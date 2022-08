Non riesci a pagare l'utenza della luce o quella del gas. Non ti preoccupare adesso arriva la bolletta di cittadinanza, che salderà tutti i tuoi conti.

Non riesci a pagare l'utenza della luce o quella del gas. Non ti preoccupare adesso arriva la bolletta di cittadinanza, che salderà tutti i tuoi conti. Prendiamo a prestito la definizione data dal quotidiano Il Giornale, entrare nel dettaglio in una delle novità più importanti di questa calda estate 2022. Il prezzo del gas è interamente e completamente fuori controllo, tanto da aver raggiunto i 200 euro a megawattora: un mercato completamente imballato, tanto che, giorno dopo giorno, i fornitori preferiscono impegnarsi sempre meno per i consumi invernali. Soprattutto quando i clienti sono i condomini e sono i grandi consumatori, che non siano in grado di fornire le adeguate garanzie.

Alcuni operatori hanno già avuto modo di presentare la propria posizione ai vari quotidiani, spiegando che, indipendentemente dalla presenza o meno del gas sul mercato, è una questione di rischi. Questo a prescindere dagli eventuali prezzi. In molti casi sono direttamente i fornitori a preferire la rescissione del contratto.

Ed è proprio in questo contesto che viene alla ribalta quella che è già stata battezzata come bolletta di cittadinanza. I morosi e dei clienti che i fornitori considerano a rischio insolvenza andranno a finire nel mercato di salvaguardia, che dal 2018 è coperto direttamente dai cosiddetti oneri di sistema: una di quelle voci che ancora oggi sono presenti direttamente nella bolletta, ma che il governo ha deciso di sterilizzare. Nel caso in cui i clienti morosi non riuscissero a pagare le proprie utenze, i loro costi saranno a carico della fiscalità generale. Bolletta di cittadinanza o socializzazione degli oneri non esigibili: poco importa come si chiamano. Il discorso non cambia.

Bolletta di cittadinanza, a chi spetta pagare per i morosi

A sollevare il problema è stata Arera, che in una segnalazione inviata a Governo e Parlamento ha spiegato che sono necessari degli interventi straordinari per riequilibrare il rapporto di domanda ed offerta, ma soprattutto per cercare di contenere i prezzi. Le aspettative, infatti, sono di un ulteriore incremento delle bollette per le famiglie, che potrebbero lievitare anche del 100% rispetto all'ultimo trimestre. Un allarme molto simile era stato lanciato nel corso delle ultime settimane anche da Elisabetta Alberti Casellati, presidente del Senato.

Ogni fornitore di gas ha dei clienti a rischio. Vengono considerati come tali quanti abbiano già saltato il pagamento di una qualsiasi bolletta o che abbiano contattato il fornitore spiegando di essere in difficoltà con i pagamenti. Nella maggior parte dei casi il fornitore va incontro al cliente, permettendogli di rateizzare le cifre. Ma adesso questa prassi potrebbe essere completamente modificata, con l'introduzione della bolletta di cittadinanza. Intervistato da Il Giornale, Edoardo Beltrame, esperto di mercato dell'energia, spiega che

a gennaio, quando dovrebbe terminare il mercato tutelato, tutti i morosi saranno finiti in salvaguardia. E se cercherai gas sul libero mercato o darai garanzie o resterai senza gas, che tu sia un condominio o una piccola-media impresa. Salterà il sistema e si dovrà finanziare la salvaguardia. E quando tornerà il gas, perché tornerà, non ci sarà più il mercato che abbiamo oggi.

Il prezzo del gas sempre più caro

Purtroppo la situazione delle utenze di casa diventa sempre più incandescente. E la bolletta di cittadinanza potrebbe diventare realtà prima ancora che ce ne possiamo rendere conto. Arera nei giorni scorsi ha modificato l'indicizzazione del prezzo del gas per i clienti che sono sotto tutela. A loro volta gli operatori sono stati costretti a modificare le proprie coperture, facendo lievitare di conseguenza i prezzi finali. Uno dei cambiamenti che dobbiamo aspettarci nel corso dei prossimi mesi è legato agli aggiornamenti dei prezzi: se fino ad oggi il prezzo di ottobre, novembre e dicembre era noto a fine agosto; d'ora in poi sarà aggiornato su base mensile. I pressi saranno imprevedibili, considerando anche le minacce che arrivano dalla Russia.

Gli oneri di sistema o bolletta di cittadinanza, che dir si voglia, potrebbero essere finanziati con i cosiddetti extraprofitti. Il Governo, infatti, aveva deciso di coprire questi gas con il surplus dei ricavi delle società energetiche. L'extragettito è stimato in circa 23 miliardi di euro, che potrebbe essere tassato al 25%. Il Sole 24 Ore, però, ha riferito che l'acconto che andava pagato al Ministero dell'Economia al 30 giugno era abbastanza magro. Le stime sono ridotte al 90%: poco più di due miliardi di euro. Sugli extraprofitti è inevitabile una raffica di cause perché i parametri su cui calcolarlo sono complessi e variabili.