Bitcoin: prossimo stipendio virtuale?

Per chi mastica un po' di calcio, è sempre più frequente sentir parlare di fan token, di criptovalute.

Vediamo di chiarire il concetto, riprendendo quanto pubblicato dal sito agendadigitale.eu:

"Lo sport si sta rivelando un canale per lo scambio di criptovalute. Il mercato delle cripto sfrutta la profonda crisi delle società sportive, per aumentare il giro d’affari dei fan token e attrarre nuovi investimenti. Ecco le maggiori criticità."

Avete mai sentito parlare di Socios.com? Cerchiamo di capire cosa è, usando le parole riportate dal sito calcioefinanza.it:

"Creato da Chiliz, una criptovaluta che è il principale fornitore di blockchain per l’industria globale dello sport e dell’intrattenimento, Socios.com è una piattaforma di engagement che si occupa di lanciare Fan Token associati a club di calcio o ad altre società che appartengono al mondo dello sport."

I Fan Token non sono altro che criptovalute a vantaggio dei tifosi delle squadre di calcio associate alla piattaforma che consentono di avere sconti, agevolazioni, etc.

Ma che cosa è una criptovaluta? Cosa sono i Bitcoin?

Bitcoin: di cosa si tratta

Negli ultimi anni, chi più, chi meno, ha sentito parlare di Bitcoin o criptovalute. Nel bene o nel male, hanno fatto e, soprattutto ultimamente, stanno facendo discutere parecchio. Non tutti, però, sanno esattamente di cosa si tratta, vuoi per una informazione ancora approssimativa, vuoi per una mancanza di reale interesse ad approfondire l'argomento.

Cerchiamo quindi di fare un pochino di chiarezza.

Una definizione semplice, ma esaustiva ci viene fornita da un articolo pubblicato sul sito focusjunior.it:

In pratica, la criptovaluta (“moneta nascosta”) è un mezzo di scambio, proprio come l'euro, ma a differenza di quest’ultimo è digitale e non fisico. Inoltre, diversamente dalla maggior parte delle monete tradizionali esistenti, Bitcoin non fa capo ad un ente o un’organizzazione centrale: la sicurezza e la struttura stessa del sistema sono affidate ad un database distribuito in una rete di computer connessi tra loro."

Come si comprano?

Anche in questo caso, ci avvaliamo dell'ausilio di quanto pubblicato sul sito altroconsumo.it:

"L’acquisto è simile a quello di una qualsiasi valuta, come, per esempio, la sterlina inglese. L’unica differenza è che la sterlina inglese è un pezzo di carta filigranata con stampata su la faccia della Regina Elisabetta, il BitCoin non è fatto di carta (è immateriale), ma è una serie di numeri, cioè è un codice."

Non resta che scoprirne il funzionamento, ora.

Bitcoin: funzionamento

Non essendo materiali, ovvero pezzi di carta stampata, i Bitcoin non riempiono il caveau di nessuna delle Banche Centrali presenti nel Mondo. Semplicemente, essendo dei codici, sono conservati in enormi database che, tramite sistemi di scrittura crittografata, permettono il tracciamento delle transazioni, gli scambi e la generazione di moneta virtuale.

Ovviamente ci sono delle apposite piattaforme utilizzate per regolare tutte le operazioni. Ogni utente viene identificato in base non al proprio nome e cognome, bensì in base ad un codice. L'utente in questione, invia una serie di dati che, a loro volta, vengono trasmessi ad una cosiddetta rete di nodi.

Quando la rete convalida la transazione, genera un nuovo blocco che va ad aggiungersi alla catena di blocchi, più nota come blockchain. A questo punto, i soldi sono accreditati sul conto del beneficiario, a sua volta composto da numeri e codici criptati.

Quale è la differenza sostanziale tra queste operazioni del mercato virtuale con quelle del mercato cosiddetto reale? Innanzitutto non c'è l'intervento delle Banche Centrali. In secondo luogo, i costi sono decisamente più ridotti rispetto al tradizionale mercato. Infine, anche i tempi sono decisamente più rapidi.

Ne deriva che, una transazione, una volta seguita non può essere annullata. A differenza, ad esempio, di un ordine di acquisto/vendita sul mercato reale che ha un seppur minimo lasso di tempo per essere revocato.

Bitcoin: come andare sulle montagne russe?

Probabilmente la cosiddetta moneta virtuale può essere per molti ma non per tutti.

Se pensiamo che ad inizio gennaio 2017, ovvero circa 5 anni fa, la quotazione di un Bitcoin era pari a circa 946 euro e che, in data 10 novembre toccava il massimo a euro 59.669,1, possiamo capire come, nei soli ultimi 60 mesi, il Bitcoin ne abbia fatta di strada. Tanta, anzi tantissima.

Non sono mancate le oscillazioni, specie negli ultimi due mesi, nei quali si è assistito ad un ritracciamento importante. In ordine, le ultime notizie sulla contagiosità della variante Omicron, la ripresa inflazionistica con possibili interventi sui tassi di mercato e la ipotizzata stretta fiscale sulle valute virtuali. hanno contribuito a rendere gli ultimi due mesi un ottovolante a frenata ridotta.

Già nel periodo 2017/2018, quando la Federal Reserve aumentò i tassi di mercato per l'ultima volta, l'andamento dei Bitcoin fu piuttosto ondulatorio e volatile.

Investimenti per menti e cuori forti, quindi? Di sicuro non sono adatti a coloro che vanno in apprensione appena vedono il proprio capitale valere un euro in meno del giorno precedente. No, per questi investitori, le criptovalute, sono un mercato dal quale tenersi a distanza.

Per chi invece ha una certa esperienza in ambito finanziario, conosce i crismi della pianificazione e sa di potersi permettere una diversificazione del proprio portafogli che comprenda anche una minima parte in criptovalute, allora potrebbe essere interessante cogliere i segnali di debolezza del mercato per poterne approfittare.

Bitcoin: c'è da fidarsi?

Una delle osservazioni che possono sorgere spontanee, è sicuramente la seguente: c'è da fidarsi delle criptovalute? In fondo si tratta di moneta virtuale, di materiale non c'è assolutamente nulla. La tecnologia ha fatto passi da gigante negli ultimi anni e, in tal senso, la sicurezza ne ha guadagnato abbondantemente. Tutte le operazioni sono criptate e quindi, i vostri acquisti sono al sicuro da hacker e malintenzionati.

L'unica accortezza che si deve usare, è quella di tenere al sicuro le proprie password e codici di accesso. Questa regola, però, vale ormai per qualsiasi sito o social che dobbiate o vogliate utilizzare. Quindi, nulla di nuovo o particolarmente impegnativo od eclatante.

Giova inoltre ribadire che si tratta sempre e comunque di investimenti regolamentati e quindi di operazioni perfettamente legali. Qualcuno infatti, potrebbe pensare di operare sul dark web o in circostanze segrete. Nulla di tutto ciò. L'unica segretezza è quella dovuta al fatto che, al posto del vostro nome e cognome, ci sono dei codici ad identificare voi e la vostra posizione sul mercato.

Quindi, occhio soprattutto alla volatilità dell'investimento: quella è da mettere in conto e, nel giro di poche ore, potrebbe anche portarvi a perdite dolorose (così come a guadagni da urlo). Come si suol dire, solo per cuori impavidi.

Bitcoin: addio contanti?

Che significato può avere la diffusione delle criptovalute? Può davvero voler dire l'abbandono del contante, l'alternativa allo stesso e alle carte di credito?

In un periodo nel quale la limitazione dell'uso del contante si fa sempre più serrata (ricordiamo che dal 1 gennaio 2022 non si potranno effettuare cash pagamenti oltre i 1000 euro), l'utilizzo del Bitcoin può essere un modo per aggirare le regole?

C'è la tassazione sui guadagni, la denuncia di ciò che è depositato presso intermediari non residenti: tutto molto bello, in teoria. Nella pratica, in un mercato che risulta sostanzialmente anonimo e per il quale non esistono stime precise di quanto sia diffuso in Italia, le chiacchiere sono tante mentre i fatti, se non stanno a zero, ci si avvicinano di parecchio.

Ad oggi, non c'è nessun obbligo di comunicazione delle operazioni effettuate con bitcoin da parte di siti di e-commerce, esercenti commerciali e banche stesse. Insomma, se non saranno introdotti obblighi in tal senso, ci sarà sempre una via di fuga semplice ed accessibile.

Risulta quindi piuttosto difficile tradurre nella pratica quanto si esplicita dal punto di vista teorico. Ecco che, in assenza di nuove normative, le criptovalute si propongono come mezzo di pagamento in grado di aggirare l'ostacolo della limitazione del contante. Tra l'altro con transazioni più veloci e con minori rischi, visto che non occorre nemmeno portarsi il contante nella valigetta.

Bitcoin: prossimo stipendio virtuale?

Qualcuno potrebbe sorridere nel sentir parlare dell'utilizzo dei Bitcoin per il pagamento di stipendi e non solo. C'è infatti una città, negli Stati Uniti, ovvero Jackson, nel Tennesee, che sta pensando di pagare non solo gli stipendi, ma anche i fornitori di beni e servizi in moneta virtuale.

Si tratterebbe di una svolta in un certo senso epocale, fortemente caldeggiata dal Sindaco locale, Scott Conger, acceso sostenitore della moneta virtuale e già percettore dello stipendio in Bitcoin.

La scelta verrebbe demandata al singolo dipendente e al singolo fornitore che potrebbero così optare per la soluzione più gradita. Se è vero che Jackson non è una metropoli, è altrettanto vero che si tratterebbe di un notevole impulso per il mercato delle criptovalute. Anche e soprattutto a livello mediatico.

Ovviamente, nel caso, il Sindaco in questione, dovrebbe rivolgersi ad in circuito esterno per effettuare i pagamenti, in grado di convertire dollari in bitcoin, non essendo possibile, per la legislazione del Tennessee, detenere nel proprio fondo cassa criptovalute e quindi effettuare i pagamenti in modalità diretta.

Il dibattito, negli Stati Uniti, si fa ogni giorno più pressante e politicamente ridondante. Tra coloro che vorrebbero evitare l'intromissione governativa nel mondo delle criptovalute e coloro che invece spingono per una ferrea regolamentazione ed una tassazione importante, il confronto si accende ogni giorno di più.

Nel frattempo, il Bitcoin pare andare per la sua strada, incurante di tutto il clamore che si sta portando dietro.

Ciò che sembrava utopia, è, seppure limitatamente alla città in questione, divenuto realtà. Tangibile realtà. L'inizio di una nuova era?