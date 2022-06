Bolletta della luce in aumento? Comincia a risparmiare: non è difficile! Basta fare attenzione ai seguenti consumi, ad alcuni elettrodomestici, e in poco tempo ti ritroverai con un notevole risparmio a fine mese. E ti consiglio anche di dare un'occhiata ai vari bonus disponibili per l'acquisto di nuovi elettrodomestici a risparmio energetico! Così risparmi due volte!https://www.libroscambio.it/

La bolletta della luce è sempre più in aumento, e lo sarà ancora per diversi mesi.

Nonostante i bonus bollette e le misure emergenziali proposte dal Governo Draghi, la bolletta della luce non fa altro che aumentare vistosamente.

Se t'è capitato di ritrovarti davanti una bolletta della luce troppo cara, e non hai modo di accedere a dei supporti economici come il bonus bollette, dovresti valutare l'idea di cominciare a risparmiare sull'energia elettrica.

Come? Basta fare attenzione ad alcuni particolari, come il consumo degli elettrodomestici, oppure ai contratti di fornitura che hai all'attivo, o anche al tuo sistema di riscaldamento (caldaia, boiler).

E non solo! Vedremo insieme tutto quello che può aiutarti a farti risparmiare sulla bolletta della luce in aumento.

Bolletta luce in aumento: ecco alcuni piccoli trucchi per iniziare a risparmiare!

Ci sono molti modi per ridurre il costo di una bolletta della luce sempre più in aumento. Il più semplice è quello di consumare meno, ovvero limitare l'utilizzo di elettrodomestici o impianti energivori.

Come trucco è abbastanza scontato, e di per sé non funziona se poi, indipendentemente dai tuoi consumi, la bolletta luce e gas esplode, e aumenta fino a cifre terrificanti.

Bisogna pertanto puntare a strategie che vanno a toccare gli sprechi più impensabili, tipo mettere le lampadine al LED, disabilitare lo stand-by degli elettrodomestici, o provvedere alla sbrinatura del frigorifero.

Sono tutti particolari che, per quanto possano sembrare irrisori, insieme producono un consumo aggiuntivo di energia elettrica, e quindi in una bolletta della luce ancora più salata.

Anche perché, rispetto alle lampadine tradizionali (es. alogene), quelle a LED permettono di ridurre i consumi energetici del 95%.

A differenza delle lampadine tradizionali, le luci a LED producono una luce 5 volte superiore, e hanno una durata in media di 15.000 ore. Il doppio di quelle tradizionali (7.500 ore) e duecento volte di quelle alogene (750 ore).

Se vuoi avere una panoramica migliore del risparmio, ecco una tabella comparativa sulle lampadine tutt'ora disponibili in commercio, per potenza minima e massima, costo e durata media:

Bolletta luce in aumento: risparmia togliendo lo stand by! Ecco come

Altra cosa da evitare è lasciare in stand-by gli elettrodomestici, ovvero lasciare accesa la spia rossa. Produce ben il 10% in più di energia all'anno!

E vedere un aumento della bolletta della luce di un 10% in più perché ti sei dimenticato di togliere la spia rossa non è proprio il massimo del risparmio.

In questo caso, per disabilitare lo stand-by, ci sono alcuni prodotti che ti permetteranno di togliere quella fastidiosa spia, come le ciabatte multipresa, che permettono di collegare più elettrodomestici e, con un semplice click, bloccare il flusso di corrente elettrica per la spia rossa.

Di contro, per la semplice sbrinatura del frigorifero, puoi tranquillamente provvedere di persona. Può risultare faticoso all'inizio, ma nel lungo periodo questa semplice attività ti permetterà di portare a casa la bellezza di un 20% in meno.

Se invece vuoi puntare non solo a semplici trucchetti, ma a qualcosa di più efficace, tipo ridurre il consumo di energia di elettrodomestici notoriamente energivori, ti consiglio di stare attento al condizionatore d'aria, specie in questo periodo.

Bolletta luce in aumento: ecco come risparmiare col condizionatore d'aria!

Un buon modo per vedere un aumento della bolletta della luce senza freni è quella di utilizzare senza alcun controllo il condizionatore d'aria.

Si parla di un elettrodomestico che tutti vorrebbero utilizzare ininterrottamente, specie quando arriva l'afa e le temperature non scendono sotto i 30 gradi nemmeno durante la notte.

Ma, come avevamo già approfondito nell'articolo relativo a come risparmiare sul condizionatore, il costo di un uso senza limiti del condizionatore è proibitivo per chi vuole risparmiare qualcosa alla fine dell'anno, o anche del mese.

Se non ti mancano i soldi, e sei disposto a passare ad un consumo domestico di 4,5 KW, allora il problema non si pone. Se invece sei a rischio, hai solo tre opzioni:

comprare un condizionatore d'aria di ultima generazione;

di ultima generazione; limitarne l'uso a poche ore al giorno;

a poche ore al giorno; utilizzare altri sistemi di refrigerazione (es. ventilatori).

E questo solo per quanto riguarda il condizionatore d'aria. Pensa a quanto puoi spendere in bolletta della luce con un altro elettrodomestico come la lavatrice.

Bolletta luce in aumento: occhio alla lavatrice! Ecco come risparmiare col trucco del percarbonato

Altro modo per tenere d'occhio la bolletta della luce, se a rischio aumento, è quello di fare attenzione ad elettrodomestici come la lavatrice.

Come la lavastovoglie, non solo consuma energia elettrica, ma anche acqua, anche se la imposti sotto "risparmio energetico".

Anche perché, come la lavastoglie, deve riscaldare l'acqua. E il riscaldamento è praticamente il 90% del consumo energetico, che si potrebbe tranquillamente evitare evitando di riscaldarla, e anzi programmarla ad una temperatura molto più bassa.

Però è anche vero che, ad una temperatura più bassa, macchie e sporco possono non andare via. In quel caso ti toccherebbe affidarti a prodotti igienici specifici: efficienti, sì, ma anche molto costosi.

Per evitare di devolvere tutto il risparmio della bolletta della luce in prodotti per la casa, l'unica soluzione rimasta è quella del percarbonato di sodio.

Si tratta di una sostanza che praticamente permette di avere un risultato eccezionale anche a basse temperature. Funziona come una candeggina naturale: a contatto con l'acqua, sprigiona ossigeno attivo, e permette di sciogliere le macchie anche più ostinate, e con una spesa molto contenuta.

Semmai il problema di questo trucco è che il percarbonato di sodio risulta non molto adatto ai seguenti tessuti:

lana,

lino,

seta.

Inoltre a contatto con la pelle potrebbe risultare urticante. Pertanto, se vuoi portare a casa un buon risparmio sulla bolletta della luce, ma senza danneggiare alcun tipo di tessuto, ti suggerisco di utilizzare il trucco del percarbonato di sodio solo su cotone e stoffa grezza.

Bolletta luce in aumento? Usa solo elettrodomestici a risparmio energetico!

Altro modo per evitare una bolletta della luce in costante aumento è quello di utilizzare elettrodomestici a risparmio energetico, o almeno appartenenti ad alcune specifiche classi energetiche, se possibile la classe A e A+++.

Gli elettrodomestici che appartengono alle classi più alte garantiscono un consumo molto ridotto di energia, e la stessa efficienza delle loro versioni "obsolete".

A titolo d'esempio, con una lavatrice di classe A avresti un risparmio assicurato del 35% rispetto alla versione di inizi 2000, e così anche per un frigorifero, che può arrivare anche al 40% di risparmio assicurato.

Purtroppo c'è un altro lato della medaglia: il costo. I nuovi elettrodomestici possono costare un'eresia, a causa dell'alta qualità tecnologica, pertanto potrebbe non convenire a tutte le tasche.

E se non vuoi evitare di dare una botta al portafoglio, ti consiglio di valutare l'idea di richiedere alcuni bonus Casa, almeno come forma di detrazione fiscale. Sul piano energetico i migliori sono il bonus mobili, il bonus condizionatore e il bonus elettrodomestici.

Entrambi ti garantiscono fino al 50% di detrazione fiscale su tutti i prodotti che appartengono a specifiche classi energetiche, a patto però di provvedere solo a pagamenti tracciabili, e a non superare la data di scadenza del 31 dicembre 2022.

Ma anche qui c'è un bel problema: non potrai optare per altre opzioni oltre a quella della detrazione fiscale. E non potrai accedere a questi bonus se non hai in atto un lavoro di ristrutturazione.

Teoricamente ti conviene fare un lavoro di ristrutturazione, se questo ti permette di fare lavori come la coibentazione o la sostituzione di impianti di riscaldamento, tipo cambiare la caldaia e metterne una a condensazione.

Sono tutti lavori che davvero possono aiutarti a risparmiare sulla bolletta della luce in aumento.