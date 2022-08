Ti ritrovi con una bolletta luce e gas troppo cara anche questo mese? Purtroppo non sei il solo. Con gli ultimi rincari in molti si stanno ritrovando delle bollette praticamente da capogiro, anche a tre zeri! Ecco perché ti consigliamo di provare questi trucchi a prova di rincari. Se riesci a seguirli con costanza, riuscirai a risparmiare fino a 170 euro in un anno!

Ti ritrovi con una bolletta luce e gas troppo cara anche questo mese? Purtroppo non sei il solo. Con gli ultimi rincari in molti si stanno ritrovando delle bollette praticamente da capogiro, anche a tre zeri!

E dato che per il prossimo autunno è già previsto un nuovo aumento, conviene iniziare a risparmiare sulla bolletta il prima possibile sui propri consumi.

Ecco perché ti consigliamo di provare questi trucchi a prova di rincari. Se riesci a seguirli con costanza, riuscirai a risparmiare fino a 170 euro in un anno!

Non credere che siano trucchi complicati o costosi: sono talmente facili da seguire che puoi già iniziare fin da subito, anche oggi. L'importante è seguirli con costanza, così potrai risparmiare sulla bolletta e avere un autunno sicuro, al riparo da ogni potenziale rincaro.

Bolletta luce e gas troppo cara? Con questi trucchi potrai risparmiare almeno 170 euro

Per risparmiare sulla bolletta luce e gas non mancano i trucchi anche a prova di aumento, ma generalmente funzionano soltanto fino ad un certo punto.

Per risparmiare almeno 170 euro bisognerà fare attenzione alle diverse voci della propria bolletta luce e gas. Tipo quella riguardante le fasce orarie.

Ci sono delle fasce orarie da evitare se vuoi risparmiare sulla bolletta. Il trucco è infatti di concentrare i tuoi consumi più energivori nella fascia oraria che ti costa di meno, se hai una tariffa bi- o multioraria.

Oltre a ciò, in vista dell'autunno, un trucco per ridurre immediatamente il peso della bolletta luce e gas di 170 euro è quello di ridurre la temperatura e il periodo di utilizzo dell'impianto di riscaldamento.

Basta ridurre la temperatura a 19 gradi e di consumare un'ora in meno al giorno per risparmiare ben 170-180 euro all'anno.

Come? Stando agli ultimi consigli di ENEA, solo riducendo di un grado il riscaldamento domestico, se fatto da tutti i cittadini, farebbe risparmiare sulla bolletta di tutti ben 2,7 miliardi di metri cubi di gas, che, divisi per il numero di utenze nazionali, sarebbe appunto tra i 170 e i 180 euro.

Se però non vuoi rinunciare al riscaldamento, puoi sempre optare per questi altri trucchi.

Bolletta luce e gas: evita questi consumi se vuoi risparmiare più soldi

Per risparmiare sulla bolletta c'è un altro trucco da seguire, ma prima di tutto fai molta attenzione ai nostri consumi domestici. In questo caso, non si parla del classico consumo estivo o invernale dell'impianto di riscaldamento o di refrigerazione.

Parliamo degli elettrodomestici che usi tutti i giorni, in tutte le stagioni, come la lavatrice, la lavastoglie e molti altri.

Non immagineresti mai quali tra questi sono gli elettrodomestici che consumano di più in casa. Se vuoi evitare una bolletta luce e gas troppo cara, comincia a utilizzare il meno possibile dispositivi come il ferro da stiro e la friggitrice ad aria.

Nel caso in cui questi elettrodomestici risultino ormai obsoleti, anche nel caso di dispositivi a basso consumo, conviene sostituirli con quelli di ultima generazione, purché appartenenti alle classi energetiche A e B. Forse spenderai di più all'inizio, ma nel lungo periodo avrai modo di risparmiare sulla bolletta.

Un altro trucco è quello di fare attenzione al consumo del gas in cucina. Per quanto potrebbe non essere sempre così rilevante nella bolletta luce e gas, nel lungo periodo risparmiare sul gas in cucina dà una mano a ridurre i consumi.

E senza nemmeno rinunciare alla qualità. Se per uno o più giorno passi ad utilizzare il forno (microonde o tradizionale che sia) al posto dei fornelli, o addirittura alla pentola a pressione, ci guadagni sia sulla bolletta luce e gas, sia sulla salute.

La pentola a pressione è perfetta per tutte le ricette che prevedono tempi di cottura molti lunghi: usando anche poca acqua potrai avere una cottura omogenea e a basso contenuto di grassi.

Hai ancora la bolletta luce e gas troppo cara? Fai attenzione a questa tariffa

Se dopo questi trucchi non riesci a risparmiare sulla bolletta luce e gas come vorresti, probabilmente sei vittima di un errore della compagnia energetica.

Di recente in molti hanno segnalato un problema riguardo ad una voce che si sono ritrovati nella propria bolletta luce e gas, in particolare quella dell'ENEL.

La voce riguarda l'uso domestico da non residente: si chiama "Tariffa D3 bioraria", e se la ritrovi nella tua bolletta paghi molti di più a fine mese!

Per scoprire se si ha questa tariffa aggiuntiva, devi andare a vedere alla sezione "Dati fornitura", se hai la bolletta luce e gas dell'ENEL.

E' un inghippo burocratico, che purtroppo impedisce a molti di non poter risparmiare sulla bolletta.

Di solito accade a chi s'è recentemente trasferito in un altro comune senza provvedere ad aggiornare la propria compagnia energetica.

Se all'ENEL risulti ancora "non residente", dovrai comunicare immediatamente il tuo attuale stato anagrafico, previa autocertificazione (o certificazione a pagamento da parte degli Uffici Anagrafici del tuo Comune).

Una volta confermata la tua residenza, già dalla successiva bolletta luce e gas potrai avere anche un rimborso. Ma questo vale solo nel caso di "errata comunicazione" del tuo stato anagrafico.

La "Tariffa D3 bioraria" è prevista anche per chi supera la quota di 3 Kilowatt.

In questo caso non è previsto alcun rimborso, e dovrai provvedere a pagare la nuova tariffa da 30 centesimi per ogni KW consumato, il doppio rispetto alla "tariffa D2" da residenti. E addio ad ogni proposito di risparmiare sulla bolletta.