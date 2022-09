Benzina, disabili a casa? Incredibile sconto del 10% con Legge 104 e solo questo requisito

Benzina alle stelle da qualche mese a questa parte. Ciononostante, combattere il caro carburante è possibile accedendo ai Bonus messi a disposizione dal Governo. In pochi lo sanno, ma anche per chi ha disabili a casa è previsto un incredibile sconto del 10% alla pompa di rifornimento: basta rispettare un solo requisito per usufruirne. Ecco di quale si tratta.

Benzina alle stelle da qualche mese a questa parte. Ciononostante, combattere il caro carburante è ancora possibile accedendo ai Bonus messi a disposizione dal Governo. In pochi lo sanno, ma anche per chi ha disabili a casa è previsto un incredibile sconto del 10% alla pompa di rifornimento: basta rispettare un solo requisito per usufruirne. Vediamo subito di quale si tratta.

Da un paio di mesi a questa parte è corsa al risparmio da parte delle famiglie italiane. L’impennata dei costi in bolletta di luce, gas e acqua, accompagnata dai rincari del prezzo di benzina, diesel e Gpl, sta indirizzando sempre di più gli italiani verso la contrazione dei consumi, soprattutto i nuclei familiari a reddito basso che faticano a rientrare nel budget fissato a fine mese.

Ancora di più sono i disagi economici legati alla guerra Russia Ucraina avvertiti dalle famiglie che si occupano dell’assistenza dei disabili a casa.

Proprio queste potranno contare su una grande possibilità offerta alle persone che hanno una disabilità accertata, appartenenti alle categorie protette o sotto tutela della Legge 104: lo sconto sulla benzina e qualsiasi altro tipo di carburante.

Attenzione, però, a non fare confusione: la ghiotta opportunità concessa alle persone titolari di Legge 104 non rientra dell’elenco delle nuove misure adottate dal Governo per fronteggiare il caro carburante in generale, ma fa riferimento ad una vecchia legge promossa nel febbraio del 2020, tutt’ora valida.

Detto questo, vediamo subito quali disabili possono accedere allo sconto del 10% sui prezzi praticati ai distributori di benzina e qual è quest’unico requisito da soddisfare per beneficiare della riduzione sul prezzo del carburante.

Benzina, disabili a casa? Ecco in cosa consiste lo sconto del 10% applicato ai titolari di Legge 104

Prima ancora di soffermarci sull’unico requisito da rispettare per accedere allo sconto benzina del 10%, vediamo in cosa consiste la misura.

Il tutto nasce da un’iniziativa promossa dai rappresentanti dei distributori di benzina e le associazioni chiamate a difendere i diritti dei disabili sotto tutela della Legge 104, denominata “Self per tutti” .

Stiamo parlando di un’idea che ha portato gli operatori del settore a garantire un importante sconto a tutti i disabili certificati in possesso della Legge 104.

Ma in cosa consiste? Ben 430 distributori di benzina hanno deciso di aderire al programma garantendo uno sconto di 10 centesimi di euro per ogni litro di benzina erogato su richiesta dei disabili con Legge 104 o dei loro caregiver.

Si tratta di un progetto che ha riscosso e continua a riscuotere un enorme successo, soprattutto in considerazione del duplice obiettivo alla base della sua nascita: incentivare l’inclusione dei disabili con Legge 104 e promuovere il sostegno alle pari opportunità.

Naturalmente, il discorso “sconto 10%” vale anche per i familiari delle persone affette da disabilità (caregiver), i quali si occupano della loro cura e della loro assistenza.

Benzina, disabili a casa? Incredibile sconto del 10% con Legge 104 e solo questo requisito

Visto in cosa consiste lo sconto del 10% riservato ai disabili con Legge 104, vediamo subito qual è questo unico requisito da rispettare per beneficiare dell’incredibile regalo offerto anche ai caregiver.

Al disabile e ai familiari che provvedono alla loro assistenza a casa è richiesta la consultazione del sito dell’Unione petrolifera su cui è presente la lista delle 430 stazioni di rifornimento che garantiscono la riduzione di 10 centesimi sulla benzina e sul carburante in generale.

Una volta spulciato l’elenco e dopo aver individuato il distributore di benzina più vicino, disabili in possesso della Legge 104 e caregiver dovranno solo recarsi alla pompa di benzina prescelta e lasciare le proprie generalità al personale incaricato al rifornimento.

Ma c’è di più: l’incredibile sconto del 10% si applica in primis al self-service.

Benzina, sconto ancora maggiore con Legge 104 a causa dell’inflazione

Considerata l’inflazione e il rincaro progressivo del costo della benzina, per essere più precisi di tutti i carburanti in generale, lo sconto del 10% praticato ai disabili con Legge 104 garantisce ora un maggiore risparmio in termini di costi.