare l’aumento dei costi del carburante: occorrono misure strutturali.

Un primo passo, però, verso il risparmio è urgente.

Benzina e diesel: proroga del taglio delle accise: fino a quando?

Un’altra proposta avanzata dai partiti politici, invece, è quella di prorogare il taglio delle accise, ovvero lo sconto di 25-30 centesimi sui listini dei prezzi di benzina e diesel.

Introdotto dagli ultimi provvedimenti del Governo e già prorogato più volte, il taglio delle accise è in scadenza il prossimo 8 luglio: inutile dire che, il ritorno al prezzo senza sconto potrebbe segnare l’ennesima stangata per gli italiani.

Ma il leader della Lega Matteo Salvini è già intervenuto a tale riguardo, dichiarando in un’intervista per Rai Isoradio:

Ho elementi che mi portano a dire che sarà rinnovato lo sconto benzina.

Al momento non è dato sapere sino a quando potremmo godere di questo sconto, ma le ipotesi parlano di una probabile proroga almeno fino a ottobre. Certo è che, qualora venisse fissato un tetto massimo al prezzo di benzina e diesel, lo sconto non avrebbe più alcun senso…

Benzina e diesel: il bonus 200 euro è ancora valido?

Infine, un’altra agevolazione confermata dal Governo per risparmiare sul costo dei carburanti è il bonus benzina e diesel: è ancora valido?

Il bonus 200 euro per fare rifornimento di benzina e diesel è stato introdotto dal decreto Ucraina: i cittadini possono ottenerlo, senza limiti di reddito, a partire dal 1° aprile 2022 e fino al prossimo gennaio 2023. L’utilizzo dei voucher, invece, è possibile fino alla data di scadenza indicata sugli stessi.

Ciò significa che è ancora possibile fruire del bonus benzina da 200 euro che però, considerando i rincari, potrebbe esaurirsi in un solo mese.

Benzina e diesel: a chi spetta il bonus 200 euro

A chi spetta il bonus benzina da 200 euro? Possono ottenere il voucher tutti i cittadini che svolgono la propria attività presso aziende private, compresi anche i professionisti, gli enti e le associazioni.

Non ci sono limiti di reddito, e nemmeno altri vincoli legati all’utilizzo o meno dei propri mezzi privati per raggiungere il luogo di lavoro. In altre parole, se vai al lavoro in bicicletta puoi ottenere in ogni caso il bonus 200 euro per la benzina.

Tuttavia, ogni azienda può decidere in autonomia se aderire o meno al beneficio: i bonus 200 euro vengono erogati ai cittadini e sono autofinanziati. Non tutti, quindi, li potranno ottenere.

Benzina e diesel: rischio stangata a luglio

E mentre il Governo si interroga sulle possibili soluzioni per contenere gli aumenti dei prezzi di benzina e diesel, gli italiani vanno incontro all’ennesima stangata sui listini.

Con il Brent a oltre 116 dollari al barile, a luglio i prezzi dei carburanti potrebbero aumentare ancora e sfiorare i 3 euro al litro, mettendo a rischio le vacanze per tutti coloro che le hanno programmate.

Le cause dell’aumento dei prezzi sui carburanti non riguardano solo la guerra in Ucraina, ma anche le speculazioni riscontrate nell’ultimo periodo. Le associazioni dei consumatori stanno premendo affinché il Governo possa trovare una soluzione a questa incredibile e insostenibile spesa per le famiglie: non solo carburante, ma anche spesa alimentare e bollette in aumento.

Senza l’intervento dell’esecutivo, rapido e necessario, si rischia di spendere parecchi soldi per fare il pieno al distributore.